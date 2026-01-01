6 ярких дней в Армении
Исследовать старейший языческий храм и насладиться природными видами озера Севан
Начало: Аэропорт Звартноц (Ереван), по времени рейса
«Завтракаем в отеле и едем на озеро Севан — самое крупное озеро на Кавказе и одно из самых больших горных пресноводных озер в мире»
26 янв в 08:00
27 янв в 08:00
95 000 ₽ за человека
В Армению зимой: индивидуальный тур с дегустациями
Отправиться к заснеженным горам и озеру Севан, испечь лаваш в тандыре и насладиться вином
Начало: Ереван, место и время по договорённости
«Сегодня увидим «голубую жемчужину Армении» — озеро Севан»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
106 000 ₽ за всё до 2 чел.
-
10%
Обаяние столиц: Ереван и Тбилиси
Погулять в одном из древнейших городов мира, проникнуться красотой озера Севан и влюбиться в Грузию
Начало: Ереван, время зависит от времени рейса (встречаем ...
«Городскую программу мы дополнили природными локациями по пути — озером Севан и живописным курортом Дилижан»
23 янв в 08:00
30 янв в 08:00
$590
$655 за человека
Индивидуальный тур по Армении: исторические места, природа и дегустация на сырной ферме
Попробовать армянские сыры, подняться к крепости Смбатаберд и полюбоваться озером Севан
Начало: Местро и время встречи обговаривается индивидуальн...
«Исследуем древнюю крепость Смбатаберд и церковь Айраванк на берегу знаменитого озера Севан»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
80 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальный тур по Армении: от Арарата до Севана через винодельни и древние святыни
Увидеть монастыри Хор-Вирап, Нораванк и прогуляться к водопаду Шаки, полюбоваться озером
Начало: Ереван, 9:00, возможно любое время встречи, в тече...
«Прибудем к озеру Севан, которое часто называют «жемчужиной Армении»»
1 апр в 09:00
2 апр в 09:00
€650 за всё до 6 чел.
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
- Озеро Севан;
- Хор Вирап;
- Гарни;
- Дилижан;
- Гегард;
- Арени;
- Нораванк;
- Татев;
- Гора Арарат;
- Эчмиадзин.
Сейчас в Ереване в категории "Озера" можно забронировать 5 авторских туров от 590 до 106 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
