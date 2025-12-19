Индивидуальный тур по Армении: от Арарата до Севана через винодельни и древние святыни
Взлететь на «Крыльях Татева», увидеть монастыри Хор-Вирап и Нораванк и прогуляться к водопаду Шаки
Мы познакомим вас с удивительной Арменией, краем контрастов, ароматного вина, яркого солнца, богатой истории и высоких гор.
Вы увидите впечатляющие монастыри Хор Вирап, Нораванк, Татев и Севанаванк, чьи стены хранят многовековые читать дальше
тайны. Побываете в Арени — регионе с тысячелетними традициями виноделия.
Именно здесь археологи обнаружили древнейшие в мире следы производства напитка! Проедете мимо скал Селимского перевала, который некогда соединял государство с Великим шёлковым путём, полюбуетесь гладью Севана, послушаете гул водопада Шаки и навсегда влюбитесь в эту необыкновенную страну!
Описание тура
Организационные детали
Выбирайте одежду по сезону. Обращаем внимание, что билеты на канатную дорогу приобретаются на месте самостоятельно.
Программа тура по дням
1 день
Монастыри Хор Вирап и Нораванк, дегустация вина на винодельне и водопад Шаки
В 9:00 из Еревана отправимся к монастырю Хор Вирап. С территории святыни открывается один из самых впечатляющих и близких видов на Арарат.
Далее маршрут пройдёт через Арени — регион с тысячелетними традициями виноделия. Именно здесь археологи обнаружили древнейшие в мире следы производства напитка. Мы посетим местную винодельню и продегустируем ароматные сорта армянского вина.
Побываем у монастыря Нораванк. Изящная архитектура святыни особенно выразительна на фоне огненно-красных скал. Пообедаем в ресторане, где подают блюда традиционной кухни.
Доберёмся до живописного водопада Шаки, а после прибудем в Горис и заселимся в отель.
2 день
Монастырь Татев, полёт на «Крыльях Татева», озеро Севан и Севанаванк
В 9:30 выедем из Гориса и отправимся к монастырю Татеву. Доберёмся сюда по канатной дороге «Крылья Татева», занесённой в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная в мире. Полёт над глубоким ущельем реки Воротан подарит незабываемые виды и ощущение парения над землёй.
Осмотрим святыню и поедем дальше через живописный Селимский перевал — древний путь, соединявший Армению с Великим шёлковым путём. Увидим старинный караван-сарай и сделаем остановку на обед в ресторане.
Прибудем к озеру Севан, которое часто называют «жемчужиной Армении». Поднимемся к монастырю Севанаванк и прогуляемся вдоль побережья, наслаждаясь видами.
Вдоль водоёма поедем обратно в Ереван, любуясь пейзажами в закатных лучах.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Трансферы по маршруту
Услуги гида
Бутилированная вода
Wi-Fi в автомобиле
Что не входит в цену
Билеты до Еревана и обратно
Проживание
Питание
Билеты на канатную дорогу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, 9:00, возможно любое время встречи, в течение дня, по договорённости
Завершение: Ереван, 9:00, возможно любое время завершения тура, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Армен — ваш гид в Ереване
Дорогие гости, рад познакомиться!
Меня зовут Армен! Я получил профильное высшее образование, а с 2015 года с энтузиазмом работаю в сфере туризма, проводя исторические и обзорные экскурсии по самым интересным уголкам читать дальше
нашей страны. Для вашего комфорта экскурсии проходят на комфортабельном автомобиле представительского класса Mercedes Viano.
Мой 20-летний опыт профессионального вождения, включая работу с VIP-гостями, позволяет гарантировать безопасные и приятные поездки. Независимо от того, путешествуете ли вы в одиночку, с друзьями, с семьей, с детьми или планируете корпоративное мероприятие в Армении, я с радостью помогу вам!
Я разработаю для вас индивидуальную тур-программу, встречу в аэропорту, помогу выбрать лучшие отели, рестораны, достопримечательности и многое другое. Одним словом, гарантирую интересную и насыщенную программу, хорошее настроение, незабываемые эмоции на протяжении всего маршрута.
Смело обращайтесь по любым вопросам и добро пожаловать в Армению!:)