1 чел.
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скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
История Вены без скучных фактов и дат: Путешествие по имперскому городу
Откройте для себя Вену с другой стороны: без дат, но с историями, которые заставят вас улыбнуться и удивиться
Начало: Около входа в собор святого Стефана
11 июля в 08:30
12 июля в 08:00
160€144 за всё до 6 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
1.5 часа
Увлекательная детская экскурсия по Музею истории искусств
Погрузитесь в мир искусства с вашим ребенком! Интерактивная экскурсия в Музее истории искусств Вены - это весело и познавательно
Начало: Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
160€152 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Вена: классика и импровизация - путешествие по тайным тропам
Откройте для себя неизведанные уголки Вены, погрузитесь в истории Габсбургов и насладитесь уникальными достопримечательностями без толп
Начало: Rotenturmstrasse 28
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
160€144 за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Вена: не только классические здания, но и современное искусство
Встреча с Веной за чашкой кофе: от современной архитектуры до Рождественских ярмарок. Ваш путеводитель по многоликой столице Австрии
Начало: Центр, Ротентурмштрассе 28 около mc donalds. могу ...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
300€270 за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Эзотерическая Вена с историком
Исследовать тайную сторону города, где мистика становится реальностью
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
160€144 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор30 июня 2024Это была действительно не скучная и очень интересная экскурсия для тех, кто впервые в Вене.
- ИИрина18 июня 2024Шикарная экскурсия!!! Я и дети в восторге, живо, интересно и со вкусом, внимание к гостям и к каждой детали)))
- ВВиктория13 июня 2024Очень живая, познавательная экскурсия
- ДДмитрий26 мая 2024Очень живо и динамично
- OOrestis20 февраля 2024Всё было замечательно, интересно, и не смотря, что нам выделили больше чем договаривались, для такого города, как Вена его было мало. Спасибо Наталье за экскурсию
- ВВиктория18 февраля 2024Отличная интересная экскурсия, 2 часа для детей как 5 мин! Спасибо
- ТТатьяна5 сентября 2023Великолепное знание города и каждого уголочка, скрытого от взора туристов. Интересно! Необычно! Правильно! Столько открытий в знакомых местах… Благодарю! 😊
- BBoriss30 октября 2021Вы бросили курить?
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Со скидкой»
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