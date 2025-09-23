Что вас ждёт? Прямо из отеля гид заберёт вас, чтобы отправиться в однодневный увлекательный тур. Сначала вы возьмёте курс на Белый Город, который с конца XIX по начало 2000-х годов назывался Чёрным городом. А почему он так назывался, вы узнаете на месте. Здесь же находится особняк «Вилла-Петролеа» — дом-музей братьев Нобелей, заработавших за счёт азербайджанской нефти основную долю капитала, послужившего в дальнейшем созданию фонда для «Нобелевской Премии». Вы прогуляетесь по прилегающей территории, называющейся парком Низами. Далее вас ждёт остановка возле центра Г. Алиева (без входа внутрь), а затем вы направитесь к Зороастрийскому и Индуистскому храмам «Атешгях». В туре вы посетите мавзолей Мир Мовсум Ага — шедевр современного азербайджанского зодчества. Весь интерьер гробницы украшен сотнями тысяч кусков отражающего стекла, которые создают очаровательную ауру внутри здания. Такого вы, наверное, не видели нигде. Далее вы прибудете в кардиологический санаторный комплекс в Бильгях, откуда открывается замечательный вид на Каспийское море и на пляж санатория. Говорят, что в Бильгях самый чистый воздух на Апшеронском полуострове. Он здесь насыщен йодом. Здесь, на песчаном пляже, можно провести замечательную фотосессию на фоне Каспия. Пообедаете в местном ресторане: здесь же вас ждёт чаепитие, — и дальше в путь! Вы посетите гору Янардага, что означает «Горящая гора», которая находится на Апшеронском полуострове, окрестности села Махаммади. Это культовая гора зороастрийцев: к чуду из чудес более 2000 лет устремляются многочисленные паломники, путешественники и исследователи. А после насыщенной программы вы с комфортом доберётесь обратно в отель. Важная информация:

Рекомендуется взять с собой питьевую воду и надеть удобную обувь.