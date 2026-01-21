6 ярких дней в Армении
Исследовать старейший языческий храм и насладиться природными видами озера Севан
Начало: Аэропорт Звартноц (Ереван), по времени рейса
26 янв в 08:00
27 янв в 08:00
95 000 ₽ за человека
-
10%
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
Погулять в одном из древнейших городов мира, проникнуться красотой озера Севан и влюбиться в Грузию
Начало: Ереван, время зависит от времени рейса (встречаем ...
23 янв в 08:00
30 янв в 08:00
$590
$655 за человека
Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
Попробовать армянские сыры, подняться к крепости Смбатаберд и полюбоваться озером Севан
Начало: Местро и время встречи обговаривается индивидуальн...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
80 000 ₽ за всё до 3 чел.
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
- Озеро Севан;
- Хор Вирап;
- Гарни;
- Дилижан;
- Гегард;
- Арени;
- Нораванк;
- Татев;
- Гора Арарат;
- Эчмиадзин.
Сколько стоит тур в Ереване в январе 2026
