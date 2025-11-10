читать дальше подняться на колокольню, чтобы полюбоваться видом на город. Узнайте о Святом Коломане и загадайте желание у его алтаря. Откройте для себя тайны масонов, оставивших свои символы в архитектуре храма. Полюбуйтесь самым большим колоколом Европы и узнайте, когда можно услышать его звон. Легенды и истории собора оживут перед вами, делая экскурсию незабываемой

Собор Святого Стефана в Вене - это не просто архитектурный шедевр, а настоящая сокровищница тайн и легенд.В ходе экскурсии можно будет не только осмотреть его изнутри и снаружи, но и