Мои заказы

Покушение на Франца Иосифа: скандалы, интриги, расследования - детективный квест

Вас ждёт увлекательное путешествие по Вене, где интриги и загадки переплетаются с историей. Раскройте тайны покушения на императора
Вена - город, где за фасадами дворцов скрываются интриги и драмы. На квесте участники узнают о покушении на Франца Иосифа, исследуя улицы и площади города.

Под руководством опытного гида вы пройдёте через 8 интерактивных заданий, которые помогут раскрыть тайны заговора. Это не просто развлечение, а настоящее погружение в историю Австро-Венгерской империи. Завершите день финальным разоблачением и получите памятный подарок

5 причин купить этот квест

  • 🔍 Увлекательный детективный сюжет
  • 🏛 Погружение в историю Вены
  • 🗺 Интерактивные задания и маршруты
  • 🎁 Подарок каждому участнику
  • 👥 Профессиональный гид-эксперт
Покушение на Франца Иосифа: скандалы, интриги, расследования - детективный квест© Ольга
Покушение на Франца Иосифа: скандалы, интриги, расследования - детективный квест© Ольга
Покушение на Франца Иосифа: скандалы, интриги, расследования - детективный квест© Ольга
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя17
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 13:00

Что можно увидеть

  • Собор Святого Стефана
  • Улица Грабан
  • Улица Кольмарт
  • Площадь Михаэль плац

Описание квеста

  • Личный помощник-эксперт (не робот, а настоящий человек!) направит вас по маршруту и расскажет захватывающие истории из прошлого, полные тайн и скандалов
  • 8 интерактивных заданий, каждое из которых откроет вам новые детали заговора
  • Карточки-задания, которые заставят вас думать, искать улики и строить версии
  • И конечно, финальное разоблачение, где вы узнаете, кто же дерзнул покуситься на императора!

Особенности квеста:

  • Эта прогулка не просто развлекательный квест, а погружение в реальный исторический контекст Австро-Венгерской империи
  • Интерактивные задания сочетаются с увлекательными сюжетами от гида

На нашем маршруте:

  • величественный собор Святого Стефана — главная обитель немецкого ордена
  • улица Грабан
  • улица Кольмарт
  • площадь Михаэль плац

Организационные детали

  • Материал квеста рассчитан на путешественников старше 14 лет
  • В конце экскурсии каждый получит подарок
  • Квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:00

Выбрать дату

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€35
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У собора святого Стефана
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Вене
Провела экскурсии для 4431 туриста
Откройте Вену со мной! Вена — это не просто город, это живая история, которую я превращу в ваше самое яркое приключение. Я — гид, влюблённая в свою работу и готова делиться
читать дальше

этой любовью с вами. Я покажу вам Вену так, как её видят только местные: изысканные дворцы, скрытые улочки, атмосферные кофейни, где творилась история. Я не просто расскажу факты — подарю эмоции, которые останутся с вами надолго. Забронируйте экскурсию со мной и откройте для себя Вену так, как вы этого заслуживаете — изящно, глубоко и с душой. Я знаю, как превратить ваш день в сказку. Доверьтесь мне — и влюбитесь в Вену раз и навсегда!

Задать вопрос

Входит в следующие категории Вены

Похожие экскурсии из Вены

Эзотерическая Вена с историком
Пешая
2.5 часа
82 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по мистической Вене
Погрузитесь в мир тайн и загадок Вены с опытным историком. Узнайте о масонах, Моцарте и оккультизме, посетите сокровищницу и Opus Dei
Завтра в 15:00
11 ноя в 09:00
€139 за всё до 4 чел.
Вена - увидеть и влюбиться
Пешая
2 часа
51 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Вена - увидеть и влюбиться: путешествие по историческим местам
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Maria-Theresienplatz
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Вена впервые
Пешая
2 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вена впервые: погружение в историю и архитектуру города
Познакомьтесь с Веной не как турист, а как истинный исследователь. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и красоты столицы Австрии
Начало: Венская опера
12 ноя в 11:00
13 ноя в 14:00
€160 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Вене. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Вене