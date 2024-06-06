Экскурсии по набережной Баку

Найдено 15 экскурсий в категории «Набережная» в Баку на русском языке, цены от €18, скидки до 60%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
🚶 Пешая
скидка
40%
Мини-группа
2 часа
219 отзывов
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Насладитесь вечерней прогулкой по Баку, исследуя Старый город, площадь Фонтанов и аллею Шахидов. Узнайте историю и легенды столицы Азербайджана
Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п...
«А после поднимемся на аллею Шахидов, откуда открывается живописный вид на «Языки пламени» и набережную»
Расписание: ежедневно в 18:45
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
3018 за человека
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку: от панорам до культуры
Погрузитесь в атмосферу Баку: от высот Нагорного парка до современных архитектурных шедевров. Все это в комфортной индивидуальной поездке
«А также здание филармонии, Бакинский кристальный зал, известный поклонникам «Евровидения-2011», набережный парк-бульвар, который растянулся на 10 километров вдоль бакинской бухты»
Сегодня в 11:00
10 июня в 10:30
от 58 за всё до 3 чел.
Город ветров и огня - первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
79 отзывов
Город ветров и огня - путешествие по историческому и современному Баку
Откройте тайны Баку: от Старого города с его легендами до впечатляющих историй современности
«Насладитесь прогулкой по Каспийской набережной, проходя мимо модных кофеен и элитных бутиков, и, конечно, откроете самые неожиданные городские сюжеты»
12 июня в 14:00
13 июня в 13:00
116 за всё до 6 чел.
Узнать Баку за 3 часа
Индивидуальная
3 часа
165 отзывов
Узнать Баку за 3 часа: от Старого Города до Пламенных башен
Проведите незабываемые 3 часа в Баку, погружаясь в историю и культуру города в компании опытного гида
Начало: В районе Старого города
«После заглянем в Губернаторский садик — первый бакинский парк, пройдем по набережной, полюбуемся каналами Бакинской Венеции и современными Пламенными башнями»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 119 за всё до 40 чел.
Вечернее свидание с Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
83 отзыва
Вечернее свидание с Баку
Прогуляться по must-see местам в свете ночных огней и услышать интереснейшие бакинские истории
«Бульвар на набережной удивит поющим фонтаном, а необыкновенная Бакинская Венеция — эклектичностью архитектуры»
12 июня в 15:30
13 июня в 15:30
84 за всё до 6 чел.
Старый Баку: из прошлого к настоящему
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Старый Баку: из прошлого к настоящему
Понять главное о городе, погуляв по району, из которого он вырос
Начало: Рядом метро «Старый город»
«Бульвар Фламинго — чудесное место для прогулок и отдыха на набережной Каспийского моря»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
130 за всё до 6 чел.
Пульс Баку и секреты местной кухни
🚶 Пешая
скидка
60%
Мини-группа
2.5 часа
60 отзывов
Пульс Баку и секреты местной кухни: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Баку, узнайте, как нефть изменила город и насладитесь аутентичными вкусами азербайджанской кухни
Начало: В парке Сабира
«На набережной посмотрим на торговый центр в виде цветка, пройдем мимо колеса обозрения и Малой Венеции, одного из самых атмосферных уголков Баку»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
6526 за человека
Баку - первое впечатление
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Баку - первое впечатление
Насладиться видами столицы на обзорной экскурсии с трансфером из аэропорта
«Это будет самый увлекательный путь до отеля: вы увидите лучший проект Захи Хадид, живописную набережную, Старый город и крепостные стены»
Сегодня в 04:30
Завтра в 00:30
от 150 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по Малой Венеции
🚶 Пешая
🛶 На гондоле
Фотопрогулка
1 час
8 отзывов
Фотопрогулка по Малой Венеции
Покататься на гондоле, раскрыть романтический облик Баку и получить яркие снимки на память
Начало: В Малой Венеции
«Вы пройдете по окрестностям Малой Венеции, полюбуетесь каналами и мостами, покатаетесь на гондоле и впечатлитесь чудесной набережной с видом на море»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
170 за всё до 2 чел.
С ветерком по Баку и вокруг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
С ветерком по Баку и вокруг
Коренной бакинец представляет: весь Баку и Апшерон за один день для истинных гурманов путешествий
«Бакинская набережная — одна из самых протяженных в мире»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от 250 за всё до 60 чел.
Шашлык-машлык-тур
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Шашлык-машлык-тур
Побывать на самой вкусной среди обзорных и самой обзорной среди вкусных экскурсий по Баку
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 250 за всё до 8 чел.
В гости к виноделу - деревенская жизнь Азербайджана
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
В гости к виноделу - деревенская жизнь Азербайджана
Узнать секреты семейной винодельни и насладиться сытным традиционным обедом на берегу моря
«По пути в гости вы полюбуетесь живописными видами Бакинской набережной и Старого Города и увидите такие знаковые места, как Девичью Башню и Башни Огней, Центр Г»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 150 за всё до 6 чел.
Вечер в Баку: влюбиться в столицу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Вечерняя экскурсия по Баку: от старинных улиц до современных чудес
Погрузитесь в атмосферу вечернего Баку, где история и современность переплетаются в уникальном танце света и тени
«Я покажу Бакинскую набережную и наш уголок восточной Венеции, Белый город и футуристичный центр Г»
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
от 120 за всё до 10 чел.
Баку от Б до У
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Баку от Б до У
Всё, что нужно увидеть и узнать в городе счастливых людей, на большой авто-пешеходной экскурсии
«Живописная набережная и рассказы коренного бакинца»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
130 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Ленкорань за 1 день: в мини-группе из Баку
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
Влюбиться в Ленкорань за 1 день: в мини-группе из Баку
Посетить южную столицу страны, увидеть её главные места и насладиться чарующими пейзажами
Начало: в районе Старого города
«Ленкорань — живописный город на берегу Каспия, известный потрясающей природой и прекрасными людьми»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 09:00
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Город ветров и огня - первая встреча
    Замечательная экскурсия. Нестандартный выбор локаций. Возможно, больше подойдёт тем, кто у знаковых, «заезженных» достопримечательностей уже побывал. Тем более, информацию о
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    таких можно найти в интернете в большом объёме. Алиса же в оригинальной манере поможет окунуться в аутентичные, колоритные атмосферу и историю Азербайджана и города Баку. Рассказ Алисы занимательный, информативный, с юмором. Очень рекомендуем данную экскурсию и прекрасного экскурсовода!

  • Х
    Хамдия
    3 июня 2024
    Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку
    Была на экскурсии с Салехом 21 мая. Впечатление супер! Получила много интересной, познавательной информации, увидела город изнутри с его маленькими
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    улочками и большими проспектами. Город потрясающий, огромное спасибо Салеху за замечательную экскурсию, время прошло незаметно, вместо 2,5 часов экскурсия продлилась 4 часа. Всем рекомендую этого гида.

  • M
    Maliya
    2 июня 2024
    Вечерняя прогулка «Огни Баку»
    Прогулка очень понравилась! В свете вечерних огней Баку особенно неотразим. Одно наслаждение наблюдать это волшебное преображение! Эльнур отличный гид. Веселый и очень дружелюбный. Маршрут интересный, продуманный. Рассказал много увлекательных, исторических фактов. Все было замечательно. Большая благодарность! 👍
    Прогулка очень понравилась! В свете вечерних огней Баку особенно неотразим. Одно наслаждение наблюдать это волшебное преображение!
  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Вечерняя прогулка «Огни Баку»
    Отлично! У Эльнура хорошее чувство юмора 👍 Помог сделать отличные фото 😊
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Вечерняя прогулка «Огни Баку»
    Гулять по вечернему Баку было романтично. Маршрут идеально построен. И, вроде, много прошли пешком, но совсем не устали. Пианино в парке с пением местных случилось как вишенка на торте)))
  • M
    Maliya
    1 июня 2024
    Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку
    Это мой первый визит в Баку и первая, очень удачная и познавательная экскурсия с Салехом. 2.5 часа промчались как один миг.
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    Впечатления самые позитивные! Услышала много интересных фактов, легенд,историй о городе. Посетили головокружительные места и великолепные локации с моим доброжелательным гидом. Все самое необходимое, жизненное, без лишней воды. Мне очень понравилось. Рекомендую всем!

    Это мой первый визит в Баку и первая, очень удачная и познавательная экскурсия с Салехом
  • М
    Михаил
    28 мая 2024
    Узнать Баку за 3 часа
    Нам очень понравилась экскурсия с Тофом! Спокойная, ровная! Не перегружена информацией! Во время экскурсии, по пути, заходили куда мы хотели. В середине экскурсии пообедали в отличном недорогом ресторане. Тоф забрал нас в отеле и потом отвез нас обратно! Всем рекомендуем!
  • I
    Ignateva
    28 мая 2024
    Вечер в Баку: влюбиться в столицу
    Тоф отличный рассказчик, экскурсия интересная.
  • н
    наталья
    27 мая 2024
    Город ветров и огня - первая встреча
    Рекомендуем!!!!! Алиса- профессионал. Очень интересно, доступно. Информативно, но не перегружено. Спасибо за рассказ о Баку!
  • V
    Varvara
    25 мая 2024
    Узнать Баку за 3 часа
    Отличный вариант, чтобы познакомиться с городом. Во время экскурсии увидели самые известные места в Старом городе, посетили смотровую площадку и
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    узнали много об истории и традициях, а также о современной жизни Баку. Отдельное спасибо Тофику за рекомендацию ресторана, чтобы попробовать шах-плов))

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Набережная»

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  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Набережная" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 18 до 250 со скидкой до 60%. Туристы уже оставили гидам 717 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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