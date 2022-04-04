Альпы для австрийцев — это необходимость. Там они проводят всё своё свободное время, зная, что горы наполняют силой, дают ни с чем несравнимое ощущение и познание себя.

Что вас ждет?

Мы едем в национальный парк Гезойзе с отвесными скалами, водопадами, дремучими лесами.

Я расскажу историю Альп, как люди жили в суровом климате, как они справлялись с трудностями. Почему селились в горах и какое было мироощущение и отношение к горам в разных эпохах. Какие мифические животные существовали вместе с простыми жителями альпийских деревень. Почему самые древние монастыри расположены в труднодоступных местах. Обо всем этом вы узнаете в окружении альпийских пейзажей, горных деревушек и старинных церквей.

И, конечно, мы пройдем по тропам национального парка, увидим водопады, горные реки, скалы и ущелья. Вы сможете прочувствовать как меняются горы в разное время суток.

Маршрут движения может меняться по вашему желанию и возможностям. Мы можем больше времени провести в национальном парке, пройти по пешеходным туристическим горным маршрутам. Или посмотреть самые интересные достопримечательности национального парка, углубляясь в горы недалеко от машины.

Также мы сможем посетить старинное барочное аббатство Адмонт с крупнейшей в мире монастырской библиотекой. Монастырь был основан в 1074 году архиепископом из Зальцбурга. На протяжении веков монастырь был не только религиозным центром Штирии, но и центром искусства и науки. Благодаря скрипторию (мастерской по переписке рукописей), монастрырь сохранил ценнейшие рукописи Античности, Раннего и Позднего Средневековья. Красивейшее аббатство, которое расположено в долине среди величественных Альп.

На протяжении всего нашего путешествия мы будем делать остановки на отдых и обед.

Для кого наше путешествие?

Для тех, кто хочет вырваться из шума большого города, кто ценит возможность прикоснуться к первозданной природе, кто готов на себе ощутить волшебство загадочного пространства могучих Альп. Наше путешествие также подходит тем, кто никогда не был в горах, но давно хотел познать их величие, не прибегая к специальной подготовке. И тем, кто знает и любит горы, желая вновь и вновь напитаться их силой!