К встрече со столицей ⭐️ классической музыки Вы подготовитесь ещё по дороге в Зальцбург. Узнав историю 📖 Австрии и поняв её культуру и обычаи, Вы уже совсем по-другому будете смотреть на живописные улочки и

площади старого города. Зальцбург - уютный красивый городок на берегах реки Зальцах, выполненный в архитектурном стиле барокко, мировая столица классической музыки, родина великого Моцарта и Караяна.

Вы прогуляетесь 👣 по саду Мирабель и увидите дом, где родился Моцарт, кафедральный собор Зальцбурга, а также один из самых старых в Европе монастырей – действующий монастырь Святого Петра. В свободное

время Вы сможете по желанию подняться на фуникулере в крепость Хоэнзальцбург, откуда открывается изумительная панорама города.

Попрощавшись с Зальцбургом, Вы отправитесь в альпийский озёрный край

Зальцкаммергут. Завораживающая красота пейзажей - лазурные озёра и нежная зелень лесов на фоне горных вершин - на долго останутся ярким воспоминанием об экскурсии 🧭 проводится одновременно на двух языках: русском и английском.

Если вы не оплатили на сайте депозит, то надо внести оплату наличными в венском офисе до 16:00 за день до экскурсии, в противном случае заказ будет аннулирован.