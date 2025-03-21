Музей Фрейда

С приходом нацистов к власти Фрейд бежал из Вены.

Тем не менее, город Вена смог частично вернуть личные вещи доктора, и, после реставрации, знаменитые двери в дом Фрейда снова открыты, но
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уже не для пациентов, а для гостей.

Если вы хотите погрузиться в мир Фрейда и его семьи, не пропустите эту экскурсию! Школа, первая любовь, наука и желание разбогатеть. Вас ожидает только самая интересная информация о докторе.

Музей Фрейда
Музей Фрейда
Музей Фрейда
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Адрес, ставший символом

Самый известный адрес Вены — Берггассе 19. Именно здесь жил и работал человек, чье имя стало нарицательным. Знаменитый психоаналитик Зигмунд Фрейд оставил неизгладимый след в истории, и его мысли о любви и работе до сих пор вдохновляют многих: "Любовь и работа, работа и любовь — вот и все, что делает нас людьми."

Возвращение в Вену

Почему же Фрейд не остался в Америке, где он стал знаменитым, а вернулся в родную Вену? Это решение было непростым, и в нем отражались как личные, так и профессиональные обстоятельства. Фрейд был человеком, который ценил свои корни и связи, несмотря на все трудности, с которыми он столкнулся.

Личность и привычки

Некоторые обсуждают пагубные привычки главного идеолога сексуальной революции. Были ли у него проблемы с зависимостями? Это вопрос, который продолжает вызывать интерес и споры среди исследователей его жизни и творчества.

История личных вещей

В музее можно увидеть множество личных вещей Фрейда, таких как кепка, очки и саквояж. Каждая из этих вещей имеет свою уникальную историю о том, как она попала в музей. Это не просто предметы, а частицы жизни великого человека.

Помощь в трудные времена

Кто и как помог доктору "откупиться" от нацистов? Это важный аспект его биографии, который подчеркивает, насколько значимыми были его связи и поддержка со стороны друзей и коллег в тяжелые времена.

Современники и пациенты

Фрейд был современником таких известных личностей, как Густав Климт. Их общие клиенты и пациенты также вносят интересный вклад в понимание того времени и того, как пересекались их жизни и карьеры.

Особенности терапии Фрейда

Методы терапии, разработанные Фрейдом, стали основой для многих современных подходов. Его уникальный взгляд на психику человека и механизмы работы с ней продолжают вызывать интерес у психологов и психотерапевтов.

Коллекционирование и переписка

Что коллекционировал доктор? И кому он написал более 20,000 писем? Эти вопросы открывают завесу над личной жизнью Фрейда и его увлечениями, которые были неотъемлемой частью его личности.

Приёмная и любимая картина

Приёмная доктора Фрейда и его любимая картина создают атмосферу, в которой проходили важные беседы и открытия. Эти детали помогают лучше понять, как работал великий психоаналитик и как он воспринимал мир вокруг себя.

Приглашаю вас на эту ёмкую и особенную экскурсию, где вы сможете узнать больше о жизни и наследии Зигмунда Фрейда.

Ежедневно, кроме вторника, по договоренности

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Музей Фрейда:
  • Коллекция Фрейда
  • Любимая картина
  • Личные вещи
  • Приёмная
  • Гостиная
  • Спальня
  • Комнаты для личного пользования
  • Небольшой кинозал, где проходит показ фильма о Зигмунде Фрейде
Что включено
  • Услуги гида.
Место начала и завершения?
Berggasse, 19
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме вторника, по договоренности
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Музей открыт каждый день кроме вторника. Есть уютное кафе и сувенирный магазин. Во время экскурсии можно сидеть
  • Выдают переносные стульчики
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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