С приходом нацистов к власти Фрейд бежал из Вены.Тем не менее, город Вена смог частично вернуть личные вещи доктора, и, после реставрации, знаменитые двери в дом Фрейда снова открыты, но

уже не для пациентов, а для гостей. Если вы хотите погрузиться в мир Фрейда и его семьи, не пропустите эту экскурсию! Школа, первая любовь, наука и желание разбогатеть. Вас ожидает только самая интересная информация о докторе.

Цена если вас не более 7 человек, но есть вариант до 10 чел.)

Описание экскурсии

Адрес, ставший символом

Самый известный адрес Вены — Берггассе 19. Именно здесь жил и работал человек, чье имя стало нарицательным. Знаменитый психоаналитик Зигмунд Фрейд оставил неизгладимый след в истории, и его мысли о любви и работе до сих пор вдохновляют многих: "Любовь и работа, работа и любовь — вот и все, что делает нас людьми."

Возвращение в Вену

Почему же Фрейд не остался в Америке, где он стал знаменитым, а вернулся в родную Вену? Это решение было непростым, и в нем отражались как личные, так и профессиональные обстоятельства. Фрейд был человеком, который ценил свои корни и связи, несмотря на все трудности, с которыми он столкнулся.

Личность и привычки

Некоторые обсуждают пагубные привычки главного идеолога сексуальной революции. Были ли у него проблемы с зависимостями? Это вопрос, который продолжает вызывать интерес и споры среди исследователей его жизни и творчества.

История личных вещей

В музее можно увидеть множество личных вещей Фрейда, таких как кепка, очки и саквояж. Каждая из этих вещей имеет свою уникальную историю о том, как она попала в музей. Это не просто предметы, а частицы жизни великого человека.

Помощь в трудные времена

Кто и как помог доктору "откупиться" от нацистов? Это важный аспект его биографии, который подчеркивает, насколько значимыми были его связи и поддержка со стороны друзей и коллег в тяжелые времена.

Современники и пациенты

Фрейд был современником таких известных личностей, как Густав Климт. Их общие клиенты и пациенты также вносят интересный вклад в понимание того времени и того, как пересекались их жизни и карьеры.

Особенности терапии Фрейда

Методы терапии, разработанные Фрейдом, стали основой для многих современных подходов. Его уникальный взгляд на психику человека и механизмы работы с ней продолжают вызывать интерес у психологов и психотерапевтов.

Коллекционирование и переписка

Что коллекционировал доктор? И кому он написал более 20,000 писем? Эти вопросы открывают завесу над личной жизнью Фрейда и его увлечениями, которые были неотъемлемой частью его личности.

Приёмная и любимая картина

Приёмная доктора Фрейда и его любимая картина создают атмосферу, в которой проходили важные беседы и открытия. Эти детали помогают лучше понять, как работал великий психоаналитик и как он воспринимал мир вокруг себя.

Приглашаю вас на эту ёмкую и особенную экскурсию, где вы сможете узнать больше о жизни и наследии Зигмунда Фрейда.