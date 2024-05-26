Экскурсии на 1 день в Кировакане

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Кировакане, цены от €85, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
Горы, ущелья, средневековые церкви и монастыри на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
129117 за всё до 4 чел.
Сказочный и исторический Север Армении
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Сказочный и исторический Север Армении
Начало: Я заеду за вами в отель на территории Ванадзора
Расписание: с 10:00 до ~ 17:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$146 за всё до 4 чел.
Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
Гармония творений человека и природы в автомобильном путешествии по Лорийскому ущелью
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    26 мая 2024
    Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
    Несмотря на природные катаклизмы (размытая дорога, наводнение) Грачик сумел быстро перестроить маршрут и сделать день насыщенным красивыми видами и интереснейшими местами. Отдельно хочется отметить аккуратную манеру вождения. И спасибо за кофе и ягоды, было неожиданно и приятно!
  • I
    Ianina
    21 мая 2024
    Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
    От души благодарим Грачью за этот чудесный, насыщенный впечатлениями день! Лори поистине завораживает красотой своих пейзажей, монастырей и церквей. А когда
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    с вами такой проводник в армянскую историю и культуру, как Грачья, историк, влюбленный в свой край, который щедро делится знаниями и контактами, всегда обратит ваше внимание на малозаметные, но важные детали храма, ответит на все вопросы, покажет лучшие виды, с которым можно побеседовать и о культуре, и о политике, и просто пошутить - обзорная экскурсия превращается в незабываемый опыт, страна оживает и становится как будто чуть-чуть родной. Всем рекомендую не ограничиваться окрестностями Еревана и обращаться к Грачье, чтобы открыть для себя или лучше узнать север прекрасной Армении: все индивидуальные пожелания учитываются, а еще гид может предложить бонусный заезд к роднику по окончании экскурсии (за что ему отдельная благодарность, как и за прекрасную музыку в машине и рекомендации по армянским группзм).

  • А
    Андрей
    3 мая 2024
    Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
    Для знакомства с новым для нас регионом выбрали экскурсию «Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора». Наше путешествие получилось
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    очень насыщенным и в то же время не утомительным, как иногда бывает на автобусных экскурсиях. Так как экскурсия индивидуальная, мы заранее согласовали удобное время и место встречи у нашего отеля (который кстати посоветовал гид Грачья для остановки в Ванадзоре, за что ему отдельное спасибо) и без спешки отправились в путь. Перед выездом обговорили примерный план поездки с учетом наших пожеланий и возможностей по времени; очень кстати оказалась бумажная карта, подаренная гидом, а также угощение - кофе и фрукты в дорогу, все как у настоящих путешественников! За день мы объехали много интересных исторических, природных, изумительно красивых мест, про каждое из которых у нашего гида были припасены легенды и истории. Который раз убеждаемся, что впечатление о стране создают ее жители. Рекомендуем авторскую экскурсию от гида Грачика.

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Ответы на вопросы от путешественников по Кировакану в категории «На весь день»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
  2. Сказочный и исторический Север Армении
  3. Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
Сколько стоит экскурсия по Кировакану в июне 2024
Сейчас в Кировакане в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 146 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Кировакан на 1 день, гиды Кировакана подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Кировакан так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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