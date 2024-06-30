Со скидкой – экскурсии в Вене

Найдено 5 экскурсий в категории «Со скидкой» в Вене на русском языке, цены от €144, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
История Вены без скучных фактов и дат
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
311 отзывов
История Вены без скучных фактов и дат: Путешествие по имперскому городу
Откройте для себя Вену с другой стороны: без дат, но с историями, которые заставят вас улыбнуться и удивиться
Начало: Около входа в собор святого Стефана
11 июля в 08:30
12 июля в 08:00
160144 за всё до 6 чел.
Детская экскурсия по Музею истории искусств в Вене
скидка
5%
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Увлекательная детская экскурсия по Музею истории искусств
Погрузитесь в мир искусства с вашим ребенком! Интерактивная экскурсия в Музее истории искусств Вены - это весело и познавательно
Начало: Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
160152 за всё до 6 чел.
Вена - классика и импровизация
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
47 отзывов
Вена: классика и импровизация - путешествие по тайным тропам
Откройте для себя неизведанные уголки Вены, погрузитесь в истории Габсбургов и насладитесь уникальными достопримечательностями без толп
Начало: Rotenturmstrasse 28
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
160144 за всё до 7 чел.
Вена - это не только классические здания
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Вена: не только классические здания, но и современное искусство
Встреча с Веной за чашкой кофе: от современной архитектуры до Рождественских ярмарок. Ваш путеводитель по многоликой столице Австрии
Начало: Центр, Ротентурмштрассе 28 около mc donalds. могу ...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
300270 за всё до 7 чел.
Эзотерическая Вена с историком
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Эзотерическая Вена с историком
Исследовать тайную сторону города, где мистика становится реальностью
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
160144 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вене
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. История Вены без скучных фактов и дат
  2. Детская экскурсия по Музею истории искусств в Вене
  3. Вена - классика и импровизация
  4. Вена - это не только классические здания
  5. Эзотерическая Вена с историком
Какие места ещё посмотреть в Вене
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Хофбург
  3. Собор Святого Стефана
  4. Венская ратуша
  5. Венская опера
  6. Исторический музей
  7. Музей истории искусств
  8. Дом Хундертвассера
  9. Парламент
  10. Шёнбрунн
Сколько стоит экскурсия по Вене в июле 2024
Сейчас в Вене в категории "Со скидкой" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 144 до 270 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 360 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Вене (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Со скидкой», 360 ⭐ отзывов, цены от €144. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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