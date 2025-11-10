Исследуете древние крепости и погрузитесь в атмосферу спокойствия у озера Севан, одного из самых
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой удобные одежду и обувь.
Питание. Не входит в стоимость. Мы предоставим рекомендации по ресторанам для обедов и ужинов. Включена дегустация вина.
Транспорт. Минивэн Mercedes-Benz Viano на 6 мест 2015 года; седан Honda Accord 2016 года.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста, но детям до 16 лет необходимо снимать уличную обувь в салоне автомобиля.
Уровень сложности. Лёгкий. Особая физическая подготовка не требуется.
Виза. Для граждан РФ в обеих странах не требуется.
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
Из Армении в Грузию: канатная дорога, Севан, Дилижан, прогулка по Тбилиси
Встречу вас у вашего отеля, и мы начнём наше путешествие. Первым посетим центр зимнего туризма Армении, где вы прокатитесь по канатной дороге и полюбуетесь захватывающими видами гор.
Затем отправимся к озеру Севан, крупнейшему озеру Кавказа, где вы насладитесь природой и осмотрите знаменитый монастырь Севанаванк. После едем в Дилижан. Осмотрим ключевые достопримечательности: скульптуру «Мимино», Лебединое озеро и улицу Ремесленников.
Завершим день в Тбилиси. Посмотрим на церковь Святой Троицы, прогуляемся по проспекту Руставели и Старому городу. Пройдёмся по футуристичному мосту Мира и поднимемся по канатной дороге к крепости Нарикала, откуда откроется живописная панорама города.
Продолжительность экскурсии: 8-9 часов.
Дегустация на винодельне, крепости Чаилури и Манави, Сигнахи и монастырь Бодбе
В этот день посетим винодельню KTW, где вас ждёт дегустация вина (входит в стоимость). При желании напиток можно приобрести с собой. Затем отправимся в крепости Чаилури и Манави. Осмотрим архитектуру древних форпостов и насладимся красивыми видами, которые откроются нам с высоты.
После переедем в Сигнахи, улочки которого похожи на итальянские. У вас будет время прогуляться, полюбоваться просторами Алазанской долины и пообедать. В завершение побываем у монастыря Бодбе, где покоится Святая Нино, основательница христианства в Грузии. Вечером вернёмся в Тбилиси.
Продолжительность экскурсии: 6–7 часов.
Канатная дорога на Мтацминду, крепость Ананури, Мцхета
Сегодня вы прокатитесь на фуникулёре Тбилиси, который поднимет вас на гору Мтацминда с захватывающим видом на город. Затем поедем на север страны, к крепости Ананури. Я расскажу вам её историю, и вы насладитесь панорамой Кавказского хребта и водохранилища.
После исследуем Мцхету, древнюю столицу Грузии: посетим церковь Светицховели, вы сможете прогуляться по старинным улочкам и заглянуть на ярмарку и в сувенирные лавки.
Продолжительность экскурсии: 5–6 часов.
Из Грузии в Армению: Гошаванк, Агарцин, озеро Парз
Сегодня направимся обратно в Армению, знакомясь по пути со знаковыми достопримечательностями. Побываем в монастыре Гошаванк, основанном в 1188 году армянским философом и историком Мхитаром Гошем. Святыня славится своими семинарией и университетом, которые посещали будущие учёные. Здесь у вас будет время на прогулку и фотосессию.
Далее едем к монастырю Агарцин, расположенному в лесах Иджеванского хребта. Сооружение было построено в 11 веке и является ярким примером армянской архитектуры. Вы также увидите тысячелетнее ореховое дерево, растущее на его территории.
Заключительным пунктом нашей программы станет озеро Парз. Вы не только сможете насладиться природой, но и выбрать развлечение по вкусу: можно отправиться на лодочную прогулку, посетить веревочный парк, прокатиться на зиплайне и других аттракционах. После вернёмся в Ереван.
Продолжительность экскурсии: 9-10 часов.
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по маршруту
- Угощение в машине (кофе или чай)
- Дегустация вина
- Бесплатный Wi-Fi
- Встреча и трансфер в отель
- Детское кресло
- Зарядка для телефонов
- Одноразовые приборы
- Одеяла, подушки и зонтики
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Еревана и обратно
- Проживание
- Питание