После завтрака начнём наше путешествие. Первым пунктом станет монастырь Хор Вирап. Он расположен недалеко от границы с Турцией, а с его территории открывается потрясающий вид на Арарат. Мы узнаем, почему это место так почитаемо в Армении, кто такой Григорий Просветитель и что символизируют хачкары.

Затем отправимся в монастырь Нораванк, расположенный среди красных скал. После посетим деревню Арени, известную своим виноградом. Мы заглянем в древнюю пещеру, где жили люди 5500 лет назад, а затем примем участие в мастер-классе по приготовлению шашлыка в тандыре. Пока шашлык будет готовиться, попробуем домашнее вино из винограда Арени.

После обеда нас ждёт Джермук. Увидим живописный водопад, попробуем минеральную воду в галерее источников и насладимся свежим воздухом.

Ночёвка в деревне Татев в гостевом доме с видом на горы.