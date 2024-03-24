Погрузитесь в культуру молокан в селе Фиолетово, узнайте их традиции и попробуйте уникальные блюда
Индивидуальная экскурсия в село Фиолетово откроет вам удивительный мир молокан - русской общины в сердце Армении.
Здесь, вдали от городской суеты, вы встретитесь с потомками древних переселенцев, сохранивших свои традиции и образ жизни на протяжении веков.
Вы узнаете, почему молокане сохранили свою уникальность, отведаете блюда из натуральных продуктов, увидите национальные наряды и почувствуете дух сельской Армении. Экскурсия включает комфортный трансфер, услуги опытного гида и традиционный обед.
Подарите себе день, полный открытий и ярких впечатлений, познакомьтесь с историей и культурой молокан, которые сделали Армению своим вторым домом
Здесь, вдали от городской суеты, вы встретитесь с потомками древних переселенцев, сохранивших свои традиции и образ жизни на протяжении веков.
Вы узнаете, почему молокане сохранили свою уникальность, отведаете блюда из натуральных продуктов, увидите национальные наряды и почувствуете дух сельской Армении. Экскурсия включает комфортный трансфер, услуги опытного гида и традиционный обед.
Подарите себе день, полный открытий и ярких впечатлений, познакомьтесь с историей и культурой молокан, которые сделали Армению своим вторым домом
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Молоканские деревни в Армении начали возникать примерно в 30-х годах 19 века. До наших дней сохранился ряд поселений, где живут представители этого особого духовного течения. И одно из самых ярких — село Фиолетово.
Вы узнаете:
- Почему за полтора века жизни в Армении молокане не смешались с местным населением
- Какие праздники отмечают молокане, какие поют песни и танцуют танцы
- Как выглядят традиционные наряды молокан
- Каких взглядов на семью придерживаются молокане и кто у них считается прелюбодеем
- Чем питаются жители села Фиолетово — заодно и оцените местные блюда из экологически чистых продуктов во время обеда
Организационные детали
- В экскурсию включены: трансфер из вашего отеля на комфортабельном Toyota Alphard, услуги гида, обед
- Дорога из Еревана в Фиолетово занимает примерно 2,5 часа (с учётом погодных условий и пробок)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего адреса проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тигран — ваша команда гидов в Ереване
Привет! На связи Тигран и Армен! Если вы хотите открыть для себя что-то новое и получить заряд позитива, то двое армянских братьев помогут вам в этом! Мы сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее армянское гостеприимство. В сфере туризма работаем более 11 лет. Знаем нашу страну от юга до севера! Проводим как классические туры, так и горные восхождения. Наша цель — чтобы вы увидели Армению такой, какая она есть: древней, изумительной, настоящей.
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