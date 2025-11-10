Питание. Входят завтрак и винная дегустация, остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Минивэн Honda Elysion или Mercedes-Benz Viano.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Обращаем внимание, что участие детей до 3-х лет бесплатно, но необходимо будет доплатить за детское кресло в автомобиле.

Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.

Виза. Гражданам России не требуется.

Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты.