5 дней
Рождество в объятиях Армении: Ереван, Дилижан и другие знаковые локации
Увидеть природный орган, посетить языческий храм Гарни и насладиться колоритом столицы
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от времени вашего ...
«Приглашаем вас в путешествие по Армении в канун Рождества»
3 янв в 10:00
$370 за человека
6 дней
Рождество и Пасха в первой христианской стране
Узнать о тысячелетних традициях, увидеть древние храмы и величественные горы
Начало: Ереван, в лобби вашей гостиницы или другом месте п...
3 окт в 08:00
22 дек в 08:00
$765 за человека
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7 дней
Новогодняя сказка Армении с праздничным ужином, мастер-классами и дегустацией
Научиться готовить лаваш, попробовать армянские вина на заводе и увидеть бескрайний Севан
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи по договорённости
«В программу включены завтраки, 5 обедов без алкоголя и новогодний праздничный ужин с алкоголем»
23 дек в 13:00
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1350€1 013 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Зимние»
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