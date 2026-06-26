Оставьте шумный город на берегу и отправьтесь навстречу морю! Вы увидите главные символы Баку с лучших ракурсов и почувствуете особую атмосферу Каспия.
Эта поездка подойдёт и для романтического вечера, и для встречи с друзьями, и просто для красивого семейного отдыха без спешки.
Эта поездка подойдёт и для романтического вечера, и для встречи с друзьями, и просто для красивого семейного отдыха без спешки.
Описание экскурсии
Маршрут прогулки
- Белый город (White City). Вы проплывёте вдоль современного района Баку с широкими проспектами, эффектной архитектурой и благоустроенной набережной
- Baku Crystal Hall и Приморский бульвар. Полюбуетесь знаменитым комплексом и увидите протянувшийся вдоль берега бульвар
- Площадь Государственного Флага. Рассмотрите одну из самых узнаваемых площадей Баку и панораму южной части города
- Панорама Flame Towers. Вам откроется отличный вид на архитектурный символ современного Баку
На борту яхты вы:
- угоститесь сезонными фруктами, чаем и кофе
- сможете включить любимую музыку
- сделаете эффектные фото города с воды
За доплату организуем фотосессию, романтический ужин, завтрак или небольшое мероприятие на борту.
Организационные детали
- Прогулка пройдёт на двухпалубной моторной яхте вместимостью до 12 человек. На борту — каюта, просторная палуба, санузел, пледы и современная аудиосистема
- Есть спасательные жилеты для взрослых и детей. Перед выходом в море проводим инструктаж по технике безопасности
- В стоимость включены трансфер из отеля и обратно, сезонные фрукты, горячие чай и кофе
- Вы можете взять на борт напитки и лёгкие закуски (кроме красного вина и ягод)
- В случае ветреной погоды, штормового предупреждения или официальных ограничений на выход в море перенесём или отменим прогулку с возвратом средств
- С вами будет профессиональный капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аласкар — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы команда местных экспертов, влюблённых в культуру и историю Азербайджана. Я организую незабываемые поездки, а мой профессиональный партнёр-водитель обеспечивает комфорт и безопасность на дороге. Мы живём в Баку всю жизнь
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии на «Аристократический Баку: индивидуальный мини-круиз на белоснежной яхте»
-
43%
Мини-группа
до 10 чел.
Истоки древнего Баку: обзорная экскурсия по Старому городу в мини-группе
Пройтись по историческому центру и узнать, как роковая Шамаханская царица связана с городом
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 10:00
28 июн в 10:00
€12
€21 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
Покорить волшебную гору, попробовать верблюжьи кутабы и продегустировать чёрную икру
Начало: У вашего отеля в черте города
Завтра в 09:00
28 июн в 09:00
€130
€162 за всё до 7 чел.
-
25%
Мини-группа
до 10 чел.
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру (в мини-группе)
Побывать на марсе и забраться на вершину волшебный горы (дегустация чёрной икры и обед включены)
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
28 июн в 09:30
€60
€80 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечернее свидание с Баку
Прогулка по вечернему Баку откроет вам исторические и современные уголки города, полные легенд и интересных историй
Начало: На фиксированной точке
Завтра в 15:00
28 июн в 15:00
€84 за всё до 6 чел.
от €720 за 1–4 человек или €180 за человека, если вас больше