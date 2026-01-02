N Nikolay

Все было отлично организовано, встретили с табличкой, показали основные достопримечательности, мы довольны, так же спокойно и быстро доехали до Еревана, в самом Ереване постояли конечно в пробках, но куда без этого, Воспользуемся в следующий раз обязательно