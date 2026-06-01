Этот тур создан для тех, кто по тем или иным причинам не может начать путешествие из Тбилиси — будь то высокая стоимость билетов, неудобные даты или предпочтение маршрута через Грузию.
Описание тураТбилиси, Мцхета, Кахетия и озеро Севан Грузия и Армения — это две страны Закавказья, которые поражают своей богатой историей и культурой. Грузия очаровывает своими живописными пейзажами и древними городами. В Тбилиси, столице страны, можно погрузиться в атмосферу старинных улиц и насладиться знаменитыми грузинскими винами. В Мцхете, древней столице Грузии, вы сможете увидеть уникальные памятники Юнеско. Кахетия, известная своими винодельческими традициями, подарит вам незабываемые гастрономические впечатления. Армения привлекает величественными храмами и монастырями. В Ереване, столице страны, вы сможете почувствовать пульс современного армянского общества и насладиться местной кухней. Озеро Севан, одно из крупнейших высокогорных озер в мире, поражает своими потрясающими пейзажами и кристально чистыми водами. Эти две страны предлагают уникальное погружение в мир древних традиций, культурного наследия и природных красот. Важная информация:
- Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором. Дети с 12 лет оплачиваются как взрослые, либо условия обсуждаются с организатором.
- Стоимость тура указана на 1 чел. при 2-местном размещении.
- Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты.
- Обратите внимание, что порядок экскурсий может меняться а зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остается неизменным.
по четвергам
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Гарни
- Монастырь Гегард
- Ущелье реки Азат
- Ереван:
- Здание Оперы
- Комплекс Каскад
- Здание Национального Собрания
- Площадь Республики
- Улица Абовяна
- Проспект Маштоца
- Проспект Баграмяна
- Северный проспект
- Смотровая площадка Каскада
- Озеро Севан
- Монастырский комплекс Севанаванк
- Дилижан:
- Этнографический квартал Дилижана
- Граница Армении и Грузии
- Тбилиси:
- Памятник царю Вахтангу Горгасали
- Храм Метехи
- Дворец царицы Дареджан
- Парк Рике
- Канатная дорога
- Крепость Нарикала
- Статуя Мать Грузия
- Ботанический сад Тбилиси
- Инжирное ущелье
- Водопад в Тбилиси
- Серные бани
- Мост Любви
- Площадь Мейдан
- Театр кукол Габриадзе
- Самые маленькие часы в Тбилиси
- Мост Мира
- Мцхета:
- Слияние рек Арагви и Куры
- Кафедральный собор Светицховели
- Хитон Господень
- Монастырь Джвари
- Курорт Боржоми:
- Боржомское ущелье
- Городской парк Боржоми
- Водопад в Боржоми
- Минеральный источник Боржоми
- Канатная дорога Боржоми
- Пещерный город Уплисцихе
- Река Кура
- Казбеги
- Военно-грузинская дорога
- Крепость Ананури
- Монастырь Ананури
- Жинвальское водохранилище
- Посёлок Пасанаури
- Целебный родник Слёзы соловья
- Смотровая площадка Дружба Народов
- Гудаури
- Степацминда
- Гора Казбек
- Храм Святой Троицы в Гергети
- Долина Терека
- Хабизгини
Что включено
- В стоимость тура на территории Армении входит:
- Трансфер в/из аэропорта Еревана под все авиарейсы в даты тура
- Транспортное обслуживание по маршруту тура
- Проживание в 2-местном номере в отеле 3 (одна большая кровать если вы пара, или 2 раздельные кровати - если вы друзья! Так же если вы путешествуете 1, тогда при бронировании уточните у организатора, если нет подселения, нужно будет учесть доплату за одноместное размещение)
- Услуги профессионального русскоязычного гида-водителя
- Стоимость указанных в туре экскурсий
- Сбор туристов с отелей (окончание экскурсий центр города)
- Трансфер до границы Армения - Грузия вместе с экскурсией по дороге (проводит гид-водитель)
- Входные билеты
- Мастер - класс по выпечке лаваша
- Круглосуточная поддержка
- Отличное настроение
- В стоимость тура на территории Грузии входит:
- Весь трансфер в период тура
- Групповой трансфер Грузия Армения (прибытие в центр города)
- Услуги профессионального русскоязычного гида
- Полет над Тбилиси (Парк Рике Нарикала)
- Подарочный обед в день экскурсии Тбилиси + Мцхета
- Утренний групповой сбор туристов с разных отелей
- Вечерняя групповая развозка туристов по отелям
- Отличное настроение J
Что не входит в цену
- Авиа перелет
- Карманные расходы
- Остальные обеды и ужины
- Групповая/индивидуальная экскурсия на выбор в свободный день (по желанию)
- Одноместное размещение - 333$
- Повышение категории отеля
- Трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту
Где начинаем и завершаем?
Начало: Международный аэропорт Еревана Звартноц
Завершение: Аэропорт Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: по четвергам
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором. Дети с 12 лет оплачиваются как взрослые, либо условия обсуждаются с организатором
- Стоимость тура указана на 1 чел. при 2-местном размещении
- Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты
- Обратите внимание, что порядок экскурсий может меняться а зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остается неизменным
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Еревана
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