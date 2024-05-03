Погулять в одном из древнейших городов мира, проникнуться красотой озера Севан и влюбиться в Грузию
Вы увидите достопримечательности одного из древнейших городов мира, культурного и духовного центра Армении — Еревана.
Окунётесь в историю грузинской столицы, засмотритесь на её храмы, дворцы и влюбитесь в уютные улочки Тбилиси.
Городскую программу мы дополнили природными локациями по пути — озером Севан и живописным курортом Дилижан.
При желании возможно разнообразить тур винно-горной однодневной поездкой в Кахетию с посещением завода и дегустацией.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$545
Описание
Организационные детали
Обращаем внимание, что порядок экскурсий может меняться в зависимости от дат вашего путешествия. При этом содержание программы остаётся неизменным.
Проживание. В 3-звёздочных отелях в Ереване и Тбилиси. Размещение в 2-местном номере. Возможно 1-местное размещение и повышение категории отеля за доплату. Вы можете выбрать и 3-местный номер со скидкой, если путешествуете втроём (подселение чаще всего невозможно).
Питание. Включены завтраки, традиционный грузинский обед. Остальное питание — самостоятельно в кафе.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Детям от 0 до 5 лет бесплатно, без места в автобусе (в случае если родитель готов разместить ребенка на руках), потребность дополнительной кровати в отеле обсуждается отдельно. Для детей от 6 до 12 лет стоимость считается индивидуально.
Программа тура по дням
Ереван
Организованы встреча в аэропорту и трансфер в отель. Точное место и время встречи организатор сообщит после бронирования. После размещения вы можете отдохнуть и выбрать занятие по душе.
Экскурсия по Еревану
Сегодня вы познакомитесь со столицей Армении — культурным и духовным центром страны, одним из самых древнейших городов мира. Вместе с гидом рассмотрите архитектуру и главные достопримечательности Еревана: комплекс «Каскад», площадь Республики, здания Оперы, Национального собрания, центральные улицы. Со смотровой площадки полюбуетесь панорамой города и узнаете о тысячелетней истории Еревана.
Продолжительность экскурсии — 3 часа.
Переезд в Грузию и достопримечательности Армении по пути
После завтрака выселяемся из отеля и переезжаем в Грузию (в дороге около 8 часов). Будем останавливаться на смотровых площадках у главных армянских достопримечательностей по пути до границы: монастырь Севанаванк, озеро Севан, курорт Дилижан, монастырский комплекс Агарцин.
На границе нас встретит принимающая сторона и отвезёт в отель в Тбилиси.
Экскурсия по Тбилиси
Сегодня отправимся на обзорную экскурсию по Тбилиси. Увидим статую основателя города — царя Вахтанга Горгасали. Прогуляемся по парку Рике и аллее вдоль крепостной стены Нарикала, осмотрим снаружи дворец царицы Дареджан, расположенный на вершине скалы. С крепостной стены полюбуемся красочными видами ботанического сада. Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом. Посмотрим на серные бани, театр кукол Габриадзе, архитектуру зданий, центральную площадь.
Затем отправимся в древнюю Мцхету (20 км от Тбилиси). Наша цель — увидеть первую христианскую церковь в Грузии. Кафедральный собор Светицховели возвышается в самом центре города и виден с любой точки. Поднимемся в монастырь Джвари, датируемый 6-м веком. А ещё нас ждёт впечатляющая панорама слияния рек Куры и Арагви.
Далее нас ждёт традиционный грузинский обед в одном из лучших ресторанов, где вы сможете отведать национальных блюд под бокальчик белого или красного вина и насладиться колоритной атмосферой.
Вечером вернёмся в гостиницу. Общая длительность экскурсии — 7 часов.
Отдых в Тбилиси или винно-горная поездка в Кахетию
Сегодня каждый выберет занятие на свой вкус.
Факультативно предлагаем поездку в Кахетию. Окажемся в действующем монастыре св. Нино Бодбе, с территории которого открывается потрясающий вид на Алазанскую долину и вершины Кавказских гор. В Сигнахи насладимся кахетинским обедом с домашними грузинскими блюдами (оплата на месте). Прогуляемся вдоль крепостной стены и по уютным улочкам.
На обратном пути в Тбилиси посетим винный завод, где для нас сначала проведут экскурсию, а после мы продегустируем несколько сортов вина прямо из цистерн.
Общая длительность экскурсии — 8 часов.
Отъезд
После завтрака проводим вас в аэропорт Тбилиси к вашему рейсу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Переезды по программе, включая трансфер в аэропорт
- Проживание
- Завтраки, 1 обед
- Посещение всех локаций по программе и входные билеты
- Работа гида
- Круглосуточная поддержка
- Ежедневный утренний групповой сбор туристов из разных отелей
- Вечерняя групповая развозка по отелям после экскурсий
- Стоимость тура при размещении в 3-местном номере составит 558 долларов за человека
Что не входит в цену
- Билеты до Еревана и от Тбилиси
- Трансфер из аэропорта Владикавказа и обратно (если нужно) - по запросу
- Групповой трансфер из Кутаиси (при необходимости) - доплата 32 доллара за человека
- Трансфер из аэропорта
- Остальные обеды и ужины
- 1-местное размещение - от 945 долларов за человека за весь тур
- Размещение в 4-звёздочных отелях - по запросу
- Групповая/индивидуальная экскурсия на выбор в свободный день (по желанию)
- Сувениры и личные расходы
- Возможно организовать путешествие в другие даты