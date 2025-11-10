Возьмите с собой удобные одежду и обувь.

Питание. Не входит в стоимость. Мы предоставим рекомендации по ресторанам для обедов и ужинов. Включена дегустация вина.

Транспорт. Минивэн Mercedes-Benz Viano на 6 мест 2015 года; седан Honda Accord 2016 года.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста, но детям до 16 лет необходимо снимать уличную обувь в салоне автомобиля.

Уровень сложности. Лёгкий. Особая физическая подготовка не требуется.

Виза. Для граждан РФ в обеих странах не требуется.

Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.