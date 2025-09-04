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Владения Арарата: путешествие по главным локациям Армении с мастер-классами

Научиться готовить шашлык и лаваш, встретить закат у Арки Чаренца и посетить пещерный город
Этот тур объединяет в себе яркие эмоции, захватывающие пейзажи и вкус традиционной кухни.

Каждый день будет наполнен открытиями, теплотой армянского гостеприимства и незабываемыми впечатлениями! Мы прогуляемся по солнечному Еревану, восхитимся величием
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горы Арарат и закатами.

Вы почувствуете дух древности в монастырях Хор Вирап, Нораванк и Татев, пролетите над ущельем по самой длинной реверсивной канатной дороге и спуститесь к горячим пещерам Чёртова моста. Приготовим шашлык и лаваш и попробуем местное вино. Вас ждут шумные водопады Шаки, прозрачные воды Севана, Симфония камней и пещерный город Хндзореск. Присоединяйтесь!

5
3 отзыва
Владения Арарата: путешествие по главным локациям Армении с мастер-классами
Владения Арарата: путешествие по главным локациям Армении с мастер-классами
Владения Арарата: путешествие по главным локациям Армении с мастер-классами

Описание тура

Организационные детали

Виза не требуется.

Питание. Включены завтраки в отеле, ужины. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Зависит от количества участников: комфортабельный минивэн с кондиционером / микроавтобус / легковой автомобиль.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.

Виза. Не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Ереван: обзорная экскурсия и ужин с шоу-программой

Мы встретим вас в аэропорту и доставим в отель, где можно будет отдохнуть после дороги. Вечером нас ждёт обзорная экскурсия по Еревану. Прогуляемся по значимым местам столицы, встретим закат на Каскаде с видом на город и гору Арарат, пройдём по Северному проспекту — местному Арбату. Узнаем историю города и поймём, почему Ереван называют Солнечным.

На ужин отправимся в ресторан, где не только попробуем местную кухню, но и насладимся шоу с национальными танцами. День завершится на Площади Республики под шоу поющих фонтанов — это зрелище никого не оставит равнодушным.

Прибытие в Ереван: обзорная экскурсия и ужин с шоу-программойПрибытие в Ереван: обзорная экскурсия и ужин с шоу-программойПрибытие в Ереван: обзорная экскурсия и ужин с шоу-программойПрибытие в Ереван: обзорная экскурсия и ужин с шоу-программой
2 день

Хор Вирап, Нораванк, Арени и Джермук

После завтрака начнём наше путешествие. Первым пунктом станет монастырь Хор Вирап. Он расположен недалеко от границы с Турцией, а с его территории открывается потрясающий вид на Арарат. Мы узнаем, почему это место так почитаемо в Армении, кто такой Григорий Просветитель и что символизируют хачкары.

Затем отправимся в монастырь Нораванк, расположенный среди красных скал. После посетим деревню Арени, известную своим виноградом. Мы заглянем в древнюю пещеру, где жили люди 5500 лет назад, а затем примем участие в мастер-классе по приготовлению шашлыка в тандыре. Пока шашлык будет готовиться, попробуем домашнее вино из винограда Арени.

После обеда нас ждёт Джермук. Увидим живописный водопад, попробуем минеральную воду в галерее источников и насладимся свежим воздухом.

Ночёвка в деревне Татев в гостевом доме с видом на горы.

Хор Вирап, Нораванк, Арени и ДжермукХор Вирап, Нораванк, Арени и ДжермукХор Вирап, Нораванк, Арени и ДжермукХор Вирап, Нораванк, Арени и ДжермукХор Вирап, Нораванк, Арени и Джермук
3 день

Татев, Чёртов мост, Хндзореск

День начнём с поездки по канатной дороге «Крылья Татева», самой длинной в мире. Полюбуемся видами с высоты, а затем отправимся на экскурсию по монастырю Татев, духовному и образовательному центру.

Спустимся по серпантину к Чёртову мосту, где нас ждут горячие пещеры и минеральные источники. Затем отправимся в каньон Хндзореск. Мы увидим пещерные жилища, где до середины 20 века жили люди, и пройдём по длинному навесному мосту, соединяющему берега ущелья.

Ночевать будем в Горисе, городе, окружённом скалами.

Татев, Чёртов мост, ХндзорескТатев, Чёртов мост, ХндзорескТатев, Чёртов мост, ХндзорескТатев, Чёртов мост, Хндзореск
4 день

Водопад Шаки, Селимский караван-сарай, озеро Севан

Посетим водопад Шаки — одно из самых красивых природных мест Армении, где энергия воды завораживает. Затем отправимся в Селимский караван-сарай, где узнаем, как здесь останавливались караваны, следовавшие по Великому шёлковому пути.

К вечеру приедем к горному озеру Севан, которое называют «армянским морем». Осмотрим монастырь Севанаванк, прогуляемся вдоль берега и попробуем шашлык из свежей рыбы. Ночевать будем в гостевом доме на берегу озера, наслаждаясь звёздным небом и тишиной.

Водопад Шаки, Селимский караван-сарай, озеро СеванВодопад Шаки, Селимский караван-сарай, озеро СеванВодопад Шаки, Селимский караван-сарай, озеро СеванВодопад Шаки, Селимский караван-сарай, озеро Севан
5 день

Дилижан, монастырь Агарцин

Утром нас ждёт Дилижан — зелёный и живописный город, окружённый лесами и горами. Мы прогуляемся по его уютным улочкам и ощутим его атмосферу. Затем отправимся на гору Димац, где можно почти дотронуться до облаков.

На обратном пути заглянем в монастырь Агарцин и увидим Чёрную стену — потухший вулкан. На ночлег вернёмся в Ереван.

Дилижан, монастырь АгарцинДилижан, монастырь АгарцинДилижан, монастырь АгарцинДилижан, монастырь Агарцин
6 день

Гарни, Симфония камней, Гегард и арка Чаренца

Утро начнём с посещения ущелья Гарни, где нас встретит природная Симфония камней — базальтовые колонны, похожие на огромный орган. Затем прогуляемся до языческого храма Гарни, сохранившегося со времён эллинизма.

Заглянем на мастер-класс по приготовлению армянского лаваша, а после отправимся в монастырь Гегард, часть которого высечена прямо в скале. Это место находится под защитой ЮНЕСКО. На обратном пути сделаем остановку у Азатского водохранилища и арки Чаренца, чтобы встретить закат.

Ночуем в Ереване.

Гарни, Симфония камней, Гегард и арка ЧаренцаГарни, Симфония камней, Гегард и арка ЧаренцаГарни, Симфония камней, Гегард и арка ЧаренцаГарни, Симфония камней, Гегард и арка Чаренца
7 день

Окончание тура

Сегодня утро в вашем распоряжении. Советуем заглянуть на блошиный рынок «Вернисаж», чтобы закупиться сувенирами. У вас будет время выпить чашечку кофе, прогуляться по городу или посетить музеи.

В полдень мы отвезём вас в аэропорт. Если ваш вылет позже, можно оставить вещи в отеле и провести время на своё усмотрение.

До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник$1430
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Фото - и видеосъёмка на дрон
  • Мастер-классы
Что не входит в цену
  • Перелёт до Еревана и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - $322
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, 14:00
Завершение: Аэропорт Еревана, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 426 туристов
Я с Урала, но большую часть времени я провожу в других странах, путешествуя. В туризме с 2017 года. Работала гидом и инструктором на сплавах, организатором туров и турагентом. Сейчас — собственник
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одной из ведущих компаний туров на Урале. Умею быстро принимать решения и решать вопросы в нестандартных ситуациях, сохраняя нервы путешественника. Считаю, что главное в путешествиях — это эмоции. Вы никогда не будете вспоминать, в каком году был построен тот или иной храм, но точно вспомните, как провожали закат на горе с кружкой чая. Наша цель — помочь людям стать свободнее и счастливее с помощью путешествий. Наши постоянные путешественники говорят, что у нас комфортная и дружелюбная атмосфера, всегда чётко продуманная и интересная программа и адекватные цены. Я и мои коллеги всем сердцем любим свою работу.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
Поездка получилась просто супер! Великолепные места, еда вкуснейшая, столько впечатлений и полно классных снимков! Гегам справился на отлично! Огромное спасибо за такую классную поездку!
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Е
Я много раз ездил в разные места, и вот на этот раз выбрал Армению. Очень рад, что остановился именно на этом варианте путешествия. Гид оказался отличным — рассказал много интересного
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и показал невероятные исторические уголки. Профессионализм был заметен во всем, до самых мелочей. Всё было организовано просто здорово. Ребята, вы действительно классно справились! Обязательно вернусь и только с вами. Всем советую обращаться именно к Наталье и её команде!

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А
Спасибо огромное за этот отдых! Нас сопровождали действительно крутые специалисты. Маршрут был составлен так тщательно, что каждый день открывалось что-то новое — красивые места, захватывающие моменты, забавные истории и конечно же много классных фото. Обслуживание выше всяких похвал. Машина удобная, все моменты с организацией улаживались быстро. Очень советую эту поездку!
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Тур входит в следующие категории Еревана

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