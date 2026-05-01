Вы попробуете воду из целебного родника, пообщаетесь с животными, а одну ночь проведёте в палатках под звёздным небом — настоящий отдых для души!
Описание тура
Организационные детали
Для поездок на лошади вам понадобятся: перчатки, брюки из плотной ткани, желательно без внутренних швов, сапоги с высоким голенищем без каблука (желательно кожаные) или ботинки + краги (желательно), лёгкие кроссовки для пеших прогулок.
Программа тура по дням
Переезд в Енокаван, конная прогулка
Встречаемся и едем в горы. Дорога проходит мимо знаменитого озера Севан — можем сделать небольшую остановку, посмотреть на монастырь Севанаванк (самостоятельно), где находится уникальное каменное изображение Иисуса.
Далее проедем через Семёновский перевал и город Дилижан. По прибытии в Енокаван — размещение в отеле.
Затем отправимся на конную прогулку по маршруту «Тропа влюблённых» к пастбищу Псти-Сар (продолжительность 3–3,5 часа).
Поход к Окону
Конный поход на полный день к местечку Окон. Здесь посмотрим на церковь Оконахач, попробуем воду из целебного родника и остановимся на перекус. Будем ехать по живописной дороге через перелески и луга.
Время в седле 5,5–6 часов.
Переход в Харснакар, ночь в палатках
Конный поход в Харснакар. 4,5 часа верховой езды по красивым склонам, перелескам, с форсированием двух ручейков до лагеря в местечке Харснакар с видом на необычные горы и альпийские луга. Здесь прекрасные места для галопа на закате.
По прибытии разобьём лагерь и поужинаем у костра. Ужин у костра.
Треккинг, возвращение в Ереван
После завтрака желающие прогуляются до церквушки Самсонаванк (туда и обратно — 2,5–3 часа).
Затем — ланч в ресторане отеля, отдых и возвращение в Ереван.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|66 400 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание в день похода (завтрак и ужин горячие, дневной перекус - бутерброды, фрукты, печенье, чай/кофе), в остальные дни - завтраки
- Трансфер из аэропорта в Енокаван и обратно
- Услуги проводника, конюха
- Аренда индивидуального и общего походного снаряжения (палатки, карематы, спальные мешки, костровое снаряжение)
- Перевозка снаряжения и личных вещей на внедорожнике
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Питание вне программы
- Услуги экскурсовода