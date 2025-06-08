Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Зальцбурге на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
«Орлиное гнездо» - альпийская резиденция Гитлера
На машине
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Орлиное гнездо - альпийская резиденция
Посетите легендарное «Орлиное гнездо» - шедевр архитектуры на высоте 1834 метров. Откройте для себя историю и насладитесь панорамой Альп
2 окт в 08:00
4 окт в 08:00
€390 за всё до 6 чел.
Таинственный Зальцбург
Пешая
2 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Таинственный Зальцбург: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в мир загадок и тайн Зальцбурга, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
2 окт в 08:00
3 окт в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
Легенды и мифы Зальцбурга
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Легенды и мифы Зальцбурга
Маршрут для тех, кто уже знаком с городом и хочет узнать его лучше
Начало: У замка Мирабель
€240 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Матиас
    8 июня 2025
    Таинственный Зальцбург
    Чудесная прогулка по городу! Андрей с великолепным сочетанием юмора и знания истории умел 2 часа и нас и детей вовлечь в знакомство с потрясающим культурным городом. Спасибо огромное!
  • D
    Dmitrii
    26 мая 2025
    «Орлиное гнездо» - альпийская резиденция Гитлера
    Словами сложно описать, насколько нам с женой все понравилось. Приехали из Вены в Зальцбург специально для экскурсии и не пожалели.
    Восхитительное место (несмотря на град, который мы застали), вкусный шнапс и великолепная компания гида Андрея. Ощущение, что приехал в гости к старому знакомому, которого знаешь уже лет 20. Никогда не мог представить, что настолько приятную, дружественную атмосферу может создать совершенно незнакомый человек. Вам расскажут и об истории места, перескажут городские легенды и укажут где самое вкусное пиво и мясо в Зальцбурге. Обязательно возьмите у Андрея в дополнение экскурсию по старому городу.
    Жалею только о том, что здесь нельзя поставить больше звезд.

  • О
    Олег
    3 января 2025
    Таинственный Зальцбург
    Были компанией 11 человек, 6 взрослых, 5 детей. Всем очень понравилось, было интересно и весело. Главное не ходить потом проверять в интернет все что Андрей рассказал, т. к. экскурсия про мифы и легенды. Спасибо за экскурсию!!!
  • Л
    Любовь
    1 декабря 2024
    Таинственный Зальцбург
    Андрей большой молодец, рассказал всё понятно, интересно с юмором и историческими фактами, всем советую. Ведь самим всех фактов можно найти
    в интернете!, но это же нужно искать, а здесь всё подают на блюдечке с золотой коёмочкой. Поедим ещё раз в Зальцбург возьмём Андрея ещё раз, ведь хочется ещё узнать много интересного.

  • В
    Виктор
    19 ноября 2024
    Таинственный Зальцбург
    Мы и дети были в восторге от экскурсии. Все очень подробно и не навязчиво. Особенно понравились викторины.
    Мы и дети были в восторге от экскурсии. Все очень подробно и не навязчиво. Особенно понравились викторины
  • Е
    Елена
    27 сентября 2024
    Таинственный Зальцбург
    Большое спасибо Андрею за интересную и содержательную экскурсию. Зальцбург с его помощью обрел свое лицо.
  • В
    Виктор
    22 июня 2024
    Таинственный Зальцбург
    Со знанием материала, с чувством юмора, с удобным маршрутом. Андрею-пятёрка.
  • М
    Марина
    4 мая 2024
    Таинственный Зальцбург
    Два часа пролетели как одно мгновение - Андрей делился тайнами Зальцбурга, ярко светило солнышко и звонили колокола. Андрей - прекрасный
    рассказчик, с юмором, слегка адаптировал историю с женами "Синей Бороды" для детей и оставил прекрасное послевкусие от прогулки.
    Лишь жаль, что не удалось послушать пять органов.

    рассказчик, с юмором, слегка адаптировал историю с женами "Синей Бороды" для детей и оставил прекрасное послевкусие от прогулки.
    Лишь жаль, что не удалось послушать пять органов.
  • E
    Elina
    24 февраля 2024
    Таинственный Зальцбург
    Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Андрей прекрасный рассказчик, с отличным чувством юмора. Два часа пролетели незаметно. Рекомендуем однозначно. Спасибо!
  • B
    Berta
    12 октября 2023
    Таинственный Зальцбург
    Отличная экскурсия. Много интересного.
    Андрей прекрасный рассказчик
    Рекомендуем
  • А
    Алена
    6 сентября 2023
    Таинственный Зальцбург
    Прекрасный экскурсовод Александр! Позитивный, знающий, не занудный. Ему удалось удерживать внимание подростка 14 лет на протяжении всей экскурсии, а это
    дорогого стоит и само за себя говорит. За несколько часов обошли достаточно много знаковых мест. Без беготни и не торопясь, в очень комфортном ритме. От души рекомендую!

  • O
    Oleg
    23 апреля 2023
    Таинственный Зальцбург
    Спасибо Андрею за его познавательную и интересную экскурсию однозначно рекомендую всем!!!!
    Спасибо Андрею за его познавательную и интересную экскурсию однозначно рекомендую всем!!!!
  • Е
    Елена
    26 марта 2023
    Таинственный Зальцбург
    Прекрасная, не банальная экскурсия. Рекомендую!
    Прекрасная, не банальная экскурсия. Рекомендую!
  • М
    Мария
    9 марта 2023
    Таинственный Зальцбург
    Замечательная экскурсия! Узнали много нового о Зальцбурге. Андрей очень хорошо знает и подаёт материал, легко и интересно. Огромное желание вернуться и съездить с ним на другие экскурсии. Спасибо!
  • S
    Sabine
    1 января 2023
    Таинственный Зальцбург
    Увлекательно, познавательно, интересно и очень весело!!!
  • L
    Liudmila
    13 декабря 2022
    Таинственный Зальцбург
    Великолепная экскурсия! Не только познавательная, но и очень веселая. Человека с таким чувством юмора, как у Андрея, еще поискать. Погода была не самая лучшая, но на фоне таинственного Зальцбурга от Андрея это абсолютно никак не помешало. Очень рекомендую.
  • Н
    Наталья
    16 сентября 2022
    Таинственный Зальцбург
    Были с детьми 7 и 9 лет. 9-ти летнему очень понравилось. День выдался дождливый и Андрей принёс нам зонт, что
    нам очень помогло. Очень гибко подстраивался под нашу историческую неосведомленность. Не грузил цифрами и именами. Не тянул от царя Гороха и не навязывал значимость знания истории. Подача для нас была лёгкой, через призму наших дней. Очень хорошо уложились в график. Андрей начал на час позже из-за нашего опоздания. Посоветовал отличный паркинг. Хорошая внятная речь, нормальная дикция, прекрасный словарный запас. Это скорее было похоже на прогулку и непринуждённую болтовню приятелей. Нам понравилось. Ро пути мы купили «оригиналтные» шарики Моцарта, что тоже мило

  • Е
    Елена
    30 июля 2022
    Таинственный Зальцбург
    Браво! Прекрасный маршрут, отличное повествование, два часа на одном дыхании! Благодаря Андрею, Зальцбург влюбил в себя с первого шага❤️
  • Е
    Елена
    18 апреля 2022
    Таинственный Зальцбург
    Интересно и содержательно, с чувством юмора. Время пролетело незаметно. С удовольствием посетили бы другие экскурсии с Андреем. Искренне рекомендуем!
  • O
    Olena
    23 августа 2021
    Таинственный Зальцбург
    Единственное о чем жалеешь после экскурсии, что так быстро пролетают 2 часа! Андрей великолепный рассказчик! И если вернёмся в Зальцбург, то обязательно попросим его рассказать, ещё пару легенд.

Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зальцбурге
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Орлиное гнездо» - альпийская резиденция Гитлера
  2. Таинственный Зальцбург
  3. Легенды и мифы Зальцбурга
Сколько стоит экскурсия по Зальцбургу в сентябре 2025
Сейчас в Зальцбурге в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 390. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Зальцбурге (Австрия 🇦🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 36 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь