Путешествие на Tesla к озеру Севан и в Цахкадзор, история страны и релакс в открытом спа
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даты
Описание
Что вас ожидает
Озеро Севан и монастырь Севанаванк
Вы отдохнёте на пляже одного из самых больших озёр Армении. Увидите прекрасные природные пейзажи и по желанию искупаетесь. Посетите старинный монастырь, построенный в 9 веке. Мы расскажем об истории Армении и достопримечательностях на маршруте. После отдыха вы пообедаете в хорошем местном ресторане.
Прогулка и ужин в живописном Цахкадзоре
Цахкадзор расположен в долине у подножия горы Тегенис. Вы увидите монастырский ансамбль Кечарис на склоне Памбакского хребта, главное здание которого было построено ещё в 1033 году. Затем проедете по канатной дороге и насладитесь видами с высоты. А после вас ожидает ужин в лучшем ресторане города.
Арзни и спа под звёздами
Затем мы отправимся в посёлок Арзни — место удивительной красоты. Пышная зелень, яркие цветы, густые леса, красивые овраги и ущелья, минеральные источники — всё это располагает к состоянию душевного покоя. Вечером вас ждёт оздоровительное спа — комфортабельные бассейны без крыши. Вы будете наслаждаться водными процедурами, дышать свежайшим воздухом и любоваться звёздным небом.
Организационные детали
- Поездка проходит на современных электрокарах Tesla с кондиционером и Wi-Fi
- Если у вас есть водительские права, вы можете сами сесть за руль. Гид-водитель будет рядом.
- Путешествие длится 10–12 часов
- Дети допускаются от 4 лет. Детских кресел в автомобилях нет.
- В любой момент путешествия вы можете попросить водителя об остановке для фотосессии
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Пожалуйста, возьмите с собой одежду для купания, полотенце и тапочки
Дополнительные опции
По желанию в поездку можно включить отдых и ночь в фешенебельном отеле Анкавана. В этом случае цена увеличится на 100 евро (за всю экскурсию).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.