Юлия проводит ещё 5 экскурсий

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Климт и Босх: погружение в идеальное искусство

Жизнь и эпохи художников, их центральные работы, поиск смыслов, новые грани в искусстве - и катарсис
Каждый художник, которого мы называем гением, стремился создать идеальное произведение искусства.

Два таких шедевра — «Страшный суд» Иеронима Босха и «Бетховенский фриз» Густава Климта — в центре этого арт-погружения.

Вы пополните свой духовный багаж знаниями о талантливых живописцах, рассмотрите их главные работы и оставите место размышлению об их «гениях».
5
1 отзыв
Климт и Босх: погружение в идеальное искусство
Климт и Босх: погружение в идеальное искусство
Климт и Босх: погружение в идеальное искусство

Описание экскурсии

«Времени — его искусство, искусству — его свободу!»

Симфония № 9 и её воплощение в живописи — Сецессион, Климт, смыслы

Уход от академизма, от общепринятых до скуки техник — то, к чему стремились прогрессивные художники, современники Густава Климта, собираясь в Сецессионе. Стены этого дома, чьё название как раз и переводится как «обособление, отделение», хранят культовую работу австрийского гения «Бетховенский фриз». Важно, что это не просто полотна — это композиция в 34 метра длиной, опоясывающая целый зал. Вы войдёте в комнату, полную настенных росписей с массой сложных сюжетов, и, чтобы вам было легче приблизиться к её замыслу, я шаг за шагом буду раскрывать символику каждого из них. Вместе с этим проведу параллели с другими масштабными работами Климта, а также с концепцией самого здания — ведь Сецессион считается шедевром Югендстиля.

Шарада Ренессанса: Босх и его триптих

Более загадочного художника, чем Босх, отыскать сложно. Тем не менее его творчество не просто имеет место, оно притягивает, восхищает и собирает вокруг себя толки до сих пор. Вы лицом к лицу встретитесь с его «Страшным судом» — это большой алтарь с открывающимися створками и калейдоскопом сложных деталей. Почему мастера так притягивала эта тема, которую он ни раз обыгрывал в своих работах, и что означают эти фантастические, философские и моральные составляющие в триптихе? Мы обсудим все ваши догадки и расширим понимание таинственной и объёмной работы Иеронима Босха.

Временная связь художников

Контекст, окружение и эпоха — прежде чем начинать разбор творчества художника, нужно сложить пазл из трёх составляющих. Я не только объясню значение конкретных полотен, но и погружу вас в жизнь мастеров, расскажу о поворотных событиях, любопытных деталях и, что важно, — помогу найти глубокую общность между Босхом и Климтом, несмотря на то, что их разделяет 5 веков.

Организационные детали

  • Билеты в музеи не входят в стоимость экскурсии
    — стандартный билет в Сецессион стоит €12 за чел.
    — в Галерею Академии стоит €9 за чел.
  • Это арт-погружение рассчитано на взрослых. Но если с вашими детьми можно разговаривать без скидки на возраст, а искусство интересно им также, как и вам, то берите их с собой

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У здания Академии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Вене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 777 туристов
Что искусство действительно даёт зрителю? Чтобы найти ответ, я и изучала историю искусства (степень MA in History of Art, 2010) и организовывала художественные проекты в интереснейших местах — от заброшенного
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завода в Нижнем Новгороде до Российского павильона в Венеции, и продюсировала телевизионные программы, собирая материалы в музеях от Лондона до Гуанчжоу. Я считаю, из любого артефакта можно извлечь бОльший смысл, если добавить к истории искусства антропологию, экономику и немного вечерних новостей. Хотите попробовать?

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия прекрасный рассказчик! Лекция и экскурсия превзошли все мои ожидания, умно, продуманно, увлекательно, прекрасная подача. . Однозначно рекомендую
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