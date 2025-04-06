Мои заказы

Монастырь Мармашен – экскурсии в Гюмри

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастырь Мармашен» в Гюмри, цены от €70. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Гюмри - северная столица Армении
На машине
6 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гюмри - северная столица Армении
Индивидуальная экскурсия по Гюмри: откройте тайны древних монастырей и магических камней, прогуляйтесь по улочкам из черного туфа
Начало: У вашего отеля в Гюмри или Ереване
Завтра в 08:00
30 окт в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
По Гюмри и окрестностям на авто
На машине
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
По Гюмри и окрестностям на авто
«Визитные карточки» города, монастырь Мармашен, Талинский собор и форелевое хозяйство за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Места силы - озеро Надежды и монастырь Мармашен
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Места силы - озеро Надежды и монастырь Мармашен
Природа, история и духовная энергетика - в путешествии из Гюмри
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€70 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 апреля 2025
    Гюмри - северная столица Армении
    Экскурсию для нас провела Ина вместе с водителем Нориком. Они постарались сделать наше путешествие максимально комфортным. Ина великолепно владеет материалом,
    читать дальше

    у неё очень глубокие знания по истории и культуре Армении. Экскурсия была очень интересной, Ина также рассказала нам много об обычаях и характере гюмрийцев. Однозначно рекомендуем эту экскурсию.

  • Е
    Елена
    21 ноября 2024
    Гюмри - северная столица Армении
    Спасибо за экскурсию, все было содержательно и увлекательно!
  • Л
    Лидия
    24 марта 2024
    Гюмри - северная столица Армении
    С Ваграмом мы сразу почувствовали себя дорогими гостями, что нам очень рады. Он так замечательно и остроумно проводит экскурсию, охотно
    читать дальше

    отвечает на вопросы, помогает услышать фонетически сложные названия. Экскурсия очень насыщенная, и Ваграм своим энтузиазмом помогает увидеть уникальную Армению. Не гид, а золото!

  • И
    Ирина
    13 октября 2023
    Гюмри - северная столица Армении
    Спасибо Ваграму за экскурсию. Ваграм вырос в Гюмри,поэтому рассказ был эмоциональным и Ваграм был гостеприимен. А его милая мама и чаепитие с вареньем добавили колорит.
  • О
    Ольга
    15 сентября 2023
    Гюмри - северная столица Армении
    Отличная экскурсия. Гюмри-это особый колорит и атмосфера Армении. Отличный маршрут, живописные виды, интересные исторические факты. Прогулка по улицам старого города
    читать дальше

    переносит в другую эпоху. Непередаваемые эмоции в процессе загадывания желаний по дороге у камня. Ваграм -отличный гид, приятный собеседник с хорошим чувством юмора и внимательным отношением к гостям и их желаниям. Ваграм, ещё раз спасибо Вашей маме за вкусный кофе, чай и сладости!

  • С
    Серафима
    13 февраля 2023
    Гюмри - северная столица Армении
    Очень благодарна за незабываемую экскурсию Александру! Спасибо большое, побывали,там,где,можно сказать не ступала нога человека))) зимой уж точно!!!! Мечтала попасть в
    читать дальше

    это место, именно поэтому и выбрала этот чудесный город! Сам город уникальный и,благодаря Александру,узнала много интересного) и отдельное спасибо за ужин,прекрасное место,очень колоритное и раскрывает яркость вкуса Армении! Всем очень рекомендую!

  • М
    Марина
    14 ноября 2022
    По Гюмри и окрестностям на авто
    Добрый вечер, Асмик!
    Всё прошло великолепно 😊
    Нам очень понравилось, было познавательно, интересно, совсем не скучно (что важно!), вкусно и очень комфортно
    читать дальше

    🙌🏻
    Сурену большое спасибо, он очень умный, внимательный, эрудированный и добрый человек 💛
    Отвечал на каждый вопрос, вёл беседу увлекательно, а машину - аккуратно) Также помог выбрать ресторан для обеда и подсказывал по местным блюдам, что лучше попробовать.
    В общем, день у нас прошёл очень ярко и душевно))
    И вам спасибо за организацию!))
    Наделали много фотографий и видео, сейчас смотрим и любуемся 🤗

  • Н
    Наталья
    11 сентября 2022
    Гюмри - северная столица Армении
    Поездка была замечательная! Очень комфортно. Приятное общение. Узнали много нового и интересного. Александр учитывал наши пожелания и под нас корректировал маршрут! Большое спасибо!
  • Е
    Егор
    14 января 2022
    Гюмри - северная столица Армении
    Ваграр и Александра, как я понял, посредники. Мало пообщались, но все было организованно хорошо. Армен-один из лучших гидов, с которыми
    читать дальше

    довелось путешествовать. Открыл Гюмри с совершенно новой стороны. Захотелось побывать там ещё раз. Наверное с ним как-то можно связаться напрямую, но мы не уточнили.

  • Х
    Хомякова
    2 ноября 2021
    Гюмри - северная столица Армении
    Гюмри - великолепен! Гид Норик забрал нас из отеля, автомобиль очень комфортабельный. По пути в Гюмри сделали несколько незапланированных остановок,
    читать дальше

    чтобы посмотреть захоронения времен царства Урарту и древнюю. крепость. В Гюмри Норик предложил нам посетить музей истории города - рекомендую всем, музей очень интересный. экскурсия недолгая. Кроме посещения города и окрестностей, Норик порекомендовал нам отличные места для перекуса с кофе и для ужина. Норик провел с нами гораздо больше запланированного времени, он хороший, теплый человек и знающий, внимательный гид. Огромное спасибо за экскурсию!

  • F
    Frolov
    26 июля 2021
    Гюмри - северная столица Армении
    Если хотите провести интересно Вам сюда. Мы брали экскурсию в Гюмри, Ваграм отличный гид и водитель. Рассказал много интересного не только о местах, которые мы посетили, но и о самой жизни в Армении. Спасибо за советы и хорошо проведённый день.
  • Е
    Елена
    9 июня 2021
    Гюмри - северная столица Армении
    Мы прилетели в аэропорт Гюмри, где нас встретил гид-водитель Норик и сразу началась наша экскурсия. Армения просто восхитительна. Норик интересный
    читать дальше

    рассказчик, уверенный водитель, очень любит свою страну. За один день узнали много интересного, посетили много очень красивых мест. В Ереван приехали уже поздно вечером. Экскурсия получилась просто замечательная. Огромное спасибо Норику. Елена, Марина

Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Монастырь Мармашен»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гюмри
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гюмри - северная столица Армении
  2. По Гюмри и окрестностям на авто
  3. Места силы - озеро Надежды и монастырь Мармашен
Какие места ещё посмотреть в Гюмри
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Черная крепость
  3. Старый город
  4. Монастырь Мармашен
  5. Мать-Армения
Сколько стоит экскурсия по Гюмри в октябре 2025
Сейчас в Гюмри в категории "Монастырь Мармашен" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 260. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Гюмри на 2025 год по теме «Монастырь Мармашен», 15 ⭐ отзывов, цены от €70. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь