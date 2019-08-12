Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вы посетите одну из красивейших частей австрийских Альп — уникальный регион со множеством озер, древними соляными шахтами и прекрасным городом Зальцбург.



Вы увидите дом, где родился и вырос Моцарт, знаменитую улицу с причудливыми вывесками Гетрайдегассе и множество других удивительных мест. 4.7 60 отзывов

Женя Валя Ваш гид в Вене Задать вопрос Групповая экскурсия €129 за человека 4.7 60 отзывов 🇷🇺 русский более 12 часов На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Зальцбург и Зальцкаммергут: австрийские озера, Моцарт и «Звуки музыки» Вы отправитесь в путешествие по Австрии с берегов Дуная к северному подножью альпийских гор. Мы проедем 300 км. по прекрасным австрийским землям в древний город Зальцбург. Во время пути профессиональный экскурсовод в подробностях расскажет о культуре и обычаях этой сказочной страны. В первую очередь вы посетите озерный край Зальцкаммергут, который охраняется ЮНЕСКО. Здесь расположены множество глубоких озер, оставшихся с ледникового периода. Вас ждут тишина, маленькие деревеньки на берегах спокойных озер, покой и уют на фоне горных вершин. Затем мы отправимся в Зальцбург, историческая часть которого занесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы прогуляетесь по мостовым, узким улочкам и известнейшей улице Гетрайдегассе, где родился и жил Моцарт. Улица также известна обилием красивых и необычных вывесок магазинов. Вы также увидите дворец и сад Мирабель. Они названы итальянским именем, которое состоит из двух слов: mirabile («достойная восхищения») и bella («красивая»). Это название полностью соответствует месту. Из сада открывается невероятная панорама на Зальцбургский кафедральный собор и средневековый замок Хоэнзальбург. На обратном пути вас ожидает остановка в парке Хелльбрунн, где находится беседка из известного фильма «Звуки музыки».

по субботам в 08:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Зальцбург

Озерный край Зальцкаммергут

Парк и дворец Мирабель

Кафедральный собор

Замок Хоензальцбург

Парк Хелльбрунн Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Альбертинаплац Когда и сколько длится? Когда: по субботам в 08:00 Экскурсия длится около 12.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.