Эта экскурсия обещает быть незабываемой! Прямо из отеля гид заберёт вас, чтобы отправиться в увлекательное путешествие по историческим местам Баку. Вы посетите знаменитый Белый город, увидите особняк «Вилла-Петролеа», отправитесь к храму Атешгях.
По пути вам откроется прекрасный вид на Каспийское море, а также вы сможете посетить уникальный мавзолей Мир Мовсум Ага и увидеть гору Янардага, которая знаменита своим «вечным огнём».
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Прямо из отеля гид заберёт вас, чтобы отправиться в однодневный увлекательный тур. Сначала вы возьмёте курс на Белый Город, который с конца XIX по начало 2000-х годов назывался Чёрным городом. А почему он так назывался, вы узнаете на месте. Здесь же находится особняк «Вилла-Петролеа» — дом-музей братьев Нобелей, заработавших за счёт азербайджанской нефти основную долю капитала, послужившего в дальнейшем созданию фонда для «Нобелевской Премии». Вы прогуляетесь по прилегающей территории, называющейся парком Низами. Далее вас ждёт остановка возле центра Г. Алиева (без входа внутрь), а затем вы направитесь к Зороастрийскому и Индуистскому храмам «Атешгях». В туре вы посетите мавзолей Мир Мовсум Ага — шедевр современного азербайджанского зодчества. Весь интерьер гробницы украшен сотнями тысяч кусков отражающего стекла, которые создают очаровательную ауру внутри здания. Такого вы, наверное, не видели нигде. Далее вы прибудете в кардиологический санаторный комплекс в Бильгях, откуда открывается замечательный вид на Каспийское море и на пляж санатория. Говорят, что в Бильгях самый чистый воздух на Апшеронском полуострове. Он здесь насыщен йодом. Здесь, на песчаном пляже, можно провести замечательную фотосессию на фоне Каспия. Пообедаете в местном ресторане: здесь же вас ждёт чаепитие, — и дальше в путь! Вы посетите гору Янардага, что означает «Горящая гора», которая находится на Апшеронском полуострове, окрестности села Махаммади. Это культовая гора зороастрийцев: к чуду из чудес более 2000 лет устремляются многочисленные паломники, путешественники и исследователи. А после насыщенной программы вы с комфортом доберётесь обратно в отель. Важная информация:
Рекомендуется взять с собой питьевую воду и надеть удобную обувь.
Ежедневно в 09:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белый Город
- Azersu Office Tower
- Центр имени Г. Алиева
- Port Baku Towers
- SOCAR Tower
- Trump Tower Baku
- Бакинский приморский бульвар
- Дом правительства Азербайджана
- Пляжи Бильги
- Центр Гейдара Алиева
- Зороастрийский и Индуистский храм «Атешгях»
- Мавзолей Мир Мовсум Ага
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты - €7/чел.
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
- Рекомендуется взять с собой питьевую воду и надеть удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
