Каждый день будет наполнен открытиями, теплотой армянского гостеприимства и незабываемыми впечатлениями! Мы прогуляемся по солнечному Еревану, восхитимся величием
Описание тура
Организационные детали
Виза не требуется.
Питание. Включены завтраки в отеле, ужины. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Зависит от количества участников: комфортабельный минивэн с кондиционером / микроавтобус / легковой автомобиль.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.
Виза. Не нужна.
Программа тура по дням
Прибытие в Ереван: обзорная экскурсия и ужин с шоу-программой
Мы встретим вас в аэропорту и доставим в отель, где можно будет отдохнуть после дороги. Вечером нас ждёт обзорная экскурсия по Еревану. Прогуляемся по значимым местам столицы, встретим закат на Каскаде с видом на город и гору Арарат, пройдём по Северному проспекту — местному Арбату. Узнаем историю города и поймём, почему Ереван называют Солнечным.
На ужин отправимся в ресторан, где не только попробуем местную кухню, но и насладимся шоу с национальными танцами. День завершится на Площади Республики под шоу поющих фонтанов — это зрелище никого не оставит равнодушным.
Хор Вирап, Нораванк, Арени и Джермук
После завтрака начнём наше путешествие. Первым пунктом станет монастырь Хор Вирап. Он расположен недалеко от границы с Турцией, а с его территории открывается потрясающий вид на Арарат. Мы узнаем, почему это место так почитаемо в Армении, кто такой Григорий Просветитель и что символизируют хачкары.
Затем отправимся в монастырь Нораванк, расположенный среди красных скал. После посетим деревню Арени, известную своим виноградом. Мы заглянем в древнюю пещеру, где жили люди 5500 лет назад, а затем примем участие в мастер-классе по приготовлению шашлыка в тандыре. Пока шашлык будет готовиться, попробуем домашнее вино из винограда Арени.
После обеда нас ждёт Джермук. Увидим живописный водопад, попробуем минеральную воду в галерее источников и насладимся свежим воздухом.
Ночёвка в деревне Татев в гостевом доме с видом на горы.
Татев, Чёртов мост, Хндзореск
День начнём с поездки по канатной дороге «Крылья Татева», самой длинной в мире. Полюбуемся видами с высоты, а затем отправимся на экскурсию по монастырю Татев, духовному и образовательному центру.
Спустимся по серпантину к Чёртову мосту, где нас ждут горячие пещеры и минеральные источники. Затем отправимся в каньон Хндзореск. Мы увидим пещерные жилища, где до середины 20 века жили люди, и пройдём по длинному навесному мосту, соединяющему берега ущелья.
Ночевать будем в Горисе, городе, окружённом скалами.
Водопад Шаки, Селимский караван-сарай, озеро Севан
Посетим водопад Шаки — одно из самых красивых природных мест Армении, где энергия воды завораживает. Затем отправимся в Селимский караван-сарай, где узнаем, как здесь останавливались караваны, следовавшие по Великому шёлковому пути.
К вечеру приедем к горному озеру Севан, которое называют «армянским морем». Осмотрим монастырь Севанаванк, прогуляемся вдоль берега и попробуем шашлык из свежей рыбы. Ночевать будем в гостевом доме на берегу озера, наслаждаясь звёздным небом и тишиной.
Дилижан, монастырь Агарцин
Утром нас ждёт Дилижан — зелёный и живописный город, окружённый лесами и горами. Мы прогуляемся по его уютным улочкам и ощутим его атмосферу. Затем отправимся на гору Димац, где можно почти дотронуться до облаков.
На обратном пути заглянем в монастырь Агарцин и увидим Чёрную стену — потухший вулкан. На ночлег вернёмся в Ереван.
Гарни, Симфония камней, Гегард и арка Чаренца
Утро начнём с посещения ущелья Гарни, где нас встретит природная Симфония камней — базальтовые колонны, похожие на огромный орган. Затем прогуляемся до языческого храма Гарни, сохранившегося со времён эллинизма.
Заглянем на мастер-класс по приготовлению армянского лаваша, а после отправимся в монастырь Гегард, часть которого высечена прямо в скале. Это место находится под защитой ЮНЕСКО. На обратном пути сделаем остановку у Азатского водохранилища и арки Чаренца, чтобы встретить закат.
Ночуем в Ереване.
Окончание тура
Сегодня утро в вашем распоряжении. Советуем заглянуть на блошиный рынок «Вернисаж», чтобы закупиться сувенирами. У вас будет время выпить чашечку кофе, прогуляться по городу или посетить музеи.
В полдень мы отвезём вас в аэропорт. Если ваш вылет позже, можно оставить вещи в отеле и провести время на своё усмотрение.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$1430
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Фото - и видеосъёмка на дрон
- Мастер-классы
Что не входит в цену
- Перелёт до Еревана и обратно
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение - $322