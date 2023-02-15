Что вас ожидаетПещера Дедушки Левона

Славен человек не словами, а своими делами. Это не просто слова….. Пещера дедушки Левона — на это стоит посмотреть

Мы привыкли относиться к легендам и сказаниям как к сказкам, однако любая сказка имеет долю правды. Так и с пещерой дедушки Левона. Все началось с погреба: бабушка Тося просила неоднократно у своего мужа погреб для картошки, а в итоге получила целое подземелье с несколькими залами, гладкими стенами и вручную выбитыми в камне узорами. Сам дедушка Левон говорил, что иногда так увлекался работой, что чувствовал, будто его руку направляет кто-то свыше.

Языческий храм Гарни

Описать храм можно в нескольких словах — гармония, природа, спокойствие!

Подлинный шедевр эллинистической архитектуры в Армении, языческий храм солнца — любимое место армянских царей.

Мозаичный пол — самое впечатляющее творение в здании и единственный образец сохранившейся в Армении цельной мозаики, датируемой III веком. Она выполнена из камней 15 оттенков с изображением мифических героев и водных сцен с морской богиней Тетис.

Симфония Камней

Этот природный памятник называют «Симфония камней» или «Базальтовый Орган». Композитор этой красоты — сама природа. Симфония камней представлена огромными шестиугольными и пятиугольными базальтовыми столбами (высотой почти 50 м), которые своей удивительной симметричностью кажутся рукотворными.

Мастер класс выпечки лаваша

Лаваш – одна из самых популярных кулинарных изюминок Армении, являющаяся неотъемлемой частью армянской кухни. Во время этого мастер-класса Вы освоите тысячелетнюю технику приготовления лаваша и, конечно же, попробуете его со свежей зеленью и вкусным местным сыром. Вы сохраните это впечатление на всю жизнь.

Наскальный монастырь Гегард

Посещая монастырь, каждый человек представляет жизнь, которая когда-то кипела в нем. Одной из таких обителей веры является древний, как сам мир, монастырь Гегард, откуда берет начало источник святой воды.

Гегард славится как Город сорока алтарей. До сих пор местные жители приходят в этот замечательный храм, чтобы попросить Благословения, Рождения и Благодати у всевышнего Творца.

Обзорная прогулка по Еревану

Каскад — это то место, где надо побывать, добраться до самой вершины, и посидеть там, глядя с высоты на весь город Ереван. В любой сезон, в любое время дня и ночи можно погрузиться в эту атмосферу. Днём солнечно, а вечером — прекрасный закатный свет, падая на город, покрывает его розовой пеленой. Очень красиво!

Театр с историей — монументальное здание, около которого хочется остановиться и рассматривать колонны, маски на карнизах, оформление окон, а иногда и людей, так как там всегда многолюдно. Одна из основных достопримечательностей Еревана, театр со старой историей. Площадь перед зданием театра оперы и балета в народе получила название — Площадь Свободы.

Лебединое Озеро — красиво, особенно вечером. В жаркий день прохлада от озера освежает и бордир. Приятное место для отдыха и получения удовольствия от созерцания красоты.

Северный проспект — полуторакилометровый променад вдоль современных зданий, основной шарм которым придаёт нежно-розовый оттенок камня туфа, основного материала построек Еревана. Вечерний Северный проспект для тех, кто любит радостную суету и неожиданности. Вы можете встретить здесь и уличных музыкантов, и художников, способных за короткое время выразить все ваши эмоции на портрете.

Улица Абовян — улицу Абовяна по праву называют лицом армянской столицы, где таится истинный дух Еревана, и эта улица, подобно волшебному мостику, соединяет две эпохи XIX и XXI века. Вы узнаете, о чем рассказывают здания малого центра Еревана — сокровища улицы Абовяна. Здесь жили ереванские богачи и знаменитости.

Добрый Дворик «Далан» — уникальное место, где можно прикоснуться к армянской культуре и народным промыслам, старый добрый дворик — где обязательно надо будет выпить чашечку ароматного кофе, чтобы почувствовать колорит.

Площадь Республики — красива как в дневное время, так и в вечернее. Всегда оживленная, Площадь окружена пятью главными зданиями из розового и белого туфа в неоклассическом стиле с отличительными армянскими мотивами. Площадь считается самым выдающимся архитектурным ансамблем Еревана. Вечером она превращается в по-домашнему уютное место с хорошей музыкой.