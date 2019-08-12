Вы посетите одну из красивейших частей австрийских Альп — уникальный регион со множеством озер, древними соляными шахтами и прекрасным городом Зальцбург.
Вы увидите дом, где родился и вырос Моцарт, знаменитую улицу с причудливыми вывесками Гетрайдегассе и множество других удивительных мест.
Вы увидите дом, где родился и вырос Моцарт, знаменитую улицу с причудливыми вывесками Гетрайдегассе и множество других удивительных мест.
Описание экскурсииЗальцбург и Зальцкаммергут: австрийские озера, Моцарт и «Звуки музыки» Вы отправитесь в путешествие по Австрии с берегов Дуная к северному подножью альпийских гор. Мы проедем 300 км. по прекрасным австрийским землям в древний город Зальцбург. Во время пути профессиональный экскурсовод в подробностях расскажет о культуре и обычаях этой сказочной страны. В первую очередь вы посетите озерный край Зальцкаммергут, который охраняется ЮНЕСКО. Здесь расположены множество глубоких озер, оставшихся с ледникового периода. Вас ждут тишина, маленькие деревеньки на берегах спокойных озер, покой и уют на фоне горных вершин. Затем мы отправимся в Зальцбург, историческая часть которого занесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы прогуляетесь по мостовым, узким улочкам и известнейшей улице Гетрайдегассе, где родился и жил Моцарт. Улица также известна обилием красивых и необычных вывесок магазинов. Вы также увидите дворец и сад Мирабель. Они названы итальянским именем, которое состоит из двух слов: mirabile («достойная восхищения») и bella («красивая»). Это название полностью соответствует месту. Из сада открывается невероятная панорама на Зальцбургский кафедральный собор и средневековый замок Хоэнзальбург. На обратном пути вас ожидает остановка в парке Хелльбрунн, где находится беседка из известного фильма «Звуки музыки».
по субботам в 08:00
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Зальцбург
- Озерный край Зальцкаммергут
- Парк и дворец Мирабель
- Кафедральный собор
- Замок Хоензальцбург
- Парк Хелльбрунн
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Альбертинаплац
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 08:00
Экскурсия длится около 12.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 60 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Прекрасная экскурсия! Ездили с Виталием, он просто мастер своего дела! Группа была небольшая, но экскурсию не отменили. Первая половина экскурсии была в Зальцбурге, гид Наталья провела экскурсию легко, непринуждённо, с
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T
Экскурсия была очень красивая по видам из окна и в пешеходной части по Зальцбургу. Экскурсоводы Анна и встретившая нас в городе Наташа были очень интересными рассказчиками. Спасибо им за это!
Было
Было
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V
Очень долгая дорога,но она того стоит. Все 3 с лишним часа потрясающий вид из окна автобуса. В Зальцбурге повезло вдвойне. Кроме прекрасной экскурсии по городу с прекрасным местным гидом Наташей
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I
Экскурсия замечательная. Город Зальцбург очень красивый. Понравилась и сопровождающая группы и местный гид, который нас встречал. Осень много информации, все очень живо и интересно. Дорога занимает три часа, но автобус
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Е
Замечательная экскурсия! Чудесный Зальцбург, много свободного времени- все успели - и сувениры купить и перекусить, и посмотреть парк гномов, на обратной дороге восхитительные альпийские озера! Очень понравился Хенрик, наш экскурсовод- сопровождающий, прекрасно владеет языком, очень внимательный, рассказывает интересно, с юмором, своё восхищение родным краем передал нам, осень очень здорово) спасибо огромное)!!!!
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П
Нам очень понравилась экскурсия в Зальцбурге, которую проводила Наталья, это человек влюблённый в свой город, экскурсия была интересной и увлекательной. Гид Елена, которая нас сопровождала интересный добрый и отзывчивый человек, но хотелось бы услышать от неё больше информации о Вене, большую часть времени ехали молча 🤷♀️.
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Входит в следующие категории Вены
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