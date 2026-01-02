Мои заказы

Трансфер в/из аэропорта Гюмри

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер в/из аэропорта» в Гюмри, цены от €115. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Трансфер из аэропорта Гюмри в Ереван (или наоборот) + обзорная прогулка по Гюмри
На машине
Трансфер в/из аэропорта
На микроавтобусе
4.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Гюмри в Ереван (или наоборот) + обзорная прогулка по Гюмри
Доехать из аэропорта до центра города, погулять по нему и отправиться в столицу страны
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
€200 за всё до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Гюмри в Ереван (или наоборот) + обзорная прогулка по
Трансфер в/из аэропорта
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Гюмри в Ереван (или наоборот) + обзорная прогулка по
Начало: Гюмри
$200 за всё до 3 чел.
Аэропорт Гюмри - Ереван: Прямой трансфер до вашего отеля
Трансфер в/из аэропорта
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Аэропорт Гюмри - Ереван: Прямой трансфер до вашего отеля
Начало: Международный аэропорт Гюмри Ширак, Аэропорт · аэр...
$115 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Трансфер в/из аэропорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гюмри
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Трансфер из аэропорта Гюмри в Ереван (или наоборот) + обзорная прогулка по Гюмри;
  2. Трансфер из аэропорта Гюмри в Ереван (или наоборот) + обзорная прогулка по;
  3. Аэропорт Гюмри - Ереван: Прямой трансфер до вашего отеля.
Какие места ещё посмотреть в Гюмри
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное;
  2. Черная крепость;
  3. Мать-Армения;
  4. Монастырь Мармашен;
  5. Талинский собор;
  6. Старый город;
  7. Озеро Севан.
Сколько стоит экскурсия по Гюмри в марте 2026
Сейчас в Гюмри в категории "Трансфер в/из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 115 до 200. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Закажите заранее трансфер в или из аэропорта Гюмри, вас встретят и довезут до вашего отеля в заранее назначенное время, это упростит задачу в поиске такси, а цена будет фиксированна и без сюрпризов. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2026