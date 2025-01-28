Люди.
Гостеприимные, дружелюбные,улыбчивые, трепетно любящие свою страну и свой город. С какой нежностью наша Ашхен рассказывала об истории Еревана. А как читать дальше
к нам подходили официанты в ресторане и говорили, что сейчас будет такой-то танец и песня, а сейчас вот такое блюдо, которое готовится вот так и так. . иу тебя ощущение желанного гостя (без кукиша в кармане)
Летишь и не сомневаешься, что все будет хорошо Знаешь, что встретят, привезут отвезут, покажут самое лучшее, накормят и напоят. по читать дальше
другому Ашхен и её команда не умеют.
Здесь Таня - Вартануш. Оксана- Сирануш, Наташа- Шушан,а Оля- дедушка Левон. Наш армянский спотыкался на самых простых фразах, но ассоциации великое дело! Так в Армении МЫ поколотила Шнура P что вЫ удивляетесь?? Если спасибо по армянски шнораколутюн, вот как запомнить??? только Шнура колотить с нами гулял Барев и мы всегда говорили Барев здесь, так мы запомнили армянское здравствуйте Барев дзезІ В этой поездке родилась фраза Приуныла- Прибухни,для аристократичных дам подойдёт «Приуныла- пригуби». Не надо заблуждаться,что Армения -беспробудное пьянство и обжорство. Бокал хорошего гранатового вина не убьёт, а только улучшит настроение,вкуснеший шашлык и долма помогут вернуть вкус к еде и жизни. Армения-это природа, храмы, красавец Арарат и конечно люди, которые четко знают, что у них не будет второго шанса произвести первое впечатление! Заканчиваете уже со своими Турциями, Тайландами и приезжайте в Армению
Мы в восторге от этого тура! Наш гид Тигран и водитель Мартин великолепные замечательные люди!!! Экскурсия была очень содержательной, интересной,познавательной. читать дальше
Тигран настолько глубоко погрузил нас в историю страны и архитектуры, что мы перемиситлись во времени. Также мы познакомились с легендарным людьми! Ребята вы лучшие!!! Просветания вам!!! Здоровья и удачи во всем!!!
Я в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомиться с кухней и виноделием, читать дальше
узнать много интересного о культуре, вере, традициях и истории. И это здорово, когда у тебя ограниченное количество времени в новой для тебя стране. Успеваешь даже больше, чем можно было представить. Но такое часто встречается в подобных поездках. А вот что встречается не часто, но трогает до глубины души - так это отношение к нам наших дорогих организаторов! Нас встретили как родных. Такой заботы, какой мы были окружены, можно не дождаться даже от людей, которых сто лет знаешь. Все наши потребности и сиюминутные хотелки не просто слушали, но и слышали, и воплощали в жизнь. Как говорится, всё, лишь бы ты улыбалась:) Это очень ценно! Теперь буду рекомендовать только вас всем знакомым и близким! Спасибо вам огромное за то, что можно было ни о чём не беспокоиться и чувствовать себя как за каменной стеной!
Спасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и в людей и культуру страны. читать дальше
Ребята с такой готовностью и отзывчивостью относились к нам, что кажется, даже хорошая погода весь маршрут - это тоже их заслуга. Понравилось, что нет никаких жёстких временных рамок: хотите провести на обочине час, чтобы пофоткаться - пожалуйста, хотите остановиться по пути, потому что очень кинематографично идёт стадо баранов - нет проблем. И забота организаторов ощущалась на всём пути, когда гид снимает с себя шапку и надевает на тебя, помогает взбираться по камням и отвечает на звонок ночью, чтобы решить любой вопросик. И ещё особенный плюс в том, что нас не грузили информацией и тонной исторических фактов - Арам рассказывал только самое важное и интересное, но если спросить его о любых подробностях, он во всё углубится и объяснит (и даже не один раз, если кто-то прослушал))
За несколько дней тура как будто целый отпуск прошёл. И очень хочется вернуться снова весной, летом и в любое время года.
Вы попали в самое сердце на поражение!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Крылья Татева»
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