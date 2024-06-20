Со скидкой – туры в Ереване

Найдено 11 туров в категории «Со скидкой» в Ереване, цены от 333 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
Прокатиться по горным серпантинам, рассмотреть знаменитые храмы и увидеть максимум природных красот
Начало: Ереван, аэропорт, до 16:00
19 июля в 08:00
26 июля в 08:00
7200064 800 за человека
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
4 отзыва
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
Увидеть гордую вершину Арарата, распробовать вино из местных погребов и пролететь над ущельем
Начало: Аэропорт Еревана, 16:00
13 июля в 08:00
20 июля в 08:00
7700069 300 за человека
Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
🚌 На автобусе
скидка
20%
Авторский тур
6 дней
8 отзывов
Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
Побывать на домашней винодельне, научиться готовить чурчхелу и погулять по городу любви
Начало: Аэропорт Еревана, 14:00. Более поздний прилёт - об...
8 июля в 14:00
21 июля в 14:00
9230073 840 за человека
Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
Испечь армянский лаваш, продегустировать грузинские вина и погулять по набережной Батуми
Начало: Аэропорт Еревана, в течение дня
12 июля в 08:00
19 июля в 08:00
799$720 за человека
Столицы двух стран и отдых на курорте Боржоми
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Столицы двух стран и отдых на курорте Боржоми
Увидеть за одно путешествие Армению и Грузию и попробовать знаменитую минеральную воду из источника
Начало: Ереван, в течение дня
12 июля в 08:00
19 июля в 08:00
982$884 за человека
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
Погулять в одном из древнейших городов мира, проникнуться красотой озера Севан и влюбиться в Грузию
Начало: Ереван, в течение дня
12 июля в 08:00
19 июля в 08:00
605$545 за человека
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
Почувствовать себя специалистом по винам, научиться печь лаваш и увидеть сразу две страны
Начало: Ереван, в течение дня
11 июля в 08:00
18 июля в 08:00
825$743 за человека
Новогодняя сказка Армении с праздничным ужином, мастер-классами и дегустацией
🚗 На машине
скидка
25%
Авторский тур
7 дней
Новогодняя сказка Армении с праздничным ужином, мастер-классами и дегустацией
Научиться готовить лаваш, попробовать армянские вина на заводе и увидеть бескрайний Севан
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи по договорённости
30 дек в 13:00
13501 013 за человека
Классический тур в Армению: Ереван, Дилижан, пещерный город и древние монастыри
🚗 На машине
скидка
5%
Авторский тур
8 дней
Классический тур в Армению: Ереван, Дилижан, пещерный город и древние монастыри
Побывать в Птичьей пещере, полетать на «Крыльях Татева» и попробовать лучший коньяк
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи зависит от ваших р...
14 июля в 10:00
28 июля в 10:00
770$732 за человека
Большое армяно-грузинское приключение: Ереван, Тбилиси и Батуми
🚗 На машине
скидка
20%
Авторский тур
8 дней
Большое армяно-грузинское приключение: Ереван, Тбилиси и Батуми
Научиться готовить хлеб пури, пообедать на берегу Севана и насладиться вином на домашней винодельне
Начало: Аэропорт Еревана, до 14:00
4 авг в 14:00
18 авг в 14:00
11940095 520 за человека
Душа Армении: тур-знакомство с многовековыми святынями
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
Душа Армении: тур-знакомство с многовековыми святынями
Объехать древние храмы и монастыри, погулять по Еревану и продегустировать коньяки на заводе
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
14 июля в 10:00
28 июля в 10:00
350$333 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    20 июня 2024
    От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
    Я поставила 5 звёзд, поскольку получила именно то, на что рассчитывала - индивидуальный тур на 2-х с гидом-водителем. Андрей прислал
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    официальный договор, мы обменялись подписанными копиями, постоянно был на связи, вечером присылал материал о местах экскурсий следующего дня. Это, честно говоря, уже было лишнее, поскольку я сама подготовилась, но кому-то может пригодиться. Здесь надо иметь в виду, что в поездке сопровождает не профессиональный гид, а гид-водитель, который больше отвечает за дорогу, чем за рассказ, но делится всеми своими знаниями. Нашим гидом был Мгер, он встретил нас в аэропорту, здесь же показал, где лучше обменять рубли, потому что есть обменник сразу после получения багажа с грабительским курсом, мы там менять не стали. Однако в зале ожидания есть обменники с нормальным курсом, которые Мгер нам показал. Ездить с ним было очень комфортно, на следующий день он заехал по дороге, чтобы мы купили местную симку. Можно это сделать и в аэропорту, мы просто в очереди стоять не стали, и во время всей поездки делал всё, чтобы она удалась. Проживание во время тура: в Ереване -"Holiday Inn Express", в Горисе -"Горис", на Севане -"Лаваш" в Чкаловке. Я очень довольна, что взяла именно этот тур с "полётом" на "Крыльях Татева" и ночёвкой на Севане (очень хочу туда вернуться), это самые приятные впечатления. Туры с постоянным возвращением в Ереван очень ей проигрывают.

  • А
    Артем
    17 июня 2024
    Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
    Спасибо Никите и Наташе за незабываемый Каскад:)приключений, а также нашим гидам Киробу за непередаваемый армянский колорит, его «вы - крутые»,
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    и «время не ограниченно», телепорт, армянским изобретениям, причину, по которой мы обязательно вернемся, искажение гравитации и за то, что за нас волновался и терпел:) и Елене за интеллигентный рассказ про историю Тбилиси, за советы как надо загадывать желания, умение переходить дорогу, про наводку на корбалик и вопрос про А. Пешку (возможно мы не самая умная группа, но что поделать:)). Отдельный респект Никите за непрекращающийся контент ни днем ни вечером, за истории из жизни (привет дяде Рубену, любви к физике, сдаче ЕГЭ и закону про вакуум), советы по жизни (надо запастись курдюком и чачей с перцем), сопровождение по дорогам Грузии в лакшери условиях, профессионализмом и позитивным отношением к жизни:) По итогу - огромный заряд энергии от путешествия, новые яркие знакомства, огромное кол-во мемов (не знаю, когда перестану повторять «Марианночка - красавица» и «а почему нет?» и вспоминать Гордея с трубочкой) - Никита, прости, что доставали своими тупыми шутками и что пришлось подыгрывать:)). Эх жаль, что все кончается, но обязательно повторю приключение от ребят в других локациях - Абхазия жди;)

  • А
    Алексей
    9 июня 2024
    Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
    Большое спасибо ребятам за организацию такого шикарного тура! Все было очень грамотно организовано, много чего сделали в подарок, классно и
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    очень интересно проведено. Также под наши пожелания увеличили программу поездки, дополнили в соответствии с нашими запросами, посмотрели все самое главное, испытали целую кучу положительных эмоций и много всего нового узнали! Спасибо вам большое, побольше туристов, успехов во всем)

    Большое спасибо ребятам за организацию такого шикарного тура! Все было очень грамотно организовано, много чего сделалиБольшое спасибо ребятам за организацию такого шикарного тура! Все было очень грамотно организовано, много чего сделалиБольшое спасибо ребятам за организацию такого шикарного тура! Все было очень грамотно организовано, много чего сделалиБольшое спасибо ребятам за организацию такого шикарного тура! Все было очень грамотно организовано, много чего сделалиБольшое спасибо ребятам за организацию такого шикарного тура! Все было очень грамотно организовано, много чего сделалиБольшое спасибо ребятам за организацию такого шикарного тура! Все было очень грамотно организовано, много чего сделалиБольшое спасибо ребятам за организацию такого шикарного тура! Все было очень грамотно организовано, много чего сделали
  • Л
    Людмила
    6 мая 2024
    4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
    Огромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельное путешествие (авиабилеты уже были
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    на конкретные даты), однако на сайте привлекла подробно описанная программа всего того, что мы хотели посетить, а также организация проживания (с учетом печальной ситуации с приемом платежных карт и, соответственно, бронированием гостиниц дистанционно). Также показался весьма удобным формат путешествия на одном автомобиле без возвращения с экскурсий в какое-то одно место проживания. Обратились к Андрею всего за неделю до даты вылета, но несмотря на такой короткий срок все организационные вопросы были оперативно решены: гостиницы забронированы, найден гид-сопровождающий по Армении. Также приятно порадовала подготовленная специально для нас программа тура со всей необходимой информацией. 27.04.24 мы прилетели в Ереван, нас встретил гид Арсен. Все вовремя и очень дружелюбно! Сразу скажу, что мы изначально не хотели подробных экскурсий с большим количеством исторической информации. Мы заранее изучили в интернете информацию о местах, в которых хотели побывать, об исторических событиях и т. п. Нам важно было спокойное путешествие и душевный рассказ о своей стране. Мы все это в полной мере получили от Арсена. Все проходило в спокойном комфортном режиме, Арсен учитывал все наши пожелания по времени отъезда из гостиниц, остановках на кофебрейки и т. п., весело и душевно рассказывал о своей стране, устраивал приятные сюрпризы, например, устроил нам остановку на фотосессию в маковых полях (девочки, такие девочки!;) или предложил незапланированное по программе посещение древнего армянского кладбища с надгробиями 4 века!!! по дороге к озеру Севан. Также предупредил заранее, что изначально запланированное по программе посещение канатной дороги Крылья Татева не возможно в этот день, так как она будет закрыта, и предложил посетить это место в этот же вечер, что мы и сделали. Такое внимание очень приятно! Мы получили огромное удовольствие от этого путешествия! Армения очень красивая страна, и мы очень рады, что наше знакомство с ней состоялось в комфортной и душевной обстановке!

    Огромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельное
  • Д
    Дарья
    22 апреля 2024
    Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
    Большое спасибо Наташе и Никите за чудесное путешествие и душевный подход! Тур продуман до мелочей, все идеально организовано. Всю поездку
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    наслаждались вкусной едой, интересными экскурсиями и невероятной красотой вокруг. Впечатления от двух стран превзошли все ожидания, а воспоминания и приятные впечатления точно останутся в памяти надолго)

    Большое спасибо Наташе и Никите за чудесное путешествие и душевный подход! Тур продуман до мелочей, всеБольшое спасибо Наташе и Никите за чудесное путешествие и душевный подход! Тур продуман до мелочей, всеБольшое спасибо Наташе и Никите за чудесное путешествие и душевный подход! Тур продуман до мелочей, всеБольшое спасибо Наташе и Никите за чудесное путешествие и душевный подход! Тур продуман до мелочей, всеБольшое спасибо Наташе и Никите за чудесное путешествие и душевный подход! Тур продуман до мелочей, всеБольшое спасибо Наташе и Никите за чудесное путешествие и душевный подход! Тур продуман до мелочей, всеБольшое спасибо Наташе и Никите за чудесное путешествие и душевный подход! Тур продуман до мелочей, всеБольшое спасибо Наташе и Никите за чудесное путешествие и душевный подход! Тур продуман до мелочей, всеБольшое спасибо Наташе и Никите за чудесное путешествие и душевный подход! Тур продуман до мелочей, все
  • Д
    Данил
    22 апреля 2024
    Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
    Все было прекрасно, отличный маршрут и отличная организация. Крайне рекомендую! Большое спасибо ребятам за тур!
  • А
    Анастасия
    11 октября 2023
    4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
    Нам все понравилось, красивая природа, интересные места. Отдельное спасибо Араику, мы очень удачно приезжали во все места до остальных групп:D))
  • И
    Ирина
    30 сентября 2023
    От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
    Тур в Армению был индивидуальный на 2-х человек. С точки зрения организации все было отлично. Гостиница, программа, все понравилось. Но нас разочаровал гид - он был хороший водитель, мы везде успели, все посмотрели, но он почти ничего сам не рассказывал.
  • А
    Анна
    30 апреля 2023
    От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
    Брали групповой тур на последнюю неделю апреля, привлек формат тура на машине по всем самым красивым местам Армении с ночевками
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    в горах и возле озера Севан. Надо отметить, что группа набралась небольшая, так как не самый сезон, но это и было прекрасным)! И маршрут, и комфорт, и гид, который возился с нами, как с детьми, были замечательными! Возле озера Севан ночевали в очень атмосферном отеле «Лаваш» с видом и прямым выходом к озеру (в нескольких метрах). В это время еще немного туристов, что добавляло прелести путешествию. Арсен, наш гид, стоит отдельных благодарностей. Всегда старался, чтобы нам было комфортно, ничего не навязывал, всегда спрашивал, что бы нам хотелось, как нам будет удобнее, лучше. Наш тур по программе заканчивался раньше на день, чем наше пребывание в Армении. При этом Арсен до самого нашего отъезда был на связи, помогал сориентироваться в Ереване, помогал с экскурсиями и постоянно интересовался, все ли у нас в порядке, не нужна ли его помощь. В целом программа путешествия организована на отлично, проживание в комфортных отелях с красивыми видами, хороший маршрут и все самое интересное в Армении за несколько дней в хорошей компании)

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Со скидкой»

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  1. 4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
  2. От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
  3. Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
  4. Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
  5. Столицы двух стран и отдых на курорте Боржоми
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Севан
  2. Хор Вирап
  3. Дилижан
  4. Гарни
  5. Гегард
  6. Монастырь Хор Вирап
  7. Татевский монастырь
  8. Татев
  9. Площадь Республики
  10. Завод Арарат
Сколько стоит тур в Ереване в июле 2024
Сейчас в Ереване в категории "Со скидкой" можно забронировать 11 авторских туров от 333 до 95 520 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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