В Виктор История Вены без скучных фактов и дат Это была действительно не скучная и очень интересная экскурсия для тех, кто впервые в Вене.

И Ирина История Вены без скучных фактов и дат Шикарная экскурсия!!! Я и дети в восторге, живо, интересно и со вкусом, внимание к гостям и к каждой детали)))

В Виктория История Вены без скучных фактов и дат Очень живая, познавательная экскурсия

Д Дмитрий Вена - классика и импровизация Очень живо и динамично

O Orestis Вена - классика и импровизация Всё было замечательно, интересно, и не смотря, что нам выделили больше чем договаривались, для такого города, как Вена его было мало. Спасибо Наталье за экскурсию

В Виктория Детская экскурсия по Музею истории искусств в Вене Отличная интересная экскурсия, 2 часа для детей как 5 мин! Спасибо

Т Татьяна Вена - классика и импровизация Великолепное знание города и каждого уголочка, скрытого от взора туристов. Интересно! Необычно! Правильно! Столько открытий в знакомых местах… Благодарю! 😊