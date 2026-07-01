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45%
Индивидуальная
до 10 чел.
Музей Зигмунда Фрейда
Начало: Бергассе, 19
Расписание: Ежедневно, кроме вторника, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€121
€220 за всё до 10 чел.
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10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Культурное путешествие: обзорная экскурсия и музеи Вены на ваш выбор
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
€495
€550 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия в Музей Зигмунда Фрейда
Начало: Альбертинаплац 1, Вена 1010, у эскалатора
Расписание: По договоренности. Во вторник музей не работает.
€129 за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Музей Зигмунда Фрейда»
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