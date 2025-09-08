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Душевный отдых в изумительной Армении (всё включено!)

Путешествие на электромобилях по Армении: Севан, Цахкадзор и Арзни. Насладитесь природой, историей и спа под звёздами. Все включено
На электромобилях Tesla отправляйтесь в увлекательное путешествие по Армении.

Откройте для себя озеро Севан и древний монастырь Севанаванк, искупайтесь в чистых водах и насладитесь обедом в местном ресторане.

В Цахкадзоре посетите монастырь Кечарис и прокатитесь по канатной дороге, завершив день ужином в лучшем ресторане. В Арзни расслабьтесь в открытом спа, наслаждаясь звёздным небом. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и душевный покой
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Путешествие на электромобилях Tesla
  • 🏞 Посещение озера Севан и монастыря Севанаванк
  • 🍽 Ужин в лучшем ресторане Цахкадзора
  • 🚡 Канатная дорога с потрясающими видами
  • 🌌 Спа под звёздами в Арзни

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Армении - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок и купания в озере Севан. В октябре и апреле можно насладиться более спокойной атмосферой и меньшим количеством туристов. Зимой также возможно посещение, но стоит учесть, что канатная дорога может быть закрыта из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Душевный отдых в изумительной Армении (всё включено!)
Душевный отдых в изумительной Армении (всё включено!)
Душевный отдых в изумительной Армении (всё включено!)

Что можно увидеть

  • Озеро Севан
  • Монастырь Севанаванк
  • Монастырь Кечарис

Описание экскурсии

Озеро Севан и монастырь Севанаванк

Вы отдохнёте на пляже одного из самых больших озёр Армении. Увидите прекрасные природные пейзажи и по желанию искупаетесь. Посетите старинный монастырь, построенный в 9 веке. Мы расскажем об истории Армении и достопримечательностях на маршруте. После отдыха вы пообедаете в хорошем местном ресторане.

Прогулка и ужин в живописном Цахкадзоре

Цахкадзор расположен в долине у подножия горы Тегенис. Вы увидите монастырский ансамбль Кечарис на склоне Памбакского хребта, главное здание которого было построено ещё в 1033 году. Затем проедете по канатной дороге и насладитесь видами с высоты. А после вас ожидает ужин в лучшем ресторане города.

Арзни и спа под звёздами

Затем мы отправимся в посёлок Арзни — место удивительной красоты. Пышная зелень, яркие цветы, густые леса, красивые овраги и ущелья, минеральные источники — всё это располагает к состоянию душевного покоя. Вечером вас ждёт оздоровительное спа — комфортабельные бассейны без крыши. Вы будете наслаждаться водными процедурами, дышать свежайшим воздухом и любоваться звёздным небом.

Организационные детали

  • Поездка проходит на современных электрокарах Tesla с кондиционером и Wi-Fi
  • Если у вас есть водительские права, вы можете сами сесть за руль. Гид-водитель будет рядом.
  • Путешествие длится 10–12 часов
  • Дети допускаются от 4 лет. Детских кресел в автомобилях нет.
  • В любой момент путешествия вы можете попросить водителя об остановке для фотосессии
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Пожалуйста, возьмите с собой одежду для купания, полотенце и тапочки

Дополнительные опции

По желанию в поездку можно включить отдых и ночь в фешенебельном отеле Анкавана. В этом случае цена увеличится на 100 евро (за всю экскурсию).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Норик
Норик — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 46 туристов
Меня зовут Норик, я родился и вырос в Армении. Я и моя команда — очень позитивные и общительные люди, и мы хотим показать вам, как мы видим и чувствуем красоту нашей страны. Времяпровождение с нами полно незабываемых сюрпризов. Наши туры наполнены впечатлениями, любовью и фантастическими эмоциями. Машины исключительно электрические — Tesla.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Отличный день с в компании замечательных ребят Норика и Тиграна. Все было очень хорошо, интересно и вкусно. Комфортабельные машины Тесла, интересный маршрут, локации сделали наш отдых незабываемым. Уезжаем с багажом приятных воспоминаний, с большим желанием вернуться снова в эту прекрасную страну. Огромное спасибо!
Отличный день с в компании замечательных ребят Норика и Тиграна. Все было очень хорошо, интересно и
Отличный день с в компании замечательных ребят Норика и Тиграна. Все было очень хорошо, интересно и
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А
Это был действительно душевный, обновляющий силы день. На превосходной машине, в очень комфортном температурном режиме, мы мчались к удивительным местам, которые давно хотели посетить. Программа наша была гибкая, так как
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на пути встречались неожиданные пробки, и Акоб находил для нас пути объезда и другие возможности увидеть интересное. Нам с семьей очень понравилось путешествие и к концу для мы были буквально заполнены до самой макушки эмоциями. Теперь поездка уже закончилась, а воспоминания о ней и все увиденное навсегда останется с нами, за что большое спасибо организаторам!

Это был действительно душевный, обновляющий силы день. На превосходной машине, в очень комфортном температурном режиме, мы
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