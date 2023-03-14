Долина Вахау - колыбель Австрии

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Долина Вахау - колыбель Австрии
Долина Вахау - колыбель Австрии
Долина Вахау - колыбель Австрии
Долина Вахау - колыбель Австрии
Долина Вахау - колыбель Австрии
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Что вас ожидает 🤩

  • Долина Вахау
  • Города Мельк и Кремс
  • Городок Дюрнштайн
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Описание

Долина Вахау одно из мест в котором люди живут уже несколько тысячелетий, подтверждением тому являются находки времен палеолита возраст которых оценивается примерно в 30 тысяч лет. Время первых поселений датируется, по разным данным, от 4500 до 1800 года до н. э. Основными причинами для этого стали - удачное расположение, мягкий климат, хорошие возможности для земледелия и защищенность. Долина тянется на три десятка километров вдоль русла Дуная.
Бурная история колонизации этих земель графами первой правящей династии, ставшими основателями Австрии, кардинально отразилась на жизни долины. В период с X до XIII века здесь стали строить города, возводить церкви и открывать монастыри, а бароны, назначенные для осуществления власти, враждовали друг с другом и грабили проходящие по Дунаю суда. В ходе нашей Экскурсии мы посетим:

1. Аббатство Мельк:

  • Основанное в X столетии, аббатство играло значительную роль в истории Австрии и церковного уклада. Проведенная здесь монастырская реформа XV века дала старт реформированию церкви. В аббатство приезжали, чтобы перенимать опыт, а монахов отсюда назначали настоятелями в другие обители. В скриптории переписывались и создавались труды по истории, культуре, научным дисциплинам.
  • Современный облик аббатства Мельк поражает воображение богатством и пышностью форм в стиле барокко.

2. Город Мельк:

  • Ратушная площадь с городской ратушей, которой более 450 лет.
  • Старинная городская улица с аутентичной застройкой.
  • 400-летняя пекарня с оригинальной крышей.

3. Городок Дюрнштайн:

Город-крепость, который был основан в 1019 г. на скале над Дунаем, славится своим романтическим обликом и хорошо сохранившимися средневековыми улочками, а также известен тем, что был местом содержания под арестом короля Англии Ричарда Львиное Сердце. Что нас ждет:

•Вид на Дунай:

  • Сохранившиеся укрепления.
  • Церковь с уникальной башней синего цвета.

4. Город Кремс:

Считается одним из самых старых городов Австрии. Имеет живописное расположение и со всех сторон окружен виноградниками. Является центром виноделия и торговли долины Вахау. Что нас ждет:

  • Пешеходная центральная улица Ландштрассе, которая ведет вдоль Старого города.
  • Старый город и приходская церковь, выстроенная в готическом стиле.
  • Церковь Святого Николая с расписным сводом и алтарем.
  • Штайнер-Тор — средневековые ворота, символ Кремса.
Средневековые улочки и старинная застройка.
Проезжая по долине вдоль Дуная мы будем любоваться холмистыми берегами покрытыми террасами с виноградниками и абрикосовыми садами, среди которых виднеются замки, а возле воды, в пригодных местах, домиками, из гущи которых выглядывают шпили колоколен. Время от времени из-за очередного поворота Дуная будут появляться корабль или баржа. В 2000-м году долина Вахау была включена в список ЮНЕСКО. Стоимость экскурсии:
  • Проводит гид – 660€ (включены транспортные услуги).
  • Проводит гид-водитель – 490€ (включены транспортные услуги).

Ежедневно, кроме понедельника, в 9.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
  • Личные расходы
  • Питание
Место начала и завершения?
Отель или другое удобное место по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме понедельника, в 9.00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
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