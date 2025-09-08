Лучшее время для посещения Армении - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок и купания в озере Севан. В октябре и апреле можно насладиться более спокойной атмосферой и меньшим количеством туристов. Зимой также возможно посещение, но стоит учесть, что канатная дорога может быть закрыта из-за погодных условий.

На электромобилях Tesla отправляйтесь в увлекательное путешествие по Армении. Откройте для себя озеро Севан и древний монастырь Севанаванк, искупайтесь в чистых водах и насладитесь обедом в местном ресторане. В Цахкадзоре посетите монастырь Кечарис и прокатитесь по канатной дороге, завершив день ужином в лучшем ресторане. В Арзни расслабьтесь в открытом спа, наслаждаясь звёздным небом. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и душевный покой

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Озеро Севан и монастырь Севанаванк

Вы отдохнёте на пляже одного из самых больших озёр Армении. Увидите прекрасные природные пейзажи и по желанию искупаетесь. Посетите старинный монастырь, построенный в 9 веке. Мы расскажем об истории Армении и достопримечательностях на маршруте. После отдыха вы пообедаете в хорошем местном ресторане.

Прогулка и ужин в живописном Цахкадзоре

Цахкадзор расположен в долине у подножия горы Тегенис. Вы увидите монастырский ансамбль Кечарис на склоне Памбакского хребта, главное здание которого было построено ещё в 1033 году. Затем проедете по канатной дороге и насладитесь видами с высоты. А после вас ожидает ужин в лучшем ресторане города.

Арзни и спа под звёздами

Затем мы отправимся в посёлок Арзни — место удивительной красоты. Пышная зелень, яркие цветы, густые леса, красивые овраги и ущелья, минеральные источники — всё это располагает к состоянию душевного покоя. Вечером вас ждёт оздоровительное спа — комфортабельные бассейны без крыши. Вы будете наслаждаться водными процедурами, дышать свежайшим воздухом и любоваться звёздным небом.

Организационные детали

Поездка проходит на современных электрокарах Tesla с кондиционером и Wi-Fi

Если у вас есть водительские права, вы можете сами сесть за руль. Гид-водитель будет рядом.

Путешествие длится 10–12 часов

Дети допускаются от 4 лет. Детских кресел в автомобилях нет.

В любой момент путешествия вы можете попросить водителя об остановке для фотосессии

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Пожалуйста, возьмите с собой одежду для купания, полотенце и тапочки

Дополнительные опции

По желанию в поездку можно включить отдых и ночь в фешенебельном отеле Анкавана. В этом случае цена увеличится на 100 евро (за всю экскурсию).