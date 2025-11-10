Вена - город, где за фасадами дворцов скрываются интриги и драмы. На квесте участники узнают о покушении на Франца Иосифа, исследуя улицы и площади города.
Под руководством опытного гида вы пройдёте через 8 интерактивных заданий, которые помогут раскрыть тайны заговора. Это не просто развлечение, а настоящее погружение в историю Австро-Венгерской империи. Завершите день финальным разоблачением и получите памятный подарок
Под руководством опытного гида вы пройдёте через 8 интерактивных заданий, которые помогут раскрыть тайны заговора. Это не просто развлечение, а настоящее погружение в историю Австро-Венгерской империи. Завершите день финальным разоблачением и получите памятный подарок
5 причин купить этот квест
- 🔍 Увлекательный детективный сюжет
- 🏛 Погружение в историю Вены
- 🗺 Интерактивные задания и маршруты
- 🎁 Подарок каждому участнику
- 👥 Профессиональный гид-эксперт
Что можно увидеть
- Собор Святого Стефана
- Улица Грабан
- Улица Кольмарт
- Площадь Михаэль плац
Описание квеста
- Личный помощник-эксперт (не робот, а настоящий человек!) направит вас по маршруту и расскажет захватывающие истории из прошлого, полные тайн и скандалов
- 8 интерактивных заданий, каждое из которых откроет вам новые детали заговора
- Карточки-задания, которые заставят вас думать, искать улики и строить версии
- И конечно, финальное разоблачение, где вы узнаете, кто же дерзнул покуситься на императора!
Особенности квеста:
- Эта прогулка не просто развлекательный квест, а погружение в реальный исторический контекст Австро-Венгерской империи
- Интерактивные задания сочетаются с увлекательными сюжетами от гида
На нашем маршруте:
- величественный собор Святого Стефана — главная обитель немецкого ордена
- улица Грабан
- улица Кольмарт
- площадь Михаэль плац
Организационные детали
- Материал квеста рассчитан на путешественников старше 14 лет
- В конце экскурсии каждый получит подарок
- Квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:00
Выбрать дату
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У собора святого Стефана
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Вене
Провела экскурсии для 4431 туриста
Откройте Вену со мной! Вена — это не просто город, это живая история, которую я превращу в ваше самое яркое приключение. Я — гид, влюблённая в свою работу и готова делитьсяЗадать вопрос
Входит в следующие категории Вены
Похожие экскурсии из Вены
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по мистической Вене
Погрузитесь в мир тайн и загадок Вены с опытным историком. Узнайте о масонах, Моцарте и оккультизме, посетите сокровищницу и Opus Dei
Завтра в 15:00
11 ноя в 09:00
€139 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вена - увидеть и влюбиться: путешествие по историческим местам
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Maria-Theresienplatz
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вена впервые: погружение в историю и архитектуру города
Познакомьтесь с Веной не как турист, а как истинный исследователь. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны и красоты столицы Австрии
Начало: Венская опера
12 ноя в 11:00
13 ноя в 14:00
€160 за всё до 10 чел.