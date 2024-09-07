8 часов
Индивидуальная
до 18 чел.
Лазурный Севан и зеленый Дилижан
Побывать на озере-море, посетить курортный город, увидеть древние храмы и узнать о быте молокан
Начало: Любая локация в пределах Еревана
9 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
от €185 за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Молокане: русское лицо Армении
Побывать в Фиолетово - особой русской деревне на армянской земле
Начало: От вашего адреса проживания
Завтра в 10:00
1 ноя в 10:00
€260 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поход в Дилижанском национальном парке и чаепитие у молокан
Посетить Севан, погулять по заповеднику, отыскать монастыри в лесах и узнать о самобытной общине
1 ноя в 09:00
3 ноя в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга7 сентября 2024Мы ездили в Фиолетово с гидом Артуром. Путешествие было очень интересным, Дилижан - где расположены деревни молокан, место с необыкновенно
- SSemyon14 августа 2024Всё очень круто! Спасибо!
- TToma14 августа 2024Нам очень понравилась экскурсия и необычный маршрут! Это уникальная возможность посетить село Фиолетово и пообщаться с Молоканами. Мы также совершили
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Молокане»
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