Сказки Венского Леса
Сказки Венского Леса
Сказки Венского Леса
Сказки Венского Леса
Сказки Венского Леса
Сказки Венского Леса
Сказки Венского Леса

Что вы увидите 🤩

  • Баден
  • Дворец Лихтенштейн
  • Гумпельскурхен
  • Монастырь святого креста
Если немного выехать за Вену то мы с очутимся в венском лесу.
Венский лес любимое место отдыха всех венцев, 30 минут на машине и так хорошо… деревни, поля, леса, горы. Тишина и покой…
Венский лес спрятался между виноградниками и горами, и притворился, что его не видно. Давайте подыграем? А потом вместе найдем его и восхитимся невероятным видом.
Какой он венский лес? У него самый чистый воздух, и самое вкусное вино.
Мы отправимся в элитный курортный город Баден и узнаем как из маленького городка император управлял огромной Империей, почему все австрийские пенсионеры мечтают провести здесь осень своей жизни и почему здесь так любили бывать Бетховен, Моцарт и Штраус.
️Посмотрим на крепость Лихтенштейн и очутимся на минутку в загадочном средневековье, я расскажу почему замок светится!

️⠀

Узнаем как стать монахом-суперзвездой и как живётся оленям в венском лесу.
Узнаем где произошла самая большая трагедия династии Габсбургов и как так вышло что самое большое подземное озеро Европы так близко к Вене и какие секретные проекты были у Гитлера здесь.
А потом мы отправимся в город австрийский виноделов Гумпельскирхен где не отыскать ни одного дома, где хозяева не делают фирменного вина, и без которого прекрасно пьянеешь от невероятной природной красоты.

️Венский лес очень разный. .

Я покажу вам венский лес таким каким вижу его я! красивый, загадочный смелый, скромный, дерзкий, вкусный, яркий, нежный Венский лес. .

Цены на экскурсию

Для группы 1-8 человек
Стандартное предложение
€60

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные разходы
Где начинаем и завершаем
Начало: Albertinaplatz 1
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

Мария
Мария
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