читать дальше

🙌🏻

Сурену большое спасибо, он очень умный, внимательный, эрудированный и добрый человек 💛

Отвечал на каждый вопрос, вёл беседу увлекательно, а машину - аккуратно) Также помог выбрать ресторан для обеда и подсказывал по местным блюдам, что лучше попробовать.

В общем, день у нас прошёл очень ярко и душевно))

И вам спасибо за организацию!))

Наделали много фотографий и видео, сейчас смотрим и любуемся 🤗