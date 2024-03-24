Молокане: русское лицо Армении
Индивидуальная экскурсия в Ереване

Погрузитесь в культуру молокан в селе Фиолетово, узнайте их традиции и попробуйте уникальные блюда

Индивидуальная экскурсия в село Фиолетово откроет вам удивительный мир молокан - русской общины в сердце Армении.

Здесь, вдали от городской суеты, вы встретитесь с потомками древних переселенцев, сохранивших свои традиции и образ жизни на протяжении веков.

Вы узнаете, почему молокане сохранили свою уникальность, отведаете блюда из натуральных продуктов, увидите национальные наряды и почувствуете дух сельской Армении. Экскурсия включает комфортный трансфер, услуги опытного гида и традиционный обед.

Подарите себе день, полный открытий и ярких впечатлений, познакомьтесь с историей и культурой молокан, которые сделали Армению своим вторым домом
Молокане: русское лицо Армении
Молокане: русское лицо Армении
Молокане: русское лицо Армении
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Молоканские деревни в Армении начали возникать примерно в 30-х годах 19 века. До наших дней сохранился ряд поселений, где живут представители этого особого духовного течения. И одно из самых ярких — село Фиолетово.

Вы узнаете:

  • Почему за полтора века жизни в Армении молокане не смешались с местным населением
  • Какие праздники отмечают молокане, какие поют песни и танцуют танцы
  • Как выглядят традиционные наряды молокан
  • Каких взглядов на семью придерживаются молокане и кто у них считается прелюбодеем
  • Чем питаются жители села Фиолетово — заодно и оцените местные блюда из экологически чистых продуктов во время обеда

Организационные детали

  • В экскурсию включены: трансфер из вашего отеля на комфортабельном Toyota Alphard, услуги гида, обед
  • Дорога из Еревана в Фиолетово занимает примерно 2,5 часа (с учётом погодных условий и пробок)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего адреса проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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