  1. Австрия
  2. Вена
  3. Экскурсии

Экскурсия в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут

4.4
47 отзывов
Женя И.
Женя И. – Гид из Вены
Вы посетите одну из красивейших частей австрийских Альп – уникальный регион с множеством озер, древними соляными шахтами и прекрасным Зальцбургом.

Вы увидите дом, где родился и вырос Моцарт, знаменитую улицу с причудливыми вывесками Гетрайдегассе и множество других удивительных мест.

И все это в компании профессионального экскурсовода.

Историческая часть Зальцбурга и озерный край Зальцкаммергут занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12.5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €109 за человека

    Заказать экскурсию
Экскурсия в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Экскурсия в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут

Что вы увидите

  • Мирабель
  • Гетрайдегассе
  • Хоензальцбург
К встрече со столицей ⭐️ классической музыки Вы подготовитесь ещё по дороге в Зальцбург. Узнав историю 📖 Австрии и поняв её культуру и обычаи, Вы уже совсем по-другому будете смотреть на живописные улочки и
площади старого города. Зальцбург - уютный красивый городок на берегах реки Зальцах, выполненный в архитектурном стиле барокко, мировая столица классической музыки, родина великого Моцарта и Караяна.
Вы прогуляетесь 👣 по саду Мирабель и увидите дом, где родился Моцарт, кафедральный собор Зальцбурга, а также один из самых старых в Европе монастырей – действующий монастырь Святого Петра. В свободное
время Вы сможете по желанию подняться на фуникулере в крепость Хоэнзальцбург, откуда открывается изумительная панорама города.
Попрощавшись с Зальцбургом, Вы отправитесь в альпийский озёрный край
Зальцкаммергут. Завораживающая красота пейзажей - лазурные озёра и нежная зелень лесов на фоне горных вершин - на долго останутся ярким воспоминанием об экскурсии 🧭 проводится одновременно на двух языках: русском и английском.
Если вы не оплатили на сайте депозит, то надо внести оплату наличными в венском офисе до 16:00 за день до экскурсии, в противном случае заказ будет аннулирован.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в крепость и на фуникулер: (по желанию)
  • взрослые:11, 30 евро
  • дети (6-14 лет):6, 30 евро
  • семейный билет:26, 20 евро
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Albertinaplatz
Экскурсия в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Экскурсия в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Экскурсия в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
Экскурсия в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Женя И.
Женя И.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

47 отзывов оставили туристы

Женя И. проводит ещё 5 экскурсий

Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
20
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Вене
380 отзывов
Обзорная экскурсия по Вене за 3 часа (ПН, СР, СБ)
40
3 часа
Обзорная экскурсия по Вене за 3 часа (ПН, СР, СБ)
72 отзыва
Секреты Венского Леса (автобусно-пешеходная)
55
4 часа
Секреты Венского Леса (автобусно-пешеходная)
57 отзывов
Групповая экскурсия Вахау – Долина Дуная
75
8 часов
Групповая экскурсия Вахау – Долина Дуная
47 отзывов
Альпийский панорамный тур в Хальштатт
119
12.5 часов
Альпийский панорамный тур в Хальштатт
38 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Вене

Живая и повседневная Вена
От 125
2 часа
Живая и повседневная Вена
201 отзыв
Почувствовать настроение Вены и создать особенную, свою картину города
История Вены без скучных фактов и дат
160
2 часа
История Вены без скучных фактов и дат
179 отзывов
Понять Вену и ее ценности на неформальной обзорной прогулке по знаковым достопримечтальностям
Один день в Вене
160
2 часа
Один день в Вене
109 отзывов
Обзорная экскурсия по известным и не очень местам столицы
Вена для новичков
От 80
2 часа
Вена для новичков
100 отзывов
Сориентироваться в имперском городе и узнать о нравах австрийцев на дружеской прогулке
Первое свидание с имперским городом — обзорная экскурсия
150
2 часа
Первое свидание с имперским городом — обзорная экскурсия
81 отзыв
Знакомство с историей, традициями и главными достопримечательностями города
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
250
2 часа
Обзорная экскурсия по Вене с профессиональным фотографом
64 отзыва
Открыть историю и достопримечательности Вены и заодно получить прекрасное фотопортфолио на память