Индивидуальная
до 4 чел.
Гюмри - северная столица Армении
Индивидуальная экскурсия по Гюмри: откройте тайны древних монастырей и магических камней, прогуляйтесь по улочкам из черного туфа
Начало: У вашего отеля в Гюмри или Ереване
Завтра в 08:00
30 окт в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По Гюмри и окрестностям на авто
«Визитные карточки» города, монастырь Мармашен, Талинский собор и форелевое хозяйство за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Места силы - озеро Надежды и монастырь Мармашен
Природа, история и духовная энергетика - в путешествии из Гюмри
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€70 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 апреля 2025Экскурсию для нас провела Ина вместе с водителем Нориком. Они постарались сделать наше путешествие максимально комфортным. Ина великолепно владеет материалом,
- ЕЕлена21 ноября 2024Спасибо за экскурсию, все было содержательно и увлекательно!
- ЛЛидия24 марта 2024С Ваграмом мы сразу почувствовали себя дорогими гостями, что нам очень рады. Он так замечательно и остроумно проводит экскурсию, охотно
- ИИрина13 октября 2023Спасибо Ваграму за экскурсию. Ваграм вырос в Гюмри,поэтому рассказ был эмоциональным и Ваграм был гостеприимен. А его милая мама и чаепитие с вареньем добавили колорит.
- ООльга15 сентября 2023Отличная экскурсия. Гюмри-это особый колорит и атмосфера Армении. Отличный маршрут, живописные виды, интересные исторические факты. Прогулка по улицам старого города
- ССерафима13 февраля 2023Очень благодарна за незабываемую экскурсию Александру! Спасибо большое, побывали,там,где,можно сказать не ступала нога человека))) зимой уж точно!!!! Мечтала попасть в
- ММарина14 ноября 2022Добрый вечер, Асмик!
Всё прошло великолепно 😊
Нам очень понравилось, было познавательно, интересно, совсем не скучно (что важно!), вкусно и очень комфортно
- ННаталья11 сентября 2022Поездка была замечательная! Очень комфортно. Приятное общение. Узнали много нового и интересного. Александр учитывал наши пожелания и под нас корректировал маршрут! Большое спасибо!
- ЕЕгор14 января 2022Ваграр и Александра, как я понял, посредники. Мало пообщались, но все было организованно хорошо. Армен-один из лучших гидов, с которыми
- ХХомякова2 ноября 2021Гюмри - великолепен! Гид Норик забрал нас из отеля, автомобиль очень комфортабельный. По пути в Гюмри сделали несколько незапланированных остановок,
- FFrolov26 июля 2021Если хотите провести интересно Вам сюда. Мы брали экскурсию в Гюмри, Ваграм отличный гид и водитель. Рассказал много интересного не только о местах, которые мы посетили, но и о самой жизни в Армении. Спасибо за советы и хорошо проведённый день.
- ЕЕлена9 июня 2021Мы прилетели в аэропорт Гюмри, где нас встретил гид-водитель Норик и сразу началась наша экскурсия. Армения просто восхитительна. Норик интересный
Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Монастырь Мармашен»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гюмри
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Гюмри
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Гюмри в октябре 2025
Сейчас в Гюмри в категории "Монастырь Мармашен" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 260. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Гюмри на 2025 год по теме «Монастырь Мармашен», 15 ⭐ отзывов, цены от €70. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь