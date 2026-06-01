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«Волшебство Грузии и Армении»: Ереван - Тбилиси - Ереван

«Волшебство Грузии и Армении»
Этот тур создан для тех, кто по тем или иным причинам не может начать путешествие из Тбилиси — будь то высокая стоимость билетов, неудобные даты или предпочтение маршрута через Грузию.
«Волшебство Грузии и Армении»: Ереван - Тбилиси - Ереван
«Волшебство Грузии и Армении»: Ереван - Тбилиси - Ереван
«Волшебство Грузии и Армении»: Ереван - Тбилиси - Ереван

Описание тура

Тбилиси, Мцхета, Кахетия и озеро Севан Грузия и Армения — это две страны Закавказья, которые поражают своей богатой историей и культурой. Грузия очаровывает своими живописными пейзажами и древними городами. В Тбилиси, столице страны, можно погрузиться в атмосферу старинных улиц и насладиться знаменитыми грузинскими винами. В Мцхете, древней столице Грузии, вы сможете увидеть уникальные памятники Юнеско. Кахетия, известная своими винодельческими традициями, подарит вам незабываемые гастрономические впечатления. Армения привлекает величественными храмами и монастырями. В Ереване, столице страны, вы сможете почувствовать пульс современного армянского общества и насладиться местной кухней. Озеро Севан, одно из крупнейших высокогорных озер в мире, поражает своими потрясающими пейзажами и кристально чистыми водами. Эти две страны предлагают уникальное погружение в мир древних традиций, культурного наследия и природных красот. Важная информация:
  • Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором. Дети с 12 лет оплачиваются как взрослые, либо условия обсуждаются с организатором.
  • Стоимость тура указана на 1 чел. при 2-местном размещении.
  • Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты.
  • Обратите внимание, что порядок экскурсий может меняться а зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остается неизменным.

по четвергам

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм Гарни
  • Монастырь Гегард
  • Ущелье реки Азат
  • Ереван:
  • Здание Оперы
  • Комплекс Каскад
  • Здание Национального Собрания
  • Площадь Республики
  • Улица Абовяна
  • Проспект Маштоца
  • Проспект Баграмяна
  • Северный проспект
  • Смотровая площадка Каскада
  • Озеро Севан
  • Монастырский комплекс Севанаванк
  • Дилижан:
  • Этнографический квартал Дилижана
  • Граница Армении и Грузии
  • Тбилиси:
  • Памятник царю Вахтангу Горгасали
  • Храм Метехи
  • Дворец царицы Дареджан
  • Парк Рике
  • Канатная дорога
  • Крепость Нарикала
  • Статуя Мать Грузия
  • Ботанический сад Тбилиси
  • Инжирное ущелье
  • Водопад в Тбилиси
  • Серные бани
  • Мост Любви
  • Площадь Мейдан
  • Театр кукол Габриадзе
  • Самые маленькие часы в Тбилиси
  • Мост Мира
  • Мцхета:
  • Слияние рек Арагви и Куры
  • Кафедральный собор Светицховели
  • Хитон Господень
  • Монастырь Джвари
  • Курорт Боржоми:
  • Боржомское ущелье
  • Городской парк Боржоми
  • Водопад в Боржоми
  • Минеральный источник Боржоми
  • Канатная дорога Боржоми
  • Пещерный город Уплисцихе
  • Река Кура
  • Казбеги
  • Военно-грузинская дорога
  • Крепость Ананури
  • Монастырь Ананури
  • Жинвальское водохранилище
  • Посёлок Пасанаури
  • Целебный родник Слёзы соловья
  • Смотровая площадка Дружба Народов
  • Гудаури
  • Степацминда
  • Гора Казбек
  • Храм Святой Троицы в Гергети
  • Долина Терека
  • Хабизгини
Что включено
  • В стоимость тура на территории Армении входит:
  • Трансфер в/из аэропорта Еревана под все авиарейсы в даты тура
  • Транспортное обслуживание по маршруту тура
  • Проживание в 2-местном номере в отеле 3 (одна большая кровать если вы пара, или 2 раздельные кровати - если вы друзья! Так же если вы путешествуете 1, тогда при бронировании уточните у организатора, если нет подселения, нужно будет учесть доплату за одноместное размещение)
  • Услуги профессионального русскоязычного гида-водителя
  • Стоимость указанных в туре экскурсий
  • Сбор туристов с отелей (окончание экскурсий центр города)
  • Трансфер до границы Армения - Грузия вместе с экскурсией по дороге (проводит гид-водитель)
  • Входные билеты
  • Мастер - класс по выпечке лаваша
  • Круглосуточная поддержка
  • Отличное настроение
  • В стоимость тура на территории Грузии входит:
  • Весь трансфер в период тура
  • Групповой трансфер Грузия Армения (прибытие в центр города)
  • Услуги профессионального русскоязычного гида
  • Полет над Тбилиси (Парк Рике Нарикала)
  • Подарочный обед в день экскурсии Тбилиси + Мцхета
  • Утренний групповой сбор туристов с разных отелей
  • Вечерняя групповая развозка туристов по отелям
  • Отличное настроение J
Что не входит в цену
  • Авиа перелет
  • Карманные расходы
  • Остальные обеды и ужины
  • Групповая/индивидуальная экскурсия на выбор в свободный день (по желанию)
  • Одноместное размещение - 333$
  • Повышение категории отеля
  • Трансфер из аэропорта Владикавказа в Грузию по любому маршруту
Где начинаем и завершаем?
Начало: Международный аэропорт Еревана Звартноц
Завершение: Аэропорт Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: по четвергам
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Возможно участие с детьми любого возраста. Стоимость для детей и возможные скидки обсуждаются индивидуально с организатором. Дети с 12 лет оплачиваются как взрослые, либо условия обсуждаются с организатором
  • Стоимость тура указана на 1 чел. при 2-местном размещении
  • Если вам не подошли даты тура, напишите нам, и мы по возможности изменим для вас даты
  • Обратите внимание, что порядок экскурсий может меняться а зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остается неизменным
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Еревана

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