читать дальше

огромное спасибо за это! Также огромное спасибо армянской части нашей группы, так как они соглислись, чтобы экскурсия прошла на русском языке! Так, я думаю, мы успели получить больше экскурсионной информации в этот день. Очень насыщенный был день, но это стоит всех физических и эмоциональных затрат. Армине рассказала очень много информации в этот день об истории и культуре своей страны, ее рассказ очень увлекателен, что теперь хочется приехать в Армению еще не раз и попасть с ней на новые экскурсии! Нам очень повезло с погодой: светило солнце, на канатной дороге не было ветра. Добрались до пещерного города Хндзореск, там открывается очень живописный вид на ущелье и сам пещерный город, прошлись по подвесному мосту (мост качается, но идти не совсем не страшно). Увидели красивущий в лучах заходящего солнца водопад Шаки. И в завершении дня посетили дегустацию в с. Арени местной винодельни, неожиданно для меня понравились фруктовые/ягодные вина: из айвы и ежевики.

Организационные моменты: два раза заезжали на фудкорт в Ехегнадзор (утром и вечером), можно было выбрать и национальную еду, и более привычную нам. На всех локациях времени было достаточно для экскурсионной части и самостоятельной прогулки. В город вернулись около 22.00, как и было заявлено в описании экскурсии.