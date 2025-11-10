Древние обители, лучшие виды и вина горной Армении в мини-группе
Зайти в Хор Вирап, Нораванк, Татев, погрузиться в виноделие Арени, пролететь на «Крыльях Татева»
Приготовьтесь много фотографировать и упиваться каждым моментом этой атмосферной и невероятно красивой поездки. Мы отправимся к впечатляющим мощью склонам и ущельям Кавказа, создающим открыточные пейзажи.
Посетим веками намоленные монастыри, которые входят
в число шедевров армянского зодчества и сакральных символов страны.
Это Хор Вирап у подножия библейского Арарата, Нораванк в окружении отвесных красных скал и застывший над пропастью Татев.
Здесь вы погрузитесь в историю, уходящую в прошлое на многие века, и проникнетесь глубокой религиозностью, ведь христианство — это душа народа и культуры Армении.
А также попробуете вина, которые начали делать на землях Арени более 6000 лет назад, и пролетите на «Крыльях Татева» — самой протяжённой в мире беспересадочной канатной дороге из Книги рекордов Гиннесса.
Питание. Входят завтрак и винная дегустация, остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Минивэн Honda Elysion или Mercedes-Benz Viano.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Обращаем внимание, что участие детей до 3-х лет бесплатно, но необходимо будет доплатить за детское кресло в автомобиле.
Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.
Виза. Гражданам России не требуется.
Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
1 день
Монастыри Хор Вирап и Нораванк, винная дегустация в Арени
Встретимся в Ереване и поедем к одному из символов Армении — монастырю Хор Вирап. Отсюда открывается великолепный вид на Араратскую долину, а в ясную погоду и сам Арарат предстаёт во всей красе.
Следующую остановку сделаем в Арени: сходим на экскурсию по винному заводу и продегустируем армянские вина. Посетим ещё одну впечатляющую обитель — монастырский комплекс Нораванк, окружённый отвесными красными скалами.
Ночевать будем в Горисе.
2 день
Канатная дорога «Крылья Татева», монастырь Татев, водопад Шаки
Утром — завтрак, освобождение номеров. Нас ждут «Крылья Татева», включённые в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная безостановочная реверсивная канатная дорога мира.
Мы пролетим над захватывающим дух Воротанским ущельем и прибудем к важному религиозному центру — Татевскому монастырю. Это настоящий шедевр средневекового армянского зодчества, переживший землетрясения, нашествия монголов, тимуридов и персов.
Финальным аккордом нашей поездки станет водопад Шаки. Вечером вернёмся в Ереван и попрощаемся.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтрак, дегустация
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Входные билеты и экскурсии по программе
Билет на канатную дорогу
Что не входит в цену
Билеты в Ереван и обратно в ваш город
Трансферы от/до аэропорта
Обеды, ужины
Доплата за 1-местное размещение - €160
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центр Еревана, 10:00
Завершение: Центр Еревана, ок. 19:00-20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 692 туристов
Всем привет! Я Анна. Работаю гидом с 2013 года. Вместе со мной работает команда профессиональных гидов, влюблённых в свою страну. Если вы готовы к знакомству с Арменией, мы превратим его
в увлекательное и незабываемое путешествие. Экскурсии с нами — это полное погружение в культуру, историю, религию, традиции армянского народа. Мы хотим, чтобы вы в конце путешествия остались в восторге и захотели вернуться в Армению!