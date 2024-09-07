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красивой природой. Семья молокан, к которым мы приезжали - добрые и отзывчивые люди. С нами было двое детей 5 и 6 лет, они не хотели уходить. Артур интересно рассказывал о быте современных молокан и об истории их переселения в Армению. Также мы заезжали в другие интересные места, которые он нам советовал. Я очень рекомендую эту экскурсию.