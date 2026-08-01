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Винное настроение Армении: 3 винодельни и гастрономические изыски только для вашей компании

Отдохнуть на берегу Севана с чашечкой кофе, побывать на сыроварне и узнать секрет армянского вина
Это путешествие для тех, кто не хочет выбирать между вином, гастрономией и знакомством со страной. Мы будем пробовать Армению на вкус в модном гастробаре, на террасе виноделен и под тенью
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деревьев. В меню: вина из премиальных линеек и ароматный кофе, блюда национальной кухни и изысканные сыры.

За четыре дня вы побываете на трёх разных винодельнях, увидите красные скалы Вайоц Дзора, пронзительную синеву гордого Севана, полюбуетесь храмом 13 века в окружении почти марсианских пейзажей, увидите бесконечные ряды виноградников. И побудете наедине с природой в Касаханском ущелье.

Винное настроение Армении: 3 винодельни и гастрономические изыски только для вашей компании
Винное настроение Армении: 3 винодельни и гастрономические изыски только для вашей компании
Винное настроение Армении: 3 винодельни и гастрономические изыски только для вашей компании

Описание тура

Организационные детали

Участие возможно с 18 лет.

Проживание. Будем жить в отеле «Ramada Hotel & Suites by Wyndham Yerevan» 4*, 2-местное размещение с удобствами.

Питание. В программу включены завтраки, 2 обеда с вином на винодельнях и ужин в гастробаре в 4 день.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Армению

Встречаемся в аэропорту Еревана и на комфортабельном микроавтобусе доберёмся до вашего отеля. После размещения у вас будет время отдохнуть и самостоятельно познакомиться с вечерним городом. По желанию мы порекомендуем ресторан с современной или традиционной армянской кухней, забронируем столик либо организуем ужин по вашему желанию. Как насчёт хапамы или салата с авелуком?

Добро пожаловать в АрмениюДобро пожаловать в АрмениюДобро пожаловать в АрмениюДобро пожаловать в АрмениюДобро пожаловать в АрмениюДобро пожаловать в АрмениюДобро пожаловать в АрмениюДобро пожаловать в АрмениюДобро пожаловать в АрмениюДобро пожаловать в Армению
2 день

Знакомство с виноделами и кофе в ущелье

Утром отправимся в винное путешествие. Знакомство начнём с вин и истории Варужана Мурадяна — винодела, который много лет жил в Калифорнии, а затем вернулся в Армению и основал собственную винодельню. После экскурсии и дегустации поедем в Касахское ущелье, где, спрятавшись в тени деревьев, насладимся ароматным армянским кофе.

Тему вина продолжим в гостях у семьи Мкртчян. Вы побываете на частной винодельне, история которой началась в 1924 году, а сегодня продолжается в современных и премиальных линейках вина. Прогуляемся по территории, узнаем о тонкостях производства, а затем пообедаем на открытой террасе с видом на бескрайние ряды виноградников.

После завершения программы вернёмся в Ереван.

Знакомство с виноделами и кофе в ущельеЗнакомство с виноделами и кофе в ущельеЗнакомство с виноделами и кофе в ущельеЗнакомство с виноделами и кофе в ущельеЗнакомство с виноделами и кофе в ущельеЗнакомство с виноделами и кофе в ущельеЗнакомство с виноделами и кофе в ущельеЗнакомство с виноделами и кофе в ущелье
3 день

Севан, храм Нораванк и регион Вайоц Дзор

Сегодня отправимся на озеро Севан. Прогуляемся по берегу, любуясь бирюзой жемчужины Армении, и побудем наедине с природой: только вы, чашечка кофе и бескрайние водные просторы.

В секреты виноделия мы уже погружались, настало время сыров. Вас ждёт экскурсия на эксклюзивную семейную сыроварню, продукция которой ценится во всём мире.

Посетим храм Нораванк 13 века, окружённый скалами необычного красного оттенка — настоящие космические пейзажи.

Держим курс в Вайоц Дзор — самый винодельческий регион, где этот напиток производили ещё 6 000 лет назад! Вас ждёт романтическое завершение дня — ужин в тени виноградников в свете закатного солнца. К блюдам национальной кухни обязательно подадут местное вино.

Севан, храм Нораванк и регион Вайоц ДзорСеван, храм Нораванк и регион Вайоц ДзорСеван, храм Нораванк и регион Вайоц ДзорСеван, храм Нораванк и регион Вайоц ДзорСеван, храм Нораванк и регион Вайоц ДзорСеван, храм Нораванк и регион Вайоц ДзорСеван, храм Нораванк и регион Вайоц ДзорСеван, храм Нораванк и регион Вайоц ДзорСеван, храм Нораванк и регион Вайоц ДзорСеван, храм Нораванк и регион Вайоц ДзорСеван, храм Нораванк и регион Вайоц Дзор
4 день

Прогулка по Еревану и ужин в гастробаре

Исследуем современный Ереван со множеством атмосферных местечек и локаций, которые придутся по душе даже взыскательным гурманам. Заглянем в один известный гастробар с большим ассортиментом вин и интересными закусками — армянские блюда в виде тапасов (мини-закусок).

Затем у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть, самостоятельно прогуляться по улочкам и пополнить запасы сувениров. Вечером организуем для вас трансфер в аэропорт.

Прогулка по Еревану и ужин в гастробареПрогулка по Еревану и ужин в гастробареПрогулка по Еревану и ужин в гастробареПрогулка по Еревану и ужин в гастробареПрогулка по Еревану и ужин в гастробареПрогулка по Еревану и ужин в гастробаре

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из аэропорта и обратно
  • Все поездки по программе на комфортабельном транспорте с водителем на Toyota Camry, Hyndai Solaris, Mersedes
  • Сопровождение профессионального гида
  • Входные билеты
  • Экскурсии на 3 винодельнях
  • Дегустация в винном баре с закусками
  • Посещение семейной сыроварни и дегустация сыров
  • Вода, кондиционер в авто
Что не входит в цену
  • Авиабилет до Еревана и обратно
  • Проживание
  • Питание, не указанное в программе
  • Дегустации с обедом на винодельнях - 20 000 драмов за чел
  • Возможно увеличение количества человек - подробности в переписке с организатором
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи зависит от ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 161 туриста
Мне можно задавать любые вопросы о вине. Я — автор-организатор гастрономических туров и винный гид с дипломом британской школы винного бизнеса. Мне посчастливилось объехать 80 городов мира, отведать кухню разных
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стран и бесповоротно влюбиться в виноделие. Надеюсь, такой же трепетной любовью получится зажечь и вас. Экскурсии провожу с замечательной командой. Это необычные гиды: все они — истинные коренные жители, настоящие профессионалы своего дела, имеют специальное образование в области туризма и винной индустрии. Мы родились там, где вино — не просто культура, а соль земли. А наши экскурсии — это истории об интересных людях, их жизни и невероятно трудном, но увлекательном занятии.

Тур входит в следующие категории Еревана

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