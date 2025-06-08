Индивидуальная
до 6 чел.
Орлиное гнездо - альпийская резиденция
Посетите легендарное «Орлиное гнездо» - шедевр архитектуры на высоте 1834 метров. Откройте для себя историю и насладитесь панорамой Альп
2 окт в 08:00
4 окт в 08:00
€390 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Таинственный Зальцбург: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в мир загадок и тайн Зальцбурга, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
2 окт в 08:00
3 окт в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Легенды и мифы Зальцбурга
Маршрут для тех, кто уже знаком с городом и хочет узнать его лучше
Начало: У замка Мирабель
€240 за всё до 6 чел.
- ММатиас8 июня 2025Чудесная прогулка по городу! Андрей с великолепным сочетанием юмора и знания истории умел 2 часа и нас и детей вовлечь в знакомство с потрясающим культурным городом. Спасибо огромное!
- DDmitrii26 мая 2025Словами сложно описать, насколько нам с женой все понравилось. Приехали из Вены в Зальцбург специально для экскурсии и не пожалели.
- ООлег3 января 2025Были компанией 11 человек, 6 взрослых, 5 детей. Всем очень понравилось, было интересно и весело. Главное не ходить потом проверять в интернет все что Андрей рассказал, т. к. экскурсия про мифы и легенды. Спасибо за экскурсию!!!
- ЛЛюбовь1 декабря 2024Андрей большой молодец, рассказал всё понятно, интересно с юмором и историческими фактами, всем советую. Ведь самим всех фактов можно найти
- ВВиктор19 ноября 2024Мы и дети были в восторге от экскурсии. Все очень подробно и не навязчиво. Особенно понравились викторины.
- ЕЕлена27 сентября 2024Большое спасибо Андрею за интересную и содержательную экскурсию. Зальцбург с его помощью обрел свое лицо.
- ВВиктор22 июня 2024Со знанием материала, с чувством юмора, с удобным маршрутом. Андрею-пятёрка.
- ММарина4 мая 2024Два часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонили колокола. Андрей - прекрасный
- EElina24 февраля 2024Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Андрей прекрасный рассказчик, с отличным чувством юмора. Два часа пролетели незаметно. Рекомендуем однозначно. Спасибо!
- BBerta12 октября 2023Отличная экскурсия. Много интересного.
Андрей прекрасный рассказчик
Рекомендуем
- ААлена6 сентября 2023Прекрасный экскурсовод Александр! Позитивный, знающий, не занудный. Ему удалось удерживать внимание подростка 14 лет на протяжении всей экскурсии, а это
- OOleg23 апреля 2023Спасибо Андрею за его познавательную и интересную экскурсию однозначно рекомендую всем!!!!
- ЕЕлена26 марта 2023Прекрасная, не банальная экскурсия. Рекомендую!
- ММария9 марта 2023Замечательная экскурсия! Узнали много нового о Зальцбурге. Андрей очень хорошо знает и подаёт материал, легко и интересно. Огромное желание вернуться и съездить с ним на другие экскурсии. Спасибо!
- SSabine1 января 2023Увлекательно, познавательно, интересно и очень весело!!!
- LLiudmila13 декабря 2022Великолепная экскурсия! Не только познавательная, но и очень веселая. Человека с таким чувством юмора, как у Андрея, еще поискать. Погода была не самая лучшая, но на фоне таинственного Зальцбурга от Андрея это абсолютно никак не помешало. Очень рекомендую.
- ННаталья16 сентября 2022Были с детьми 7 и 9 лет. 9-ти летнему очень понравилось. День выдался дождливый и Андрей принёс нам зонт, что
- ЕЕлена30 июля 2022Браво! Прекрасный маршрут, отличное повествование, два часа на одном дыхании! Благодаря Андрею, Зальцбург влюбил в себя с первого шага❤️
- ЕЕлена18 апреля 2022Интересно и содержательно, с чувством юмора. Время пролетело незаметно. С удовольствием посетили бы другие экскурсии с Андреем. Искренне рекомендуем!
- OOlena23 августа 2021Единственное о чем жалеешь после экскурсии, что так быстро пролетают 2 часа! Андрей великолепный рассказчик! И если вернёмся в Зальцбург, то обязательно попросим его рассказать, ещё пару легенд.
