Описание тура
Организационные детали
Участие возможно с 18 лет.
Проживание. Будем жить в отеле «Ramada Hotel & Suites by Wyndham Yerevan» 4*, 2-местное размещение с удобствами.
Питание. В программу включены завтраки, 2 обеда с вином на винодельнях и ужин в гастробаре в 4 день.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Армению
Встречаемся в аэропорту Еревана и на комфортабельном микроавтобусе доберёмся до вашего отеля. После размещения у вас будет время отдохнуть и самостоятельно познакомиться с вечерним городом. По желанию мы порекомендуем ресторан с современной или традиционной армянской кухней, забронируем столик либо организуем ужин по вашему желанию. Как насчёт хапамы или салата с авелуком?
Знакомство с виноделами и кофе в ущелье
Утром отправимся в винное путешествие. Знакомство начнём с вин и истории Варужана Мурадяна — винодела, который много лет жил в Калифорнии, а затем вернулся в Армению и основал собственную винодельню. После экскурсии и дегустации поедем в Касахское ущелье, где, спрятавшись в тени деревьев, насладимся ароматным армянским кофе.
Тему вина продолжим в гостях у семьи Мкртчян. Вы побываете на частной винодельне, история которой началась в 1924 году, а сегодня продолжается в современных и премиальных линейках вина. Прогуляемся по территории, узнаем о тонкостях производства, а затем пообедаем на открытой террасе с видом на бескрайние ряды виноградников.
После завершения программы вернёмся в Ереван.
Севан, храм Нораванк и регион Вайоц Дзор
Сегодня отправимся на озеро Севан. Прогуляемся по берегу, любуясь бирюзой жемчужины Армении, и побудем наедине с природой: только вы, чашечка кофе и бескрайние водные просторы.
В секреты виноделия мы уже погружались, настало время сыров. Вас ждёт экскурсия на эксклюзивную семейную сыроварню, продукция которой ценится во всём мире.
Посетим храм Нораванк 13 века, окружённый скалами необычного красного оттенка — настоящие космические пейзажи.
Держим курс в Вайоц Дзор — самый винодельческий регион, где этот напиток производили ещё 6 000 лет назад! Вас ждёт романтическое завершение дня — ужин в тени виноградников в свете закатного солнца. К блюдам национальной кухни обязательно подадут местное вино.
Прогулка по Еревану и ужин в гастробаре
Исследуем современный Ереван со множеством атмосферных местечек и локаций, которые придутся по душе даже взыскательным гурманам. Заглянем в один известный гастробар с большим ассортиментом вин и интересными закусками — армянские блюда в виде тапасов (мини-закусок).
Затем у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть, самостоятельно прогуляться по улочкам и пополнить запасы сувениров. Вечером организуем для вас трансфер в аэропорт.
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Что включено
- Трансфер из аэропорта и обратно
- Все поездки по программе на комфортабельном транспорте с водителем на Toyota Camry, Hyndai Solaris, Mersedes
- Сопровождение профессионального гида
- Входные билеты
- Экскурсии на 3 винодельнях
- Дегустация в винном баре с закусками
- Посещение семейной сыроварни и дегустация сыров
- Вода, кондиционер в авто
Что не входит в цену
- Авиабилет до Еревана и обратно
- Проживание
- Питание, не указанное в программе
- Дегустации с обедом на винодельнях - 20 000 драмов за чел
- Возможно увеличение количества человек - подробности в переписке с организатором