Восхитительное место (несмотря на град, который мы застали), вкусный шнапс и великолепная компания гида Андрея. Ощущение, что приехал в гости к старому знакомому, которого знаешь уже лет 20. Никогда не мог представить, что настолько приятную, дружественную атмосферу может создать совершенно незнакомый человек. Вам расскажут и об истории места, перескажут городские легенды и укажут где самое вкусное пиво и мясо в Зальцбурге. Обязательно возьмите у Андрея в дополнение экскурсию по старому городу.

Жалею только о том, что здесь нельзя поставить больше звезд.