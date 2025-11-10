Мои заказы

Индивидуальный тур по Армении и Грузии: знаковые достопримечательности

Заглянуть на винодельню, погулять по Сигнахи и Тбилиси и подняться в горы на фуникулёре
Всего за 4 дня мы успеем очень многое! Вы прокатитесь по канатным дорогам, наслаждаясь потрясающими горными видами.

Исследуете древние крепости и погрузитесь в атмосферу спокойствия у озера Севан, одного из самых
живописных водоёмов Кавказа. Прогуляетесь по уютным улочкам Сигнахи и полюбуетесь видами на Алазанскую долину.

Вас ждут старинные храмы и монастыри, отдых и развлечения у озера Парз, дегустация вин и знакомство с Тбилиси. И всё это — только для вашей компании.

Ближайшие даты:
13
ноя20
ноя27
ноя4
дек11
дек18
дек25
дек
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой удобные одежду и обувь.

Питание. Не входит в стоимость. Мы предоставим рекомендации по ресторанам для обедов и ужинов. Включена дегустация вина.

Транспорт. Минивэн Mercedes-Benz Viano на 6 мест 2015 года; седан Honda Accord 2016 года.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста, но детям до 16 лет необходимо снимать уличную обувь в салоне автомобиля.

Уровень сложности. Лёгкий. Особая физическая подготовка не требуется.

Виза. Для граждан РФ в обеих странах не требуется.

Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Из Армении в Грузию: канатная дорога, Севан, Дилижан, прогулка по Тбилиси

Встречу вас у вашего отеля, и мы начнём наше путешествие. Первым посетим центр зимнего туризма Армении, где вы прокатитесь по канатной дороге и полюбуетесь захватывающими видами гор.

Затем отправимся к озеру Севан, крупнейшему озеру Кавказа, где вы насладитесь природой и осмотрите знаменитый монастырь Севанаванк. После едем в Дилижан. Осмотрим ключевые достопримечательности: скульптуру «Мимино», Лебединое озеро и улицу Ремесленников.

Завершим день в Тбилиси. Посмотрим на церковь Святой Троицы, прогуляемся по проспекту Руставели и Старому городу. Пройдёмся по футуристичному мосту Мира и поднимемся по канатной дороге к крепости Нарикала, откуда откроется живописная панорама города.

Продолжительность экскурсии: 8-9 часов.

2 день

Дегустация на винодельне, крепости Чаилури и Манави, Сигнахи и монастырь Бодбе

В этот день посетим винодельню KTW, где вас ждёт дегустация вина (входит в стоимость). При желании напиток можно приобрести с собой. Затем отправимся в крепости Чаилури и Манави. Осмотрим архитектуру древних форпостов и насладимся красивыми видами, которые откроются нам с высоты.

После переедем в Сигнахи, улочки которого похожи на итальянские. У вас будет время прогуляться, полюбоваться просторами Алазанской долины и пообедать. В завершение побываем у монастыря Бодбе, где покоится Святая Нино, основательница христианства в Грузии. Вечером вернёмся в Тбилиси.

Продолжительность экскурсии: 6–7 часов.

3 день

Канатная дорога на Мтацминду, крепость Ананури, Мцхета

Сегодня вы прокатитесь на фуникулёре Тбилиси, который поднимет вас на гору Мтацминда с захватывающим видом на город. Затем поедем на север страны, к крепости Ананури. Я расскажу вам её историю, и вы насладитесь панорамой Кавказского хребта и водохранилища.

После исследуем Мцхету, древнюю столицу Грузии: посетим церковь Светицховели, вы сможете прогуляться по старинным улочкам и заглянуть на ярмарку и в сувенирные лавки.

Продолжительность экскурсии: 5–6 часов.

4 день

Из Грузии в Армению: Гошаванк, Агарцин, озеро Парз

Сегодня направимся обратно в Армению, знакомясь по пути со знаковыми достопримечательностями. Побываем в монастыре Гошаванк, основанном в 1188 году армянским философом и историком Мхитаром Гошем. Святыня славится своими семинарией и университетом, которые посещали будущие учёные. Здесь у вас будет время на прогулку и фотосессию.

Далее едем к монастырю Агарцин, расположенному в лесах Иджеванского хребта. Сооружение было построено в 11 веке и является ярким примером армянской архитектуры. Вы также увидите тысячелетнее ореховое дерево, растущее на его территории.

Заключительным пунктом нашей программы станет озеро Парз. Вы не только сможете насладиться природой, но и выбрать развлечение по вкусу: можно отправиться на лодочную прогулку, посетить веревочный парк, прокатиться на зиплайне и других аттракционах. После вернёмся в Ереван.

Продолжительность экскурсии: 9-10 часов.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Угощение в машине (кофе или чай)
  • Дегустация вина
  • Бесплатный Wi-Fi
  • Встреча и трансфер в отель
  • Детское кресло
  • Зарядка для телефонов
  • Одноразовые приборы
  • Одеяла, подушки и зонтики
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Еревана и обратно
  • Проживание
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, ваш отель, 9:00
Завершение: Ереван, ваш отель, 19:00-20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий
Георгий — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 832 туристов
Я родился и вырос в Ереване, знаю почти все закоулки этого древнего города. Уникальная армянская архитектура — от туфа до сочетания старых и новых форм — влюбляет с первого взгляда,
как и тепло, отзывчивость и гостеприимство местных жителей. После университета я выбрал путь в туризме: работал менеджером, водителем, гидом, год провёл на Кипре, где освоил английский, а с 2018 года сам организую комфортные туры по Армении на собственных минивэнах и седане. Провожу классические экскурсии по главным достопримечательностям страны, делая акцент на удобстве и внимании к деталям. Также организую однодневные и многодневные поездки в Грузию, где живут мои родственники — это редкость среди частных гидов, такие маршруты чаще предлагают только компании. Для меня важно, чтобы путешествие было не только насыщенным, но и по-настоящему приятным.

