Молокане – экскурсии в Ереване

Найдено 3 экскурсии в категории «Молокане» в Ереване, цены от €185. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Лазурный Севан и зеленый Дилижан
На машине
148 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 18 чел.
Лазурный Севан и зеленый Дилижан
Побывать на озере-море, посетить курортный город, увидеть древние храмы и узнать о быте молокан
Начало: Любая локация в пределах Еревана
9 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
от 185 за всё до 3 чел.
Молокане: русское лицо Армении
На машине
5 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Молокане: русское лицо Армении
Побывать в Фиолетово - особой русской деревне на армянской земле
Начало: От вашего адреса проживания
Завтра в 10:00
1 ноя в 10:00
260 за всё до 6 чел.
Поход в Дилижанском национальном парке и чаепитие у молокан
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поход в Дилижанском национальном парке и чаепитие у молокан
Посетить Севан, погулять по заповеднику, отыскать монастыри в лесах и узнать о самобытной общине
1 ноя в 09:00
3 ноя в 09:00
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    7 сентября 2024
    Молокане: русское лицо Армении
    Мы ездили в Фиолетово с гидом Артуром. Путешествие было очень интересным, Дилижан - где расположены деревни молокан, место с необыкновенно
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    красивой природой. Семья молокан, к которым мы приезжали - добрые и отзывчивые люди. С нами было двое детей 5 и 6 лет, они не хотели уходить. Артур интересно рассказывал о быте современных молокан и об истории их переселения в Армению. Также мы заезжали в другие интересные места, которые он нам советовал. Я очень рекомендую эту экскурсию.

  • S
    Semyon
    14 августа 2024
    Молокане: русское лицо Армении
    Всё очень круто! Спасибо!
    Всё очень круто! Спасибо!Всё очень круто! Спасибо!Всё очень круто! Спасибо!Всё очень круто! Спасибо!
  • T
    Toma
    14 августа 2024
    Молокане: русское лицо Армении
    Нам очень понравилась экскурсия и необычный маршрут! Это уникальная возможность посетить село Фиолетово и пообщаться с Молоканами. Мы также совершили
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    несколько дополнительных остановок (Севан и Дилижан) и узнали исторический контекст данных мест. Еще (по нашему желанию) мы сделали остановки у памятников армянского модернизма, что нас очень порадовало! Рекомендую данную экскурсию 👍🏼❤️

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Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Молокане»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Лазурный Севан и зеленый Дилижан
  2. Молокане: русское лицо Армении
  3. Поход в Дилижанском национальном парке и чаепитие у молокан
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Озеро Севан
  2. Самое главное
  3. Площадь Республики
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Гарни
  7. Хор Вирап
  8. Гора Арарат
  9. Северный проспект
  10. Эчмиадзин
Сколько стоит экскурсия по Еревану в октябре 2024
Сейчас в Ереване в категории "Молокане" можно забронировать 3 экскурсии от 185 до 260. Туристы уже оставили гидам 153 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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