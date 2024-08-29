А Алёна

Отличная экскурсия по действительно уникальным местам Апшерона. Грязевые вулканы, заповедник Гобустан, гора Янардаг, многоконфессиональный храм и мечеть Беби Эйбат. Наш гид, Турал, показал нам уникальные места и рассказал о них много интересного. Сделали очень много интересных фотографий. Особый восторг это конечно Гобустан.

Мы провели день в компании очень хорошего и искренне любящего свою страну человека.

Турал, спасибо Вам большое.