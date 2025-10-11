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Групповая
до 18 чел.
Велосипедный тур с дегустацией вин в живописной долине Вахау
Начало: Франц-Йозефс-Кай 45, 1010 Вин, Австрия
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€139 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Долина Вахау - колыбель Австрии
Начало: Отель или другое удобное место по договоренности
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника, в 9.00
€490 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вахау - Долина Дуная (автомобильная экскурсия)
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
€620 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
П
Риган был отличным хозяином. Место для обеда тоже понравилось, рекомендую. Было бы здорово получить к дегустации вина ещё и сыр с крекерами. Визит на виноградник Макса прошёл замечательно
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В
Наш гид, Зана, была очень знающей и гостеприимной, даже дала советы по ресторанам в Вене и Будапеште. Обед в деревне был превосходным, а бонусом стала прогулка к руинам монастыря. Дегустация вин тоже была отличной.
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М
День прошёл великолепно, даже лучше, чем ожидали. Наш гид Тим — настоящий профессионал и приятный человек. Он прекрасно разбирается в винах, пейзажи были великолепны, а велосипеды удобны. Это был фантастический день!
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Всего 3 отзыва в Вене в категории "Долина Вахау"
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Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Долина Вахау»
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Сколько стоит экскурсия по Вене в июле 2026
Сейчас в Вене в категории "Долина Вахау" можно забронировать 3 экскурсии от 139 до 620. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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