Тем не менее, город Вена смог частично вернуть личные вещи доктора, и, после реставрации, знаменитые двери в дом Фрейда снова открыты, но
Описание экскурсии
Адрес, ставший символом
Самый известный адрес Вены — Берггассе 19. Именно здесь жил и работал человек, чье имя стало нарицательным. Знаменитый психоаналитик Зигмунд Фрейд оставил неизгладимый след в истории, и его мысли о любви и работе до сих пор вдохновляют многих: "Любовь и работа, работа и любовь — вот и все, что делает нас людьми."
Возвращение в Вену
Почему же Фрейд не остался в Америке, где он стал знаменитым, а вернулся в родную Вену? Это решение было непростым, и в нем отражались как личные, так и профессиональные обстоятельства. Фрейд был человеком, который ценил свои корни и связи, несмотря на все трудности, с которыми он столкнулся.
Личность и привычки
Некоторые обсуждают пагубные привычки главного идеолога сексуальной революции. Были ли у него проблемы с зависимостями? Это вопрос, который продолжает вызывать интерес и споры среди исследователей его жизни и творчества.
История личных вещей
В музее можно увидеть множество личных вещей Фрейда, таких как кепка, очки и саквояж. Каждая из этих вещей имеет свою уникальную историю о том, как она попала в музей. Это не просто предметы, а частицы жизни великого человека.
Помощь в трудные времена
Кто и как помог доктору "откупиться" от нацистов? Это важный аспект его биографии, который подчеркивает, насколько значимыми были его связи и поддержка со стороны друзей и коллег в тяжелые времена.
Современники и пациенты
Фрейд был современником таких известных личностей, как Густав Климт. Их общие клиенты и пациенты также вносят интересный вклад в понимание того времени и того, как пересекались их жизни и карьеры.
Особенности терапии Фрейда
Методы терапии, разработанные Фрейдом, стали основой для многих современных подходов. Его уникальный взгляд на психику человека и механизмы работы с ней продолжают вызывать интерес у психологов и психотерапевтов.
Коллекционирование и переписка
Что коллекционировал доктор? И кому он написал более 20,000 писем? Эти вопросы открывают завесу над личной жизнью Фрейда и его увлечениями, которые были неотъемлемой частью его личности.
Приёмная и любимая картина
Приёмная доктора Фрейда и его любимая картина создают атмосферу, в которой проходили важные беседы и открытия. Эти детали помогают лучше понять, как работал великий психоаналитик и как он воспринимал мир вокруг себя.
Приглашаю вас на эту ёмкую и особенную экскурсию, где вы сможете узнать больше о жизни и наследии Зигмунда Фрейда.
Ежедневно, кроме вторника, по договоренности
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей Фрейда:
- Коллекция Фрейда
- Любимая картина
- Личные вещи
- Приёмная
- Гостиная
- Спальня
- Комнаты для личного пользования
- Небольшой кинозал, где проходит показ фильма о Зигмунде Фрейде
Что включено
- Услуги гида.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Музей открыт каждый день кроме вторника. Есть уютное кафе и сувенирный магазин. Во время экскурсии можно сидеть
- Выдают переносные стульчики