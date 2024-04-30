Попробовать армянские сыры, подняться к крепости Смбатаберд и полюбоваться озером Севан
Вас ждёт много интересных и живописных локаций: увидим монастырь Хор Вирап, расположенный на границе с Турцией, у горы Арарат, побываем в одном из центров виноделия, селе Арени, заглянем в пещеру, где был найден самый древний кожаный башмак. Исследуем древнюю крепость Смбатаберд и церковь Айраванк на берегу знаменитого озера Севан. Жить будем в селе Ехегис.
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Описание
Организационные детали
Комфортабельный транспорт с наличием воды и Wi-Fi в салоне.
Проживание. В отеле в селе Ехегис. Размещение двухместное. За доплату возможно одноместное размещение или проживание в номере «люкс».
Питание. В стоимость входит только завтрак в отеле. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 3-х лет.
Программа тура по дням
Хор Вирап, Птичья пещера и монастырь Нораванк
Заберём вас из любой точки Еревана и отправимся исследовать достопримечательности. Начнём с посещения монастыря Хор Вирап, который находится у подножия Арарата на границе с Турцией. С территории монастыря открывается невероятный вид на гору.
Затем доберёмся до села Арени, одного из центров виноделия в Армении. Недалеко от него расположилась пещера Птиц, где была найдена самая древняя обувь в мире. Далее посетим монастырь XIII века Нораванк, построенный на уступе узкого извилистого ущелья притока реки Арпа. Полюбуемся окружающей нас природой и необычным цветом фасада монастыря.
Ночевать будем в отеле в селе Ехегис.
Крепость Смбатаберд, церковь Айраванк и дегустация сыров
После завтрака отправляемся в одну из сохранившихся крепостей Армении — Смбатаберд, расположенную на вершине горы. Любители треккинга смогут подняться пешком, также возможен подъём на лошадях или внедорожнике.
Если повезёт, увидим гейзер у села Орбатех. Он работает не всегда, поэтому будем надеяться на удачу! Далее проедем по перевалу Варденяц, одному из самых красивых и высоких, на вершине которого находится средневековый караван-сарай.
Затем вас ждёт дегустация на сырной ферме. Мы попробуем 10 видов сыра: выдержанные в коньяке, вине, виноградных листьях и многие другие. После этого осмотрим церковь Айраванк, расположенную на берегу озера Севан. Заглянем на смотровую площадку и полюбуемся прекрасным видом на водоём.
Наше большое путешествие подошло к концу. Вернёмся в Ереван. До новых встреч!
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Что включено
- Проживание
- Завтрак
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту. Комфортабельный транспорт с наличием воды и Wi-Fi в салоне
- Билеты в пещеру Птиц
- Дегустация
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Остальное питание
- По запросу возможно увеличение количество участников
- Подберём для вас самые удобные даты