Крылья Татева – туры в Ереване

Найдено 3 тура в категории «Крылья Татева» в Ереване, цены от 1150 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Мини-тур по Армении: монастыри, горы, Птичья пещера и Джермук
2 дня
5 отзывов
Мини-тур по Армении: монастыри, горы, Птичья пещера и Джермук
Прокатиться на «Крыльях Татева», увидеть Хор Вирап на фоне Арарата и Нораванк среди красных скал
Начало: Место и время встречи обговаривается индивидуально
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
74 000 ₽ за всё до 3 чел.
Выходные в Армении: вкуснейшая кухня, древние монастыри и ночь в доме-бочке
На машине
7 дней
2 отзыва
Выходные в Армении: вкуснейшая кухня, древние монастыри и ночь в доме-бочке
Побывать в гостях у местных, погулять по пещерному городу и увидеть Севан, Арарат и Ереван
Начало: Аэропорт Еревана, 10:00
21 апр в 08:00
5 мая в 10:00
$1150 за человека
Автотур по топовым местам Армении с ночёвкой в отелях в горах
На машине
3 дня
Автотур по топовым местам Армении с ночёвкой в отелях в горах
Увидеть десяток лучших локаций, попробовать вино и проснуться с эффектным видом за окном
Начало: Г. Ереван, в первой половине дня, место и время об...
21 мар в 10:00
28 мар в 10:00
39 500 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Валерия
    28 января 2025
    Выходные в Армении: вкуснейшая кухня, древние монастыри и ночь в доме-бочке
    Люди. Гостеприимные, дружелюбные,улыбчивые, трепетно любящие свою страну и свой город. С какой нежностью наша Ашхен рассказывала об истории Еревана. А как
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    к нам подходили официанты в ресторане и говорили, что сейчас будет такой-то танец и песня, а сейчас вот такое блюдо, которое готовится вот так и так. . иу тебя ощущение желанного гостя (без кукиша в кармане)

  • О
    Ольга
    26 декабря 2024
    Выходные в Армении: вкуснейшая кухня, древние монастыри и ночь в доме-бочке
    Летишь и не сомневаешься, что все будет хорошо Знаешь, что встретят, привезут отвезут, покажут самое лучшее, накормят и напоят. по
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    другому Ашхен и её команда не умеют. Здесь Таня - Вартануш. Оксана- Сирануш, Наташа- Шушан,а Оля- дедушка Левон. Наш армянский спотыкался на самых простых фразах, но ассоциации великое дело! Так в Армении МЫ поколотила Шнура P что вЫ удивляетесь?? Если спасибо по армянски шнораколутюн, вот как запомнить??? только Шнура колотить с нами гулял Барев и мы всегда говорили Барев здесь, так мы запомнили армянское здравствуйте Барев дзезІ В этой поездке родилась фраза Приуныла- Прибухни,для аристократичных дам подойдёт «Приуныла- пригуби». Не надо заблуждаться,что Армения -беспробудное пьянство и обжорство. Бокал хорошего гранатового вина не убьёт, а только улучшит настроение,вкуснеший шашлык и долма помогут вернуть вкус к еде и жизни. Армения-это природа, храмы, красавец Арарат и конечно люди, которые четко знают, что у них не будет второго шанса произвести первое впечатление! Заканчиваете уже со своими Турциями, Тайландами и приезжайте в Армению

  • О
    Ольга
    10 апреля 2024
    Мини-тур по Армении: монастыри, горы, Птичья пещера и Джермук
    Мы в восторге от этого тура! Наш гид Тигран и водитель Мартин великолепные замечательные люди!!! Экскурсия была очень содержательной, интересной,познавательной.
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    Тигран настолько глубоко погрузил нас в историю страны и архитектуры, что мы перемиситлись во времени. Также мы познакомились с легендарным людьми! Ребята вы лучшие!!! Просветания вам!!! Здоровья и удачи во всем!!!

  • Е
    Екатерина
    1 декабря 2023
    Мини-тур по Армении: монастыри, горы, Птичья пещера и Джермук
    Я в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомиться с кухней и виноделием,
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    узнать много интересного о культуре, вере, традициях и истории. И это здорово, когда у тебя ограниченное количество времени в новой для тебя стране. Успеваешь даже больше, чем можно было представить. Но такое часто встречается в подобных поездках. А вот что встречается не часто, но трогает до глубины души - так это отношение к нам наших дорогих организаторов! Нас встретили как родных. Такой заботы, какой мы были окружены, можно не дождаться даже от людей, которых сто лет знаешь. Все наши потребности и сиюминутные хотелки не просто слушали, но и слышали, и воплощали в жизнь. Как говорится, всё, лишь бы ты улыбалась:) Это очень ценно! Теперь буду рекомендовать только вас всем знакомым и близким! Спасибо вам огромное за то, что можно было ни о чём не беспокоиться и чувствовать себя как за каменной стеной!

    Я в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомитьсяЯ в восторге от нашего путешествия! За три дня мы успели посетить невероятно красивые места, познакомиться
  • А
    Алиса
    28 ноября 2023
    Мини-тур по Армении: монастыри, горы, Птичья пещера и Джермук
    Спасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и в людей и культуру страны.
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    Ребята с такой готовностью и отзывчивостью относились к нам, что кажется, даже хорошая погода весь маршрут - это тоже их заслуга. Понравилось, что нет никаких жёстких временных рамок: хотите провести на обочине час, чтобы пофоткаться - пожалуйста, хотите остановиться по пути, потому что очень кинематографично идёт стадо баранов - нет проблем. И забота организаторов ощущалась на всём пути, когда гид снимает с себя шапку и надевает на тебя, помогает взбираться по камням и отвечает на звонок ночью, чтобы решить любой вопросик. И ещё особенный плюс в том, что нас не грузили информацией и тонной исторических фактов - Арам рассказывал только самое важное и интересное, но если спросить его о любых подробностях, он во всё углубится и объяснит (и даже не один раз, если кто-то прослушал)) За несколько дней тура как будто целый отпуск прошёл. И очень хочется вернуться снова весной, летом и в любое время года. Вы попали в самое сердце на поражение!

    Спасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и вСпасибо всей удивительной команде гидов за то, что влюбляют не только в Армению, но и в

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Крылья Татева»

Самые популярные туры этой рубрики в Ереване
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Мини-тур по Армении: монастыри, горы, Птичья пещера и Джермук
  2. Выходные в Армении: вкуснейшая кухня, древние монастыри и ночь в доме-бочке
  3. Автотур по топовым местам Армении с ночёвкой в отелях в горах
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Озеро Севан
  2. Гарни
  3. Хор Вирап
  4. Гегард
  5. Дилижан
  6. Татев
  7. Арени
  8. Площадь Республики
  9. Эчмиадзин
  10. Монастырь Хор Вирап
Сколько стоит тур в Ереване в марте 2025
Сейчас в Ереване в категории "Крылья Татева" можно забронировать 3 тура от 1150 до 74 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте тур в Ереване на 2025 год по теме «Крылья Татева», 7 ⭐ отзывов, цены от 1150₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май