Если немного выехать за Вену то мы с очутимся в венском лесу.

Венский лес любимое место отдыха всех венцев, 30 минут на машине и так хорошо… деревни, поля, леса, горы. Тишина и покой…

Венский лес спрятался между виноградниками и горами, и притворился, что его не видно. Давайте подыграем? А потом вместе найдем его и восхитимся невероятным видом.

Какой он венский лес? У него самый чистый воздух, и самое вкусное вино.

Мы отправимся в элитный курортный город Баден и узнаем как из маленького городка император управлял огромной Империей, почему все австрийские пенсионеры мечтают провести здесь осень своей жизни и почему здесь так любили бывать Бетховен, Моцарт и Штраус.

️Посмотрим на крепость Лихтенштейн и очутимся на минутку в загадочном средневековье, я расскажу почему замок светится!

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Узнаем как стать монахом-суперзвездой и как живётся оленям в венском лесу.

Узнаем где произошла самая большая трагедия династии Габсбургов и как так вышло что самое большое подземное озеро Европы так близко к Вене и какие секретные проекты были у Гитлера здесь.

А потом мы отправимся в город австрийский виноделов Гумпельскирхен где не отыскать ни одного дома, где хозяева не делают фирменного вина, и без которого прекрасно пьянеешь от невероятной природной красоты.

️Венский лес очень разный. .

Я покажу вам венский лес таким каким вижу его я! красивый, загадочный смелый, скромный, дерзкий, вкусный, яркий, нежный Венский лес. .