Утром отправимся в винное путешествие. Знакомство начнём с вин и истории Варужана Мурадяна — винодела, который много лет жил в Калифорнии, а затем вернулся в Армению и основал собственную винодельню. После экскурсии и дегустации поедем в Касахское ущелье, где, спрятавшись в тени деревьев, насладимся ароматным армянским кофе.

Тему вина продолжим в гостях у семьи Мкртчян. Вы побываете на частной винодельне, история которой началась в 1924 году, а сегодня продолжается в современных и премиальных линейках вина. Прогуляемся по территории, узнаем о тонкостях производства, а затем пообедаем на открытой террасе с видом на бескрайние ряды виноградников.

После завершения программы вернёмся в Ереван.