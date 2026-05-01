Неизведанная Армения: конный тур в горах Тавуша

Насладиться верховой ездой и первозданными пейзажами
Любите кататься верхом? Тогда едем в горы, чтобы промчаться на закате по альпийским лугам, посидеть у костра с природой наедине и полюбоваться вершинами, которые обнимают облака. Мы сделаем остановку на Севане и осмотрим местные церквушки.

Вы попробуете воду из целебного родника, пообщаетесь с животными, а одну ночь проведёте в палатках под звёздным небом — настоящий отдых для души!
Описание тура

Организационные детали

Для поездок на лошади вам понадобятся: перчатки, брюки из плотной ткани, желательно без внутренних швов, сапоги с высоким голенищем без каблука (желательно кожаные) или ботинки + краги (желательно), лёгкие кроссовки для пеших прогулок.

Программа тура по дням

1 день

Переезд в Енокаван, конная прогулка

Встречаемся и едем в горы. Дорога проходит мимо знаменитого озера Севан — можем сделать небольшую остановку, посмотреть на монастырь Севанаванк (самостоятельно), где находится уникальное каменное изображение Иисуса.

Далее проедем через Семёновский перевал и город Дилижан. По прибытии в Енокаван — размещение в отеле.

Затем отправимся на конную прогулку по маршруту «Тропа влюблённых» к пастбищу Псти-Сар (продолжительность 3–3,5 часа).

2 день

Поход к Окону

Конный поход на полный день к местечку Окон. Здесь посмотрим на церковь Оконахач, попробуем воду из целебного родника и остановимся на перекус. Будем ехать по живописной дороге через перелески и луга.

Время в седле 5,5–6 часов.

3 день

Переход в Харснакар, ночь в палатках

Конный поход в Харснакар. 4,5 часа верховой езды по красивым склонам, перелескам, с форсированием двух ручейков до лагеря в местечке Харснакар с видом на необычные горы и альпийские луга. Здесь прекрасные места для галопа на закате.

По прибытии разобьём лагерь и поужинаем у костра.

4 день

Треккинг, возвращение в Ереван

После завтрака желающие прогуляются до церквушки Самсонаванк (туда и обратно — 2,5–3 часа).
Затем — ланч в ресторане отеля, отдых и возвращение в Ереван.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Базовый билет66 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание в день похода (завтрак и ужин горячие, дневной перекус - бутерброды, фрукты, печенье, чай/кофе), в остальные дни - завтраки
  • Трансфер из аэропорта в Енокаван и обратно
  • Услуги проводника, конюха
  • Аренда индивидуального и общего походного снаряжения (палатки, карематы, спальные мешки, костровое снаряжение)
  • Перевозка снаряжения и личных вещей на внедорожнике
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Питание вне программы
  • Услуги экскурсовода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, аэропорт, 10:00
Завершение: Ереван, аэропорт, 19:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Arevik
Arevik — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я работаю в сфере туризма более 3 лет и с радостью организую любые путешествия, от обычных до самых экстремальных и нестандартных. Я знаю все хорошие отели и рестораны, гидов и места, которые запомнятся на всю жизнь.

