Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
Авторский тур в Ереване

Погулять в одном из древнейших городов мира, проникнуться красотой озера Севан и влюбиться в Грузию

Путешествие для тех, кому больше интересны города, их архитектура и история.

Вы увидите достопримечательности одного из древнейших городов мира, культурного и духовного центра Армении — Еревана.

Окунётесь в историю грузинской столицы, засмотритесь на её храмы, дворцы и влюбитесь в уютные улочки Тбилиси.

Городскую программу мы дополнили природными локациями по пути — озером Севан и живописным курортом Дилижан.

При желании возможно разнообразить тур винно-горной однодневной поездкой в Кахетию с посещением завода и дегустацией.
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
Ближайшие даты:
3
мая
10
мая
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мая
24
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мая
5
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$545
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Обращаем внимание, что порядок экскурсий может меняться в зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остаётся неизменным.

Проживание. В 3-звёздочных отелях в Ереване и Тбилиси. Размещение в 2-местном номере. Возможно 1-местное размещение и повышение категории отеля за доплату. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно).

Питание. Включены завтраки, традиционный грузинский обед. Остальное питание — самостоятельно в кафе.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.

Программа тура по дням

1 день

Ереван

Организованы встреча в аэропорту и трансфер в отель. Точное место и время встречи организатор сообщит после бронирования. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе.

ЕреванЕреван
2 день

Экскурсия по Еревану

Сегодня вы познакомитесь со столицей Армении — культурным и духовным центром страны, одним из самых древнейших городов мира. Вместе с гидом рассмотрите архитектуру и главные достопримечательности Еревана: комплекс «Каскад», площадь Республики, здания Оперы, Национального собрания, центральные улицы. Со смотровой площадки полюбуетесь панорамой города и узнаете о тысячелетней истории Еревана.

Продолжительность экскурсии — 3 часа.

Экскурсия по ЕревануЭкскурсия по ЕревануЭкскурсия по ЕревануЭкскурсия по Еревану
3 день

Переезд в Грузию и достопримечательности Армении по пути

После завтрака выселяемся из отеля и переезжаем в Грузию (в дороге около 8 часов). Будем останавливаться на смотровых площадках у главных армянских достопримечательностей по пути до границы: монастырь Севанаванк, озеро Севан, курорт Дилижан, монастырский комплекс Агарцин.

На границе нас встретит принимающая сторона и отвезёт в отель в Тбилиси.

Переезд в Грузию и достопримечательности Армении по путиПереезд в Грузию и достопримечательности Армении по путиПереезд в Грузию и достопримечательности Армении по путиПереезд в Грузию и достопримечательности Армении по пути
4 день

Экскурсия по Тбилиси

Сегодня отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим статую основателя города — царя Вахтанга Горгасали. Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. С крепостной стены полюбуемся красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе, архитектуру зданий, центральную площадь.

Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Поднимемся в монастырь Джвари, датируемый 6-м веком. А ещё нас ждёт впечатляющая панорама слияния рек Куры и Арагви.

Далее нас ждёт традиционный грузинский обед в одном из лучших ресторанов, где вы сможете отведать национальных блюд под бокальчик белого или красного вина и насладиться колоритной атмосферой.

Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 7 часов.

Экскурсия по ТбилисиЭкскурсия по ТбилисиЭкскурсия по ТбилисиЭкскурсия по ТбилисиЭкскурсия по ТбилисиЭкскурсия по Тбилиси
5 день

Отдых в Тбилиси или винно-горная поездка в Кахетию

Сегодня каждый выберет занятие на свой вкус.

Факультативно предлагаем поездку в Кахетию. Окажемся в действующем монастыре св. Нино Бодбе, с территории которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор. В Сигнахи насладимся кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте). Прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам.

На обратном пути в Тбилиси посетим винный завод, где для нас сначала проведут экскурсию, а после мы продегустируем несколько сортов вина прямо из цистерн.

Общая длительность экскурсии — 8 часов.

Отдых в Тбилиси или винно-горная поездка в КахетиюОтдых в Тбилиси или винно-горная поездка в КахетиюОтдых в Тбилиси или винно-горная поездка в КахетиюОтдых в Тбилиси или винно-горная поездка в КахетиюОтдых в Тбилиси или винно-горная поездка в КахетиюОтдых в Тбилиси или винно-горная поездка в Кахетию
6 день

Отъезд

После завтрака проводим вас в аэропорт Тбилиси к вашему рейсу.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезды по программе, включая трансфер в аэропорт
  • Проживание
  • Завтраки, 1 обед
  • Посещение всех локаций по программе и входные билеты
  • Работа гида
  • Круглосуточная поддержка
  • Ежедневный утренний групповой сбор туристов из разных отелей
  • Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
  • Стоимость тура при размещении в 3-местном номере составит 558 долларов за человека
Что не входит в цену
  • Билеты до Еревана и от Тбилиси
  • Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
  • Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара за человека
  • Трансфер из аэропорта
  • Остальные обеды и ужины
  • 1-местное размещение - от 945 долларов за человека за весь тур
  • Размещение в 4-звёздочных отелях - по запросу
  • Групповая/индивидуальная экскурсия на выбор в свободный день (по желанию)
  • Сувениры и личные расходы
  • Возможно организовать путешествие в другие даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, в течение дня
Завершение: Тбилиси, в течение дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Еревана

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры6-дневные турыПрирода и пейзажиОзеро СеванПопулярные места

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