1 чел.
По популярности
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
Прокатиться по горным серпантинам, рассмотреть знаменитые храмы и увидеть максимум природных красот
Начало: Ереван, аэропорт, до 16:00
19 июля в 08:00
26 июля в 08:00
7200064 800₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
Увидеть гордую вершину Арарата, распробовать вино из местных погребов и пролететь над ущельем
Начало: Аэропорт Еревана, 16:00
13 июля в 08:00
20 июля в 08:00
7700069 300₽ за человека
скидка
20%
Авторский тур
6 дней
Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
Побывать на домашней винодельне, научиться готовить чурчхелу и погулять по городу любви
Начало: Аэропорт Еревана, 14:00. Более поздний прилёт - об...
8 июля в 14:00
21 июля в 14:00
9230073 840₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Две страны за одно путешествие: от Еревана до Тбилиси
Испечь армянский лаваш, продегустировать грузинские вина и погулять по набережной Батуми
Начало: Аэропорт Еревана, в течение дня
12 июля в 08:00
19 июля в 08:00
799$720 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Столицы двух стран и отдых на курорте Боржоми
Увидеть за одно путешествие Армению и Грузию и попробовать знаменитую минеральную воду из источника
Начало: Ереван, в течение дня
12 июля в 08:00
19 июля в 08:00
982$884 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
Погулять в одном из древнейших городов мира, проникнуться красотой озера Севан и влюбиться в Грузию
Начало: Ереван, в течение дня
12 июля в 08:00
19 июля в 08:00
605$545 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Винная Грузия и коньячная Армения: гастрономический тур с дегустациями
Почувствовать себя специалистом по винам, научиться печь лаваш и увидеть сразу две страны
Начало: Ереван, в течение дня
11 июля в 08:00
18 июля в 08:00
825$743 за человека
скидка
25%
Авторский тур
7 дней
Новогодняя сказка Армении с праздничным ужином, мастер-классами и дегустацией
Научиться готовить лаваш, попробовать армянские вина на заводе и увидеть бескрайний Севан
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи по договорённости
30 дек в 13:00
1350€1 013 за человека
скидка
5%
Авторский тур
8 дней
Классический тур в Армению: Ереван, Дилижан, пещерный город и древние монастыри
Побывать в Птичьей пещере, полетать на «Крыльях Татева» и попробовать лучший коньяк
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи зависит от ваших р...
14 июля в 10:00
28 июля в 10:00
770$732 за человека
скидка
20%
Авторский тур
8 дней
Большое армяно-грузинское приключение: Ереван, Тбилиси и Батуми
Научиться готовить хлеб пури, пообедать на берегу Севана и насладиться вином на домашней винодельне
Начало: Аэропорт Еревана, до 14:00
4 авг в 14:00
18 авг в 14:00
11940095 520₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
Душа Армении: тур-знакомство с многовековыми святынями
Объехать древние храмы и монастыри, погулять по Еревану и продегустировать коньяки на заводе
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
14 июля в 10:00
28 июля в 10:00
350$333 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина20 июня 2024Я поставила 5 звёзд, поскольку получила именно то, на что рассчитывала - индивидуальный тур на 2-х с гидом-водителем. Андрей прислал
- ААртем17 июня 2024Спасибо Никите и Наташе за незабываемый Каскад:)приключений, а также нашим гидам Киробу за непередаваемый армянский колорит, его «вы - крутые»,
- ААлексей9 июня 2024Большое спасибо ребятам за организацию такого шикарного тура! Все было очень грамотно организовано, много чего сделали в подарок, классно и
- ЛЛюдмила6 мая 2024Огромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельное путешествие (авиабилеты уже были
- ДДарья22 апреля 2024Большое спасибо Наташе и Никите за чудесное путешествие и душевный подход! Тур продуман до мелочей, все идеально организовано. Всю поездку
- ДДанил22 апреля 2024Все было прекрасно, отличный маршрут и отличная организация. Крайне рекомендую! Большое спасибо ребятам за тур!
- ААнастасия11 октября 2023Нам все понравилось, красивая природа, интересные места. Отдельное спасибо Араику, мы очень удачно приезжали во все места до остальных групп:D))
- ИИрина30 сентября 2023Тур в Армению был индивидуальный на 2-х человек. С точки зрения организации все было отлично. Гостиница, программа, все понравилось. Но нас разочаровал гид - он был хороший водитель, мы везде успели, все посмотрели, но он почти ничего сам не рассказывал.
- ААнна30 апреля 2023Брали групповой тур на последнюю неделю апреля, привлек формат тура на машине по всем самым красивым местам Армении с ночевками
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Со скидкой»
Самые популярные туры этой рубрики в Ереване
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит тур в Ереване в июле 2024
Сейчас в Ереване в категории "Со скидкой" можно забронировать 11 авторских туров от 333 до 95 520 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Купите самый интересный из 11 туров в Ереване на 2024 год по теме «Со скидкой», 15 ⭐ отзывов, цены от 333₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь