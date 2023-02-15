Знаковые места Еревана: большая обзорная + мастер-класс

Вы посетите все знаковые места Еревана

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10 отзывов
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Вы посетите все знаковые места Еревана: увидите музей-пещеру, посетите языческий храм Гарни и наскальный монастырь Гегард, сможете увидеть город с высоты Каскада, побываете на мастер-классе по приготовлению лаваша и, наконец, просто прогуляетесь по городу, изучая его архитектурные ансамбли.
Знаковые места Еревана: большая обзорная + мастер-класс
Знаковые места Еревана: большая обзорная + мастер-класс
Знаковые места Еревана: большая обзорная + мастер-класс
Знаковые места Еревана: большая обзорная + мастер-класс
Знаковые места Еревана: большая обзорная + мастер-класс
Знаковые места Еревана: большая обзорная + мастер-класс
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Что вас ожидает 🤩

  • Пещера Дедушки Левона
  • Языческий храм Гарни
  • Симфония Камней
  • Наскальный монастырь Гегард
  • Мастер-класс выпечки лаваша
  • Площадь Республики
  • Площадь Свободы
  • Театр оперы и балета
  • Северный проспект
  • И многие другие знаковые места в ходе обзорной по Еревану
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидаетПещера Дедушки Левона

Славен человек не словами, а своими делами. Это не просто слова….. Пещера дедушки Левона — на это стоит посмотреть
Мы привыкли относиться к легендам и сказаниям как к сказкам, однако любая сказка имеет долю правды. Так и с пещерой дедушки Левона. Все началось с погреба: бабушка Тося просила неоднократно у своего мужа погреб для картошки, а в итоге получила целое подземелье с несколькими залами, гладкими стенами и вручную выбитыми в камне узорами. Сам дедушка Левон говорил, что иногда так увлекался работой, что чувствовал, будто его руку направляет кто-то свыше.

Языческий храм Гарни

Описать храм можно в нескольких словах — гармония, природа, спокойствие!
Подлинный шедевр эллинистической архитектуры в Армении, языческий храм солнца — любимое место армянских царей.
Мозаичный пол — самое впечатляющее творение в здании и единственный образец сохранившейся в Армении цельной мозаики, датируемой III веком. Она выполнена из камней 15 оттенков с изображением мифических героев и водных сцен с морской богиней Тетис.

Симфония Камней

Этот природный памятник называют «Симфония камней» или «Базальтовый Орган». Композитор этой красоты — сама природа. Симфония камней представлена огромными шестиугольными и пятиугольными базальтовыми столбами (высотой почти 50 м), которые своей удивительной симметричностью кажутся рукотворными.

Мастер класс выпечки лаваша

Лаваш – одна из самых популярных кулинарных изюминок Армении, являющаяся неотъемлемой частью армянской кухни. Во время этого мастер-класса Вы освоите тысячелетнюю технику приготовления лаваша и, конечно же, попробуете его со свежей зеленью и вкусным местным сыром. Вы сохраните это впечатление на всю жизнь.

Наскальный монастырь Гегард

Посещая монастырь, каждый человек представляет жизнь, которая когда-то кипела в нем. Одной из таких обителей веры является древний, как сам мир, монастырь Гегард, откуда берет начало источник святой воды.
Гегард славится как Город сорока алтарей. До сих пор местные жители приходят в этот замечательный храм, чтобы попросить Благословения, Рождения и Благодати у всевышнего Творца.

Обзорная прогулка по Еревану

Каскад — это то место, где надо побывать, добраться до самой вершины, и посидеть там, глядя с высоты на весь город Ереван. В любой сезон, в любое время дня и ночи можно погрузиться в эту атмосферу. Днём солнечно, а вечером — прекрасный закатный свет, падая на город, покрывает его розовой пеленой. Очень красиво!
Театр с историей — монументальное здание, около которого хочется остановиться и рассматривать колонны, маски на карнизах, оформление окон, а иногда и людей, так как там всегда многолюдно. Одна из основных достопримечательностей Еревана, театр со старой историей. Площадь перед зданием театра оперы и балета в народе получила название — Площадь Свободы.
Лебединое Озеро — красиво, особенно вечером. В жаркий день прохлада от озера освежает и бордир. Приятное место для отдыха и получения удовольствия от созерцания красоты.
Северный проспект — полуторакилометровый променад вдоль современных зданий, основной шарм которым придаёт нежно-розовый оттенок камня туфа, основного материала построек Еревана. Вечерний Северный проспект для тех, кто любит радостную суету и неожиданности. Вы можете встретить здесь и уличных музыкантов, и художников, способных за короткое время выразить все ваши эмоции на портрете.
Улица Абовян — улицу Абовяна по праву называют лицом армянской столицы, где таится истинный дух Еревана, и эта улица, подобно волшебному мостику, соединяет две эпохи XIX и XXI века. Вы узнаете, о чем рассказывают здания малого центра Еревана — сокровища улицы Абовяна. Здесь жили ереванские богачи и знаменитости.
Добрый Дворик «Далан» — уникальное место, где можно прикоснуться к армянской культуре и народным промыслам, старый добрый дворик — где обязательно надо будет выпить чашечку ароматного кофе, чтобы почувствовать колорит.
Площадь Республики — красива как в дневное время, так и в вечернее. Всегда оживленная, Площадь окружена пятью главными зданиями из розового и белого туфа в неоклассическом стиле с отличительными армянскими мотивами. Площадь считается самым выдающимся архитектурным ансамблем Еревана. Вечером она превращается в по-домашнему уютное место с хорошей музыкой.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортная организация тура
  • Услуги профессионального гида
  • Услуги трансфера с водителем
Что не входит
  • Входные билеты в пещеру дедушки Левона: с человека 1.500 драм
  • Входные билеты в Гарни: с человека 750 драм
  • Входные билеты Симфония Камней: с человека 200 драм
  • Мастер-класс выпечки лаваша: с человека 2000 драм
  • Личные расходы (сувениры, перекус)
Место начала и завершения?
По договоренности с гостем
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
  • Мы можем встретить вас в удобном для вас месте.
  • Обратите внимание, что вход в часть достопримечательностей платный (см. «Что не включено»)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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1
Н
15 фев 2023
Приехали в Ереван девочками, немного переживали, но Лада нам помогала по всем вопросам, спасибо огромное! Первая поездка была Гарни и обзорная прогулка по Еревану, вторая – Самый лучший день, огородная благодарность за исчерпывающую информацию, какие бы вопросы мы не задавали, всегда получали развернутые ответы! Спасибо Вашей команде, что открыли для нас Армению с ее невероятными красотами, древней историей и прекрасными людьми! Огромная благодарность за ужин и приятную беседу! Обязательно вернёмся и посетим все, что не удалось посетить в этот раз!
Карен сделал нам прекрасные фотографии, плюсом ко всему получится еще отличный фототур!!!
В
23 окт 2022
Отличное путешествие, незабываемые впечатления!!! Спасиибо!!
Г
4 июля 2022
Лада и ее семья просто супер! Спасибо!
А
14 мая 2022
В
19 окт 2022
E
12 янв 2022
Три дня с Командой Лады-это бесценно! Благодарим профессионалов своего дела! Чудесных водителей, такие разные и очень замечательные. Так аккуратно и заботливо возить нашу семью-не описать! Огромный привет! Великолепные, профессиональные, чуткие гиды Борис и Рузанна- вы лучшие, вы проводники в чудесной стране Армении. А Рузанне отдельное спасибо за то, что смогла заинтересовать младшего ребёнка. Этого не удавалось никому! Она с нами была два дня, поэтому чуть больше про чудесную фею доброй Армении. Деликатно, нежно и ненавязчиво вовлекла нас всех в сказочный мир роскошной страны. Борис и Рузанна настолько разные и уникальные, в то же время бесконечно дополнили друг друга!! Низкий поклон за организацию чудесного досуга Ладе! Собрать и организовать вокруг себя такой коллектив-заслуга только любящего свое дело человека! Это не бизнес, это любовь. Благодарим за прекрасный сытный стол, за напитки с умопомрачительными тостами от сына Лады и самой Лады (первый раз такие слушала и рыдала) Дай бог здоровья и процветания Вам Лада и Вашей чудесной команде! Мы обязательно вернёмся. Ждём новых туров.
Б
12 янв 2022
Провели с командой Лады 4 дня. Ни разу не пожалели о заказанных экскурсиях. Всегда все пунктуально и четко, план экскурсии с указанием имен водителя и гида присылается заблаговременно. Команда гидов-это команда профессионалов, знающих и любящих свою страну. Особое спасибо Ладе и ее гостеприимному дому. Все вкусно, настойкам отдельная пятерка. Душевно провели время в кругу новых друзей. Однозначно, если в Армению, то только к Ладе!
И
19 авг 2021
Спасибо большое Ладе и всей ее семье за прекрасные экскурсии. Мы провели вместе пять незабываемых дней. Иногда экскурсии проводили члены ее команды. Мы были очень довольны. Они все профессионалы. Мы также останавливались в ее доме и получили огромное удовольствие. Они замечательные люди. Мы почувствовали колорит Армении и полюбили ее. Спасибо большое. Всем рекомендуем.
Ж
7 авг 2021
Еще раз хотелось бы сказать Спасибо за прекрасные дни, проведённые в Армении??? Дети до сих пор вспоминают и наперебой рассказывают о приключениях и мастер-классах, которые они смогли попробовать в семье у Лады! Мы, взрослые, тоже под впечатлением? Теперь готовим дома родственникам долму и похлаву? ну, и конечно, ещё раз спасибо, за то что отговорили нас ехать в плохую погоду в Татев, а предложили другой, на мой взгляд, более интересный вариант! Гейзер в Джемруке запомнится нам надолго? Мы уже собираем команду родственников, чтобы вернуться в Армению следующим летом уже большой бандой? обязательно остановимся у Лады!!!
G
19 мар 2021
Лада просто молодец. Хватило только сказать что мы хотим посетить в Армении и все было сорганизовано. А вечер в семейном кругу у Лады дома, вместе с её семьёй был незабываемый. Рекомендую всем.

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Индивидуальные
Необычные
На весь день
Обзорные
Театр оперы и балета
Популярные места
Площадь Республики
Храм Гарни и монастырь Гегард
Религиозные
Большой Каскад
Северный проспект
Мастер-классы

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