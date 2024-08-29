Влюбиться и стать пленником Апшеронского полуострова за один день

На авто-пешеходной экскурсии нас ждут удивительные грязевые вулканы, наскальные петроглифы, которые вам помогут почувствовать себя в самом сердце истории, священная мечеть «Биби-Эйбат», макет первой нефтяной вышки, невероятная горящая гора «Янардаг», которая горит 300 млн. лет и уникальный храм зороастрийцев «Аташгах».
5
1 отзыв
Влюбиться и стать пленником Апшеронского полуострова за один день
Влюбиться и стать пленником Апшеронского полуострова за один день
Влюбиться и стать пленником Апшеронского полуострова за один день
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00

Описание экскурсии

Я расскажу вам о обычаях и традициях древних людей живщих в Гобустане, наскальные рисунки, которых насчитывают более чем 6000 — уникальный источник информации о жизни в далеком прошлом. Рассмотрим грязевые вулканы вблизи, узнаем как они образовываются и что будет если их поджечь. Какую роль в жизни местных жителей сыграла Биби-Эйбатская мечеть, в которой покоятся потомки пророка Мухамеда и как ее описывал знаменитый французский писатель Александр Дюма в своем рассказе «Путешествие на Кавказ». Увидим макет первой нефтяной вышки 1846-го года, окажемся в уникальном храме огнепоклонников «Аташгях», который на протяжении 170-и лет служил местом поломничества представителей разных религий, а также узнаете по какой причине в храме побывал царь Александр III; окажемся рядом с вечно горящей горой «Янардаг», который горит естественным путем и не гаснет независимо от погодных условий. Что вас ждет:• Гобустанский государственный историко-художественный заповедник: древние наскальные рисунки — петроглифы и стоянки людей.
  • Грязевые вулканы в Гобустане. В мире подобных вулканов насчитывается около 700. 350 из них расположены в Азербайджане.
  • «Биби-Эйбатская» мечеть, постороенная в 1281-1282-ых годах архитектором Махмуд ибн Саадом по приказу Ширванского шаха Фаррухзад II над гроницами потомков Мухаммеда и занимает третье место по количеству священных могил среди святых мест исламского мира.
  • Макет первой нефтяной вышки. Первая в мире добыча нефти с помощью буровых скважин состоялась 1846-м году в поселке Баилово в Баку.
  • Храм «Аташгях» (Зороастрийцев) строился с 1713 по 1881-е года. «Вечные огни» и «Шелковый путь» объединили поломников разных религий у этого храма.
  • Горящая гора «Янардаг» — природный вечный огонь обусловлен выходом горючего природного газа из недр земли, возгорание которого произошло еще в древности, о чем писал Марко Поло.

Ежедневно по договоренности.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Грязвые вулканы
  • Гобустанский государственный историко-художественный заповедник
  • Мечеть «Биби-Эйбат»
  • Первая нефтяная вышка
  • Храм огня «Атешгях»
  • Природный вечный огонь «Янардаг»
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Бутылированная вода
  • Доступ к интернету (Wi-Fi)
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Входные билеты
  • Поездка к грязевым вулканам на внедорожнике - 15 долларов за группу (1-4 человека)
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Здравствуйте! Меня зовут Турал. По нижеуказанному номеру вы можете со мной связаться: +994774455522 (Whatsapp)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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2
1
А
29 авг 2024
Отличная экскурсия по действительно уникальным местам Апшерона. Грязевые вулканы, заповедник Гобустан, гора Янардаг, многоконфессиональный храм и мечеть Беби Эйбат. Наш гид, Турал, показал нам уникальные места и рассказал о них много интересного. Сделали очень много интересных фотографий. Особый восторг это конечно Гобустан.
Мы провели день в компании очень хорошего и искренне любящего свою страну человека.
Турал, спасибо Вам большое.

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