Долина Вахау одно из мест в котором люди живут уже несколько тысячелетий, подтверждением тому являются находки времен палеолита возраст которых оценивается примерно в 30 тысяч лет. Время первых поселений датируется, по разным данным, от 4500 до 1800 года до н. э. Основными причинами для этого стали - удачное расположение, мягкий климат, хорошие возможности для земледелия и защищенность. Долина тянется на три десятка километров вдоль русла Дуная.

Бурная история колонизации этих земель графами первой правящей династии, ставшими основателями Австрии, кардинально отразилась на жизни долины. В период с X до XIII века здесь стали строить города, возводить церкви и открывать монастыри, а бароны, назначенные для осуществления власти, враждовали друг с другом и грабили проходящие по Дунаю суда. В ходе нашей Экскурсии мы посетим:

1. Аббатство Мельк:

Основанное в X столетии, аббатство играло значительную роль в истории Австрии и церковного уклада. Проведенная здесь монастырская реформа XV века дала старт реформированию церкви. В аббатство приезжали, чтобы перенимать опыт, а монахов отсюда назначали настоятелями в другие обители. В скриптории переписывались и создавались труды по истории, культуре, научным дисциплинам.

Современный облик аббатства Мельк поражает воображение богатством и пышностью форм в стиле барокко.

2. Город Мельк:

Ратушная площадь с городской ратушей, которой более 450 лет.

Старинная городская улица с аутентичной застройкой.

400-летняя пекарня с оригинальной крышей.

3. Городок Дюрнштайн:

Город-крепость, который был основан в 1019 г. на скале над Дунаем, славится своим романтическим обликом и хорошо сохранившимися средневековыми улочками, а также известен тем, что был местом содержания под арестом короля Англии Ричарда Львиное Сердце. Что нас ждет:

•Вид на Дунай:

Сохранившиеся укрепления.

Церковь с уникальной башней синего цвета.

4. Город Кремс:

Считается одним из самых старых городов Австрии. Имеет живописное расположение и со всех сторон окружен виноградниками. Является центром виноделия и торговли долины Вахау. Что нас ждет:

Пешеходная центральная улица Ландштрассе, которая ведет вдоль Старого города.

Старый город и приходская церковь, выстроенная в готическом стиле.

Церковь Святого Николая с расписным сводом и алтарем.

Штайнер-Тор — средневековые ворота, символ Кремса.

Средневековые улочки и старинная застройка.

Проезжая по долине вдоль Дуная мы будем любоваться холмистыми берегами покрытыми террасами с виноградниками и абрикосовыми садами, среди которых виднеются замки, а возле воды, в пригодных местах, домиками, из гущи которых выглядывают шпили колоколен. Время от времени из-за очередного поворота Дуная будут появляться корабль или баржа. В 2000-м году долина Вахау была включена в список ЮНЕСКО. Стоимость экскурсии: