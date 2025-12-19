В 9:00 из Еревана отправимся к монастырю Хор Вирап. С территории святыни открывается один из самых впечатляющих и близких видов на Арарат.

Далее маршрут пройдёт через Арени — регион с тысячелетними традициями виноделия. Именно здесь археологи обнаружили древнейшие в мире следы производства напитка. Мы посетим местную винодельню и продегустируем ароматные сорта армянского вина.

Побываем у монастыря Нораванк. Изящная архитектура святыни особенно выразительна на фоне огненно-красных скал. Пообедаем в ресторане, где подают блюда традиционной кухни.

Доберёмся до живописного водопада Шаки, а после прибудем в Горис и заселимся в отель.