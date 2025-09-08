Душевный отдых в изумительной Армении (всё включено!)
Путешествие на электромобилях по Армении: Севан, Цахкадзор и Арзни. Насладитесь природой, историей и спа под звёздами. Все включено
На электромобилях Tesla отправляйтесь в увлекательное путешествие по Армении.
Откройте для себя озеро Севан и древний монастырь Севанаванк, искупайтесь в чистых водах и насладитесь обедом в местном ресторане.
В Цахкадзоре посетите монастырь Кечарис и прокатитесь по канатной дороге, завершив день ужином в лучшем ресторане. В Арзни расслабьтесь в открытом спа, наслаждаясь звёздным небом. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и душевный покой
Лучшее время для посещения Армении - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок и купания в озере Севан. В октябре и апреле можно насладиться более спокойной атмосферой и меньшим количеством туристов. Зимой также возможно посещение, но стоит учесть, что канатная дорога может быть закрыта из-за погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Озеро Севан
Монастырь Севанаванк
Монастырь Кечарис
Описание экскурсии
Озеро Севан и монастырь Севанаванк
Вы отдохнёте на пляже одного из самых больших озёр Армении. Увидите прекрасные природные пейзажи и по желанию искупаетесь. Посетите старинный монастырь, построенный в 9 веке. Мы расскажем об истории Армении и достопримечательностях на маршруте. После отдыха вы пообедаете в хорошем местном ресторане.
Прогулка и ужин в живописном Цахкадзоре
Цахкадзор расположен в долине у подножия горы Тегенис. Вы увидите монастырский ансамбль Кечарис на склоне Памбакского хребта, главное здание которого было построено ещё в 1033 году. Затем проедете по канатной дороге и насладитесь видами с высоты. А после вас ожидает ужин в лучшем ресторане города.
Арзни и спа под звёздами
Затем мы отправимся в посёлок Арзни — место удивительной красоты. Пышная зелень, яркие цветы, густые леса, красивые овраги и ущелья, минеральные источники — всё это располагает к состоянию душевного покоя. Вечером вас ждёт оздоровительное спа — комфортабельные бассейны без крыши. Вы будете наслаждаться водными процедурами, дышать свежайшим воздухом и любоваться звёздным небом.
Организационные детали
Поездка проходит на современных электрокарах Tesla с кондиционером и Wi-Fi
Если у вас есть водительские права, вы можете сами сесть за руль. Гид-водитель будет рядом.
Путешествие длится 10–12 часов
Дети допускаются от 4 лет. Детских кресел в автомобилях нет.
В любой момент путешествия вы можете попросить водителя об остановке для фотосессии
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Пожалуйста, возьмите с собой одежду для купания, полотенце и тапочки
Дополнительные опции
По желанию в поездку можно включить отдых и ночь в фешенебельном отеле Анкавана. В этом случае цена увеличится на 100 евро (за всю экскурсию).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Норик — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 46 туристов
Меня зовут Норик, я родился и вырос в Армении. Я и моя команда — очень позитивные и общительные люди, и мы хотим показать вам, как мы видим и чувствуем красоту нашей страны. Времяпровождение с нами полно незабываемых сюрпризов. Наши туры наполнены впечатлениями, любовью и фантастическими эмоциями. Машины исключительно электрические — Tesla.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Амет
Отличный день с в компании замечательных ребят Норика и Тиграна. Все было очень хорошо, интересно и вкусно. Комфортабельные машины Тесла, интересный маршрут, локации сделали наш отдых незабываемым. Уезжаем с багажом приятных воспоминаний, с большим желанием вернуться снова в эту прекрасную страну. Огромное спасибо!
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А
Анна
Это был действительно душевный, обновляющий силы день. На превосходной машине, в очень комфортном температурном режиме, мы мчались к удивительным местам, которые давно хотели посетить. Программа наша была гибкая, так как читать дальшеуменьшить
на пути встречались неожиданные пробки, и Акоб находил для нас пути объезда и другие возможности увидеть интересное. Нам с семьей очень понравилось путешествие и к концу для мы были буквально заполнены до самой макушки эмоциями. Теперь поездка уже закончилась, а воспоминания о ней и все увиденное навсегда останется с нами, за что большое спасибо организаторам!
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