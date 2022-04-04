Альпийские истории

Вы мечтали увидеть горы

Индивидуальная
Вы мечтали увидеть горы? Взобраться на скалистые вершины, почувствовать себя первооткрывателем? Всё величие Альп — в национальном парке Гезойзе.

Среди отвесных скал, струящихся каскадов воды, дремучих чащ, вы узнаете историю противостояния и примирения могучих Альп и человека — в веках менявшееся мироощущение и отношение к горам жителей этих мест.

Вы прочувствуете, как меняются горы в разное время суток.
Альпийские истории
Альпийские истории
Альпийские истории
Альпийские истории
Альпийские истории
Альпийские истории

Что вас ожидает 🤩

  • Национальный парк Гезойзе
  • Аббатство Адмонт
Альпы для австрийцев — это необходимость. Там они проводят всё своё свободное время, зная, что горы наполняют силой, дают ни с чем несравнимое ощущение и познание себя.

Что вас ждет?

Мы едем в национальный парк Гезойзе с отвесными скалами, водопадами, дремучими лесами.
Я расскажу историю Альп, как люди жили в суровом климате, как они справлялись с трудностями. Почему селились в горах и какое было мироощущение и отношение к горам в разных эпохах. Какие мифические животные существовали вместе с простыми жителями альпийских деревень. Почему самые древние монастыри расположены в труднодоступных местах. Обо всем этом вы узнаете в окружении альпийских пейзажей, горных деревушек и старинных церквей.
И, конечно, мы пройдем по тропам национального парка, увидим водопады, горные реки, скалы и ущелья. Вы сможете прочувствовать как меняются горы в разное время суток.
Маршрут движения может меняться по вашему желанию и возможностям. Мы можем больше времени провести в национальном парке, пройти по пешеходным туристическим горным маршрутам. Или посмотреть самые интересные достопримечательности национального парка, углубляясь в горы недалеко от машины.
Также мы сможем посетить старинное барочное аббатство Адмонт с крупнейшей в мире монастырской библиотекой. Монастырь был основан в 1074 году архиепископом из Зальцбурга. На протяжении веков монастырь был не только религиозным центром Штирии, но и центром искусства и науки. Благодаря скрипторию (мастерской по переписке рукописей), монастрырь сохранил ценнейшие рукописи Античности, Раннего и Позднего Средневековья. Красивейшее аббатство, которое расположено в долине среди величественных Альп.
На протяжении всего нашего путешествия мы будем делать остановки на отдых и обед.

Для кого наше путешествие?

Для тех, кто хочет вырваться из шума большого города, кто ценит возможность прикоснуться к первозданной природе, кто готов на себе ощутить волшебство загадочного пространства могучих Альп. Наше путешествие также подходит тем, кто никогда не был в горах, но давно хотел познать их величие, не прибегая к специальной подготовке. И тем, кто знает и любит горы, желая вновь и вновь напитаться их силой!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Переезд на комфортабельном автомобиле
  • Посещение Национального парка
  • Экскурсия по Альпам
Что не входит
  • Питание на маршруте
  • Входной билет в аббатство Адмонт (12,5 евро/чел)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Экскурсия рассчитана на любой возраст. Дальность и сложность маршрута определяется степенью энергичности и физической активности путешественника на момент путешествия.
  • Удобная обувь и одежда. На всякий случай можно взять с собой запасную футболку и более теплую одежду (толстовку/ветровку/палантин)
  • Бутылочка для воды. Легкий перекус: орешки, сухофрукты, финики, энергетические батончики. Остановка на обед обязательно будет, но в горах на свежем воздухе быстро захочется перекусить
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Вены

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные⚙️Необычные🏡Выездные☀️На весь день🏞Парки

Еще несколько похожих предложений в Вене

Альпийский панорамный тур в Хальштатт
12.5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Женя
4.2
38 отзывов
Альпийский панорамный тур в Хальштатт
Вы отправляетесь в путешествие по маршруту, который известен в мире живописными панорамами альпийских предгорий
129 за 1 человека
Музыкальная история Вены
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Natalia
5
6 отзывов
Музыкальная история Вены
Взглянуть на историю имперской столицы в контексте мировой музыкальной традиции
170 за 1-10 чел.
Альпийские панорамы и сказочный Гальштат
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Женя и Валя
4.5
28 отзывов
Альпийские панорамы и сказочный Гальштат
Групповой тур по региону Зальцкаммергут - красивейшему озёрному краю Австрии
129 за 1 человека
Панорамная Вена и ее окрестности
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Viktor
5
2 отзыва
Панорамная Вена и ее окрестности
Must-see места города, винная история Гринцига, дивные пейзажи Венского леса и виды с горы Каленберг
250 за 1-4 чел.
Критический тур по must-see объектам венского Музея истории искусств
3 часа
Индивидуальная
Юлия
5
17 отзывов
Критический тур по must-see объектам венского Музея истории искусств
Увидеть шедевры коллекции музея и понять, в чём их особенность
от 325 за 1-4 чел.
Шедевры Музея истории искусств
2 часа
Индивидуальная
Мария
5
8 отзывов
Шедевры Музея истории искусств
Путешествие в мир старинных экзотических предметов
160 за 1-10 чел.
История Вены без скучных фактов и дат
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Сюзана
4.8
198 отзывов
История Вены без скучных фактов и дат
Понять Вену и ее ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечтальностям
160128 за 1-6 чел.
Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств
2.5 часа
Индивидуальная
Юлия
5
3 отзыва
Шедевры и красавицы венского Музея истории искусств
Тур по всем коллекциям с фокусом на красоту и её изменчивые стандарты
от 260 за 1-4 чел.
Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник
12.5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Женя
5
1 отзыв
Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник
Вы отправляетесь в путешествие по маршруту, который известен в мире живописными панорамами альпийских предгорий
129 за 1 человека
Сокровищница Габсбургов
2 часа
Индивидуальная
Лилия
4.8
10 отзывов
Сокровищница Габсбургов
Уникальные собрания корон, регалий и реликвий австрийской империи и необычные истории об их жизни
150 за 1-10 чел.
Первое свидание с имперским городом - обзорная экскурсия
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Лилия
4.8
82 отзыва
Первое свидание с имперским городом - обзорная экскурсия
Знакомство с историей, традициями и главными достопримечательностями города
150 за 1-6 чел.
Невозможное возможно: мифы и магия Старой Вены
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Мария
5
2 отзыва
Невозможное возможно: мифы и магия Старой Вены
Хотите увидеть Вену такой, какой она была несколько веков назад
20 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Вене. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Вене
ХОРОШО
🇦🇹
ТАМ