Мои заказы

Туры по воде в Ереване

Найдено 3 тура в категории «Водные развлечения» в Ереване, цены от 590 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
6 ярких дней в Армении
На машине
6 дней
8 отзывов
6 ярких дней в Армении
Исследовать старейший языческий храм и насладиться природными видами озера Севан
Начало: Аэропорт Звартноц (Ереван), по времени рейса
26 янв в 08:00
27 янв в 08:00
95 000 ₽ за человека
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
На машине
6 дней
-
10%
1 отзыв
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
Погулять в одном из древнейших городов мира, проникнуться красотой озера Севан и влюбиться в Грузию
Начало: Ереван, время зависит от времени рейса (встречаем ...
23 янв в 08:00
30 янв в 08:00
$590$655 за человека
Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
2 дня
Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
Попробовать армянские сыры, подняться к крепости Смбатаберд и полюбоваться озером Севан
Начало: Местро и время встречи обговаривается индивидуальн...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
80 000 ₽ за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Водные развлечения»

Самые популярные туры этой рубрики в Ереване
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. 6 ярких дней в Армении;
  2. Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси;
  3. Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме.
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Озеро Севан;
  2. Хор Вирап;
  3. Гарни;
  4. Дилижан;
  5. Гегард;
  6. Арени;
  7. Нораванк;
  8. Татев;
  9. Гора Арарат;
  10. Эчмиадзин.
Сколько стоит тур в Ереване в январе 2026
Сейчас в Ереване в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 590 до 95 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Водные туры в Ереване на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026