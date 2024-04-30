Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
Авторский тур в Ереване

Попробовать армянские сыры, подняться к крепости Смбатаберд и полюбоваться озером Севан

Прикоснёмся к истории, посетим сырную ферму и насладимся невероятной природой Армении всего за два дня.

Вас ждёт много интересных и живописных локаций: увидим монастырь Хор Вирап, расположенный на границе с Турцией, у горы Арарат, побываем в одном из центров виноделия, селе Арени, заглянем в пещеру, где был найден самый древний кожаный башмак. Исследуем древнюю крепость Смбатаберд и церковь Айраванк на берегу знаменитого озера Севан. Жить будем в селе Ехегис.
Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
Ближайшие даты:
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
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даты

Описание

Организационные детали

Комфортабельный транспорт с наличием воды и Wi-Fi в салоне.

Проживание. В отеле в селе Ехегис. Размещение двухместное. За доплату возможно одноместное размещение или проживание в номере «люкс».

Питание. В стоимость входит только завтрак в отеле. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 3-х лет.

Программа тура по дням

1 день

Хор Вирап, Птичья пещера и монастырь Нораванк

Заберём вас из любой точки Еревана и отправимся исследовать достопримечательности. Начнём с посещения монастыря Хор Вирап, который находится у подножия Арарата на границе с Турцией. С территории монастыря открывается невероятный вид на гору.

Затем доберёмся до села Арени, одного из центров виноделия в Армении. Недалеко от него расположилась пещера Птиц, где была найдена самая древняя обувь в мире. Далее посетим монастырь XIII века Нораванк, построенный на уступе узкого извилистого ущелья притока реки Арпа. Полюбуемся окружающей нас природой и необычным цветом фасада монастыря.

Ночевать будем в отеле в селе Ехегис.

Хор Вирап, Птичья пещера и монастырь НораванкХор Вирап, Птичья пещера и монастырь НораванкХор Вирап, Птичья пещера и монастырь НораванкХор Вирап, Птичья пещера и монастырь Нораванк
2 день

Крепость Смбатаберд, церковь Айраванк и дегустация сыров

После завтрака отправляемся в одну из сохранившихся крепостей Армении — Смбатаберд, расположенную на вершине горы. Любители треккинга смогут подняться пешком, также возможен подъём на лошадях или внедорожнике.

Если повезёт, увидим гейзер у села Орбатех. Он работает не всегда, поэтому будем надеяться на удачу! Далее проедем по перевалу Варденяц, одному из самых красивых и высоких, на вершине которого находится средневековый караван-сарай.

Затем вас ждёт дегустация на сырной ферме. Мы попробуем 10 видов сыра: выдержанные в коньяке, вине, виноградных листьях и многие другие. После этого осмотрим церковь Айраванк, расположенную на берегу озера Севан. Заглянем на смотровую площадку и полюбуемся прекрасным видом на водоём.

Наше большое путешествие подошло к концу. Вернёмся в Ереван. До новых встреч!

Крепость Смбатаберд, церковь Айраванк и дегустация сыровКрепость Смбатаберд, церковь Айраванк и дегустация сыровКрепость Смбатаберд, церковь Айраванк и дегустация сыровКрепость Смбатаберд, церковь Айраванк и дегустация сыровКрепость Смбатаберд, церковь Айраванк и дегустация сыров

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту. Комфортабельный транспорт с наличием воды и Wi-Fi в салоне
  • Билеты в пещеру Птиц
  • Дегустация
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Остальное питание
  • По запросу возможно увеличение количество участников
  • Подберём для вас самые удобные даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Местро и время встречи обговаривается индивидуально
Завершение: Ереван, во второй половине дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Еревана

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдых2-дневные турыВсе турыОзеро СеванПопулярные местаХор ВирапГора АраратГастрономическиеДегустационные турыНа фермуЖивотные

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