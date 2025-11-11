Индивидуальная
до 5 чел.
Яркий и колоритный Гюмри
Гюмри - город с уникальной атмосферой. Исследуйте его историю, архитектуру и традиции на увлекательной экскурсии
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Индивидуальная экскурсия по старым кварталам Гюмри с уникальными граффити, арт-галереями и историческими дверями
Начало: На площади Вардананц
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€30 за человека
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по галерее в Гюмри
Посетите уникальную галерею картин из паутины в Гюмри. Художник Андраник Аветисян покажет свои работы и расскажет о процессе их создания
Начало: В районе Komisarner St
11 дек в 12:00
12 дек в 11:00
€7 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга11 ноября 2025Это было потрясающе! Ирина показала город так, как мне хотелось его увидеть: с улочками, которые сама бы не нашла, знакомством
- ИИрина28 октября 2025Недавно я была в Гюмри и записалась на экскурсию от Ирины - Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта»
Посещение экскурсии «Андерграунд
- ИИрина26 октября 2025Прекрасная пргулка! Лучший способ познакомиться с городом и его уникальной атмосферой. Множество интересных историй, знакомство с прекрасными людьми и даже немного с котами:)
Огромное спасибо Ирине!
- ГГалина22 октября 2025Экскурсия очень понравилась. С гидом Ирой прошли по знаковым местам города. Надеемся Гюмри не потеряет свой вайб, который мы уловили
- ННаталья16 октября 2025Великолепно! Ирина обратила мое внимание на такие места и вещи, мимо которых я бы просто прошла. А мы заглядывали в
- ММарина6 октября 2025Прекрасная экскурсия!!! Ирина чудесный и интересный рассказчик. Оч понравились рассказы про стили, муралы и уличные картины. Чудесные и интересные места
- NNens27 сентября 2025Экскурсия была огонь! Ирина коренная жительница и благодаря ей мы увидели Гюмри совсем по-другому. Зашли в такие необычные места, куда сами точно бы не решились и получили море впечатлений. Атмосфера лёгкая, душевная, как будто гуляли с подругой.
- ММарина23 сентября 2025Очень классная экскурсия по городу в индивидуальном формате получилась. Было и про историю и про современные объекты, все в спокойном темпе! Очень рекомендую ❤️
- ННаталья11 сентября 2025Большое спасибо Ирине за невероятно крутую экскурсию!! Её рассказ помог хорошо прочувствовать атмосферу города. Было очень интересно узнать личный взгляд
- ЯЯнина22 августа 2025Вчера я открыла для себя совершенно другой Гюмри благодаря потрясающей экскурсии с Ириной. Это не просто экскурсовод — это настоящий
- VViktory17 августа 2025Экскурсия в Гюмри с Ирой стала для нас одним из самых ярких впечатлений последних месяцев. Это было не просто знакомство
- ДДмитрий19 июля 2025Спасибо гиду Ире за атмосферную экскурсию по Гюмри! Узнали много интересного и помимо главных достопримечательностей, посмотрели на город под новым углом — от старинных дверей до уличного искусства. Очень рекомендуем!
- ККарен16 июля 2025Отправил сестру и жену на экскурсию с Ириной,остались очень довольны. Очень насыщенная и интересная экскурсия. Всё показала и рассказала.
- ТТатьяна7 июля 2025Отличная экскурсия!
Немного истории,но в основном то,чем город живёт сейчас. За три часа удалось посмотреть много интересного,познакомится с творческими людьми и,даже понастальгировать под сохранившимся балконом из советского прошлого)
Спасибо Ире за погружение в этот прекрасный город!
- ИИрина26 июня 2025Огромное спасибо Ирине! Когда человек любит свой город, уважает свою историю и свой народ - это очень чувствуется. Было очень интересно и душевно. Спасибо!
- ААнастасия27 апреля 2025Отличная экскурсия, спасибо Ирине! Гюмри очень милый город, в приятной непринужденной прогулке посмотрели весь центр, заглянули в интересные дворики, галереи. Ирина интересный рассказчик. Так же помогла организовать трансфер до Еревана. Всем рекомендую для первого знакомства с Гюмри!
- ААлександр19 апреля 2025Спасибо Ирине, очень интересно. Зарядили в интересные места, дальше не буду спойлерить. Приезжайте сами и проверьте, что я прав;)
- ВВалерия19 апреля 2025Тот самый редкий вариант, когда готова рекомендовать экскурсовода и для тех, кто впервые в Гюмри, и для тех, кто уже
- ВВладимир31 декабря 2024Экскурсия прошла на одном дыхании. Время пролетело быстро, но интересно и ярко. Ирина прекрасно коммуницирует с клиентами, в зависимости от
- HHelen11 октября 2024Гуляли по Гюмри с гидом Ириной — это было замечательно! Ирина показала много интересного и поделилась увлекательными историями. Прекрасный гид и просто хороший человек. Рекомендую!
