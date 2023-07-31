Душевный отдых в изумительной Армении (всё включено!)

Путешествие на Tesla к озеру Севан и в Цахкадзор, история страны и релакс в открытом спа

5
1 отзыв
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На новеньких электромобилях — за новыми впечатлениями и качественным отдыхом! Вы увидите древнейший армянский монастырь, искупаетесь в высокогорном озере Севан и насладитесь уникальной природой. Поужинаете в лучшем ресторане Цахкадзора и проедете по канатной дороге. А в завершение дня расслабитесь в открытом спа, разглядывая бесконечное звёздное небо Армении.
Душевный отдых в изумительной Армении (всё включено!)
Душевный отдых в изумительной Армении (всё включено!)
Душевный отдых в изумительной Армении (всё включено!)
Душевный отдых в изумительной Армении (всё включено!)
Душевный отдых в изумительной Армении (всё включено!)
Душевный отдых в изумительной Армении (всё включено!)
Душевный отдых в изумительной Армении (всё включено!)
Душевный отдых в изумительной Армении (всё включено!)
Душевный отдых в изумительной Армении (всё включено!)
Душевный отдых в изумительной Армении (всё включено!)
Душевный отдых в изумительной Армении (всё включено!)
Душевный отдых в изумительной Армении (всё включено!)
Душевный отдых в изумительной Армении (всё включено!)
Душевный отдых в изумительной Армении (всё включено!)
Душевный отдых в изумительной Армении (всё включено!)
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Описание

Что вас ожидает

Озеро Севан и монастырь Севанаванк

Вы отдохнёте на пляже одного из самых больших озёр Армении. Увидите прекрасные природные пейзажи и по желанию искупаетесь. Посетите старинный монастырь, построенный в 9 веке. Мы расскажем об истории Армении и достопримечательностях на маршруте. После отдыха вы пообедаете в хорошем местном ресторане.

Прогулка и ужин в живописном Цахкадзоре

Цахкадзор расположен в долине у подножия горы Тегенис. Вы увидите монастырский ансамбль Кечарис на склоне Памбакского хребта, главное здание которого было построено ещё в 1033 году. Затем проедете по канатной дороге и насладитесь видами с высоты. А после вас ожидает ужин в лучшем ресторане города.

Арзни и спа под звёздами

Затем мы отправимся в посёлок Арзни — место удивительной красоты. Пышная зелень, яркие цветы, густые леса, красивые овраги и ущелья, минеральные источники — всё это располагает к состоянию душевного покоя. Вечером вас ждёт оздоровительное спа — комфортабельные бассейны без крыши. Вы будете наслаждаться водными процедурами, дышать свежайшим воздухом и любоваться звёздным небом.

Организационные детали

  • Поездка проходит на современных электрокарах Tesla с кондиционером и Wi-Fi
  • Если у вас есть водительские права, вы можете сами сесть за руль. Гид-водитель будет рядом.
  • Путешествие длится 10–12 часов
  • Дети допускаются от 4 лет. Детских кресел в автомобилях нет.
  • В любой момент путешествия вы можете попросить водителя об остановке для фотосессии
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Пожалуйста, возьмите с собой одежду для купания, полотенце и тапочки

Дополнительные опции

По желанию в поездку можно включить отдых и ночь в фешенебельном отеле Анкавана. В этом случае цена увеличится на 100 евро (за всю экскурсию).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
31 июля 2023
Это был действительно душевный, обновляющий силы день. На превосходной машине, в очень комфортном температурном режиме, мы мчались к удивительным местам, которые давно хотели посетить. Программа наша была гибкая, так как на пути встречались неожиданные пробки, и Акоб находил для нас пути объезда и другие возможности увидеть интересное. Нам с семьей очень понравилось путешествие и к концу для мы были буквально заполнены до самой макушки эмоциями. Теперь поездка уже закончилась, а воспоминания о ней и все увиденное навсегда останется с нами, за что большое спасибо организаторам!

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Озеро Севан
Популярные места
Природа и пейзажи
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