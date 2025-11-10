Собор Святого Стефана в Вене - это не просто архитектурный шедевр, а настоящая сокровищница тайн и легенд.
В ходе экскурсии можно будет не только осмотреть его изнутри и снаружи, но и
В ходе экскурсии можно будет не только осмотреть его изнутри и снаружи, но и
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Узнайте секреты собора
- 🔔 Посмотрите на самый большой колокол Европы
- 🗝️ Откройте тайны масонов
- 🌟 Загадать желание у алтаря Святого Коломана
- 🏰 Полюбуйтесь видом с колокольни
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Собор Святого Стефана
- Колокольня собора
- Алтарь Святого Коломана
Описание экскурсии
- Осмотр собора внутри и снаружи. При желании — подъём на колокольню.
- Факты о соборе, о которых знают немногие.
- Святой Коломан. Вы сможете загадать желание у его алтаря.
- Тайны масонов. Расскажем, какие символы они оставили в храмовой архитектуре.
- Самый большой колокол Европы. Полюбуемся им и узнаем, когда можно послушать его звон.
- Захватывающие легенды и истории о соборе.
Организационные детали
- Вход в собор оплачивается отдельно — €3,5 за чел.
- Подъём на колокольню на лифте (пожеланию) — €7 за чел.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Вене
Провели экскурсии для 1705 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Мария, и я влюблена в Вену с 2015 года. С радостью помогу вам проникнуть в тайны этого волшебного города и раскрою его великолепие. До скорой встречи!Задать вопрос
Входит в следующие категории Вены
Похожие экскурсии из Вены
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по мистической Вене
Погрузитесь в мир тайн и загадок Вены с опытным историком. Узнайте о масонах, Моцарте и оккультизме, посетите сокровищницу и Opus Dei
Завтра в 15:00
11 ноя в 09:00
€139 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вена - увидеть и влюбиться: путешествие по историческим местам
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вене, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Maria-Theresienplatz
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Вена для новичков: от Дуная до собора
Познакомьтесь с Веной за несколько часов: от исторических памятников до современных зданий. Легенды, факты и великолепные виды ждут вас
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:30
€152
€160 за всё до 4 чел.