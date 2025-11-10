Мои заказы

Древние обители, лучшие виды и вина горной Армении в мини-группе

Зайти в Хор Вирап, Нораванк, Татев, погрузиться в виноделие Арени, пролететь на «Крыльях Татева»
Приготовьтесь много фотографировать и упиваться каждым моментом этой атмосферной и невероятно красивой поездки. Мы отправимся к впечатляющим мощью склонам и ущельям Кавказа, создающим открыточные пейзажи.

Посетим веками намоленные монастыри, которые входят
читать дальше

в число шедевров армянского зодчества и сакральных символов страны.

Это Хор Вирап у подножия библейского Арарата, Нораванк в окружении отвесных красных скал и застывший над пропастью Татев.

Здесь вы погрузитесь в историю, уходящую в прошлое на многие века, и проникнетесь глубокой религиозностью, ведь христианство — это душа народа и культуры Армении.

А также попробуете вина, которые начали делать на землях Арени более 6000 лет назад, и пролетите на «Крыльях Татева» — самой протяжённой в мире беспересадочной канатной дороге из Книги рекордов Гиннесса.

Древние обители, лучшие виды и вина горной Армении в мини-группе
Древние обители, лучшие виды и вина горной Армении в мини-группе
Древние обители, лучшие виды и вина горной Армении в мини-группе
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя24
ноя10
дек12
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Питание. Входят завтрак и винная дегустация, остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Минивэн Honda Elysion или Mercedes-Benz Viano.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Обращаем внимание, что участие детей до 3-х лет бесплатно, но необходимо будет доплатить за детское кресло в автомобиле.

Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.

Виза. Гражданам России не требуется.

Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Монастыри Хор Вирап и Нораванк, винная дегустация в Арени

Встретимся в Ереване и поедем к одному из символов Армении — монастырю Хор Вирап. Отсюда открывается великолепный вид на Араратскую долину, а в ясную погоду и сам Арарат предстаёт во всей красе.

Следующую остановку сделаем в Арени: сходим на экскурсию по винному заводу и продегустируем армянские вина. Посетим ещё одну впечатляющую обитель — монастырский комплекс Нораванк, окружённый отвесными красными скалами.

Ночевать будем в Горисе.

Монастыри Хор Вирап и Нораванк, винная дегустация в АрениМонастыри Хор Вирап и Нораванк, винная дегустация в АрениМонастыри Хор Вирап и Нораванк, винная дегустация в АрениМонастыри Хор Вирап и Нораванк, винная дегустация в АрениМонастыри Хор Вирап и Нораванк, винная дегустация в АрениМонастыри Хор Вирап и Нораванк, винная дегустация в АрениМонастыри Хор Вирап и Нораванк, винная дегустация в Арени
2 день

Канатная дорога «Крылья Татева», монастырь Татев, водопад Шаки

Утром — завтрак, освобождение номеров. Нас ждут «Крылья Татева», включённые в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная безостановочная реверсивная канатная дорога мира.

Мы пролетим над захватывающим дух Воротанским ущельем и прибудем к важному религиозному центру — Татевскому монастырю. Это настоящий шедевр средневекового армянского зодчества, переживший землетрясения, нашествия монголов, тимуридов и персов.

Финальным аккордом нашей поездки станет водопад Шаки. Вечером вернёмся в Ереван и попрощаемся.

Канатная дорога «Крылья Татева», монастырь Татев, водопад ШакиКанатная дорога «Крылья Татева», монастырь Татев, водопад ШакиКанатная дорога «Крылья Татева», монастырь Татев, водопад ШакиКанатная дорога «Крылья Татева», монастырь Татев, водопад ШакиКанатная дорога «Крылья Татева», монастырь Татев, водопад Шаки

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет36 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак, дегустация
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты и экскурсии по программе
  • Билет на канатную дорогу
Что не входит в цену
  • Билеты в Ереван и обратно в ваш город
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Обеды, ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - €160
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центр Еревана, 10:00
Завершение: Центр Еревана, ок. 19:00-20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 692 туристов
Всем привет! Я Анна. Работаю гидом с 2013 года. Вместе со мной работает команда профессиональных гидов, влюблённых в свою страну. Если вы готовы к знакомству с Арменией, мы превратим его
читать дальше

в увлекательное и незабываемое путешествие. Экскурсии с нами — это полное погружение в культуру, историю, религию, традиции армянского народа. Мы хотим, чтобы вы в конце путешествия остались в восторге и захотели вернуться в Армению!

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Еревана

Похожие туры из Еревана

Мини-тур по Армении: монастыри, горы, Птичья пещера и Джермук
2 дня
8 отзывов
Мини-тур по Армении: монастыри, горы, Птичья пещера и Джермук
Прокатиться на «Крыльях Татева», увидеть Хор Вирап на фоне Арарата и Нораванк среди красных скал
Начало: Место и время встречи обговаривается индивидуально
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
74 000 ₽ за всё до 3 чел.
Влюбиться в Армению: главные исторические памятники, природные чудеса и отели с видом на горы
3 дня
3 отзыва
Влюбиться в Армению: главные исторические памятники, природные чудеса и отели с видом на горы
Полакомиться армянскими сыром и вином, прокатиться на «Крыльях Татева» и узнать тайны Хндзореска
Начало: Место и время встречи обговаривается индивидуально
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
109 000 ₽ за всё до 3 чел.
В Армению за вином, горами и впечатлениями
На машине
5 дней
2 отзыва
В Армению за вином, горами и впечатлениями
Увидеть главные достопримечательности Армении, побывать на винном заводе и увидеть Севан
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
71 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ереване
Все туры из Еревана