Откройте для себя чудеса юга Армении во время насыщенного тура с посещением монастыря Татев, самого длинного канатного маршрута в мире — «Крылья Татева», пещерного города Хндзореск, живописного водопада Шаки и известного винного завода в Арени.
Описание экскурсииГостеприимная Армения Отправляйтесь вместе с нами в путешествие по уголкам Армении, где нас ждут невероятные пейзажи, уникальные памятники истории и архитектуры, прогулки по подвесному мосту и дегустация армянского вина, подъем по канатной дороге «Крылья Татева». Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет соединить природу, культуру и гастрономические впечатления всего за один день! Татевский монастырь Чтобы иметь точное представление о культуре, архитектуре и истории Армении, посещение Татевского монастыря является одним из обязательных. Церковь Святого Павла-Петра, построенная в 906 году, считается одним из лучших сооружений того времени. Огромная церковь стоит на самом краю ущелья. Хндзореск Место, где вы увидите скопление скал и с трудом поверите, что там были жилые кварталы, а население Хндзореска в начале прошлого века достигало от 10 до 15 тысяч человек. Целостность картины завершает построенный над ущельем качающийся мост высотой до 63 метров и длиной 160 метров. Шакинский водопад Водопад высотой 16 метров рассказывает красивую легенду, согласно которой волны водопада спасают девушку по имени Шаки. Эта жемчужина природы на юге Армении – излюбленное место как местных жителей, так и туристов. Винный завод Арени Центр виноделия — село Арени, где нас гостеприимно встречает одноименный завод. Наши гости могут попробовать различные виды армянских вин, в том числе изготовленные из винограда сорта Арени. Мы также увидим погреб, где хранятся вина, а на верхнем этаже можно расположиться в утюном колоритном кафе. Важная информация:
- Просьба прибыть на место сбора за 15 минут до отправления.
- В случае плохой погоды маршрут может быть скорректирован.
- Тур подходит для людей всех возрастов, но необходима удобная обувь.
- Дети до 3 лет — бесплатно (без отдельного места в транспорте).
Со вторника по воскресенье в 7:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Татевский монастырь
- Хндзореск
- Шакинский водопад
- Винный завод Арени
Что включено
- Трансфер от точки отправления
- Услуги гида
- Дегустация вина в Арени
Что не входит в цену
- Питание (оплачивается отдельно)
- Билет на канатную дорогу «Крылья Татева»
Место начала и завершения?
Ереванская государственная консерватория имени Комитаса, Ереван, Саят Нова 1/а
Когда и сколько длится?
Когда: Со вторника по воскресенье в 7:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 43 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Егор
12 ноя 2025
Очень красиво. Очень понравилось. Из минусов - тяжёлая дорога
Е
Елена
10 ноя 2025
Ездила 7 ноября по экскурсию на юг Армении в Татев, Хндзореск. Всю дорогу нас сопровождала, конечно, группа One Way Tour: солнечная гид Армине и серьезный, но милый водитель Геворг! Им
О
Ольга
9 ноя 2025
Была 6 ноября на экскурсии "Татевский монастырь. Шахе. Хндзореск. Арени" с гидом Ашхен. Экскурсия выездная из Еревана на целый день на юг Армении. Очень насыщенная интересными фактами, историями экскурсия.
Посетили водопад
И
Ирина
2 ноя 2025
В целом экскурсия понравилась, гид Мария рассказывала о достопримечательностях на двух языках, много интересной информаци. Не попали в Хндзореск, из-за плохих погодных условий. На канатной дороге хотели проехать в обе стороны, но нам отказали.
А
Анна
30 окт 2025
Экскурсия понравилась. Из-за погодных условий заместо одной локации посетили другую. Не хватило разделения потоков на канатной дороге, туристы из России хотели проехать в оба конца, но мнением большигства решено было ехать в одну сторону.
С
Сюзанна
29 окт 2025
Была супер экскурсия! Рекомендую всем. Наш гид Ашхен-восхитительная просто👍👍👍интересно рассказывала и была очень доброжелательна, а так же водитель Гарик профессионал своего дела
A
Anisia
27 окт 2025
Замечательный маршрут, на весь день, очень интересно, это и монастыри и канатика и природа с удивительным пещерным городом! Стоит того чтобы поехать! Чудесно! Огромное спасибо экскурсоводу Армине, все вопросы, забота, организация! Спасибо водителю Норик: рубашка и пиджак шикарно, веселил нас музыкой!
А
Александра
26 окт 2025
Милая и приятная Ашхен провела интересную экскурсию по южной Армении. Захватывающе рассказала про историю Армении, про нелегкую историю армян, про прекрасную гору Арарат и другие достопримечательности. Впечатлила канатная дорога, красивый Татев, город Хндзореск, шикарный водопад Шаки и как вишенка на торте - дегустация вин Арени. День прошел интересно, замечательно и насыщенно!
Т
Татьяна
23 окт 2025
Экскурсия очень понравилась.
Е
Евгений
21 окт 2025
Увлекательная экскурсия! Полностью уложились в тайминг, увидели все заявленные объекты, получили исчерпывающую информацию от классного гида! Могу смело рекомендовать пользоваться услугами компании. Комфорт, пунктуальность, профессионализм водителя и гида.
D
Denis
20 окт 2025
И
Ирина
20 окт 2025
Все понравилось, очень много впечатлений от этих красот, все советую посетить. Спасибо экскурсоводу и водителю.
V
Victimdark
15 окт 2025
А
Альбина
13 окт 2025
Отличная экскурсия! Очень насыщенная, на большое расстояние, но с регулярными остановками, так что есть баланс между переездами и программой. Гид Арминэ замечательная, очень веселая и увлеченная своим делом, заряжает своей любовью к Армении! Водитель Геворг большой профессионал, это тоже очень важно.
Вся программа отличная, но время на Хндзореск можно сократить)
Я
Яна
10 окт 2025
Все супер!!! Отдельное спасибо нашему гиду!!! И сама программа по данному маршруту очень насыщенная и интересная.
