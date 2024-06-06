🚶 Пешая 40% скидка Мини-группа 2 часа 219 отзывов Вечерняя прогулка «Огни Баку» Насладитесь вечерней прогулкой по Баку, исследуя Старый город, площадь Фонтанов и аллею Шахидов. Узнайте историю и легенды столицы Азербайджана Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п... «А после поднимемся на аллею Шахидов, откуда открывается живописный вид на «Языки пламени» и набережную» Расписание: ежедневно в 18:45 30 € 18 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 33 отзыва Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку: от панорам до культуры Погрузитесь в атмосферу Баку: от высот Нагорного парка до современных архитектурных шедевров. Все это в комфортной индивидуальной поездке «А также здание филармонии, Бакинский кристальный зал, известный поклонникам «Евровидения-2011», набережный парк-бульвар, который растянулся на 10 километров вдоль бакинской бухты» от € 58 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 79 отзывов Город ветров и огня - путешествие по историческому и современному Баку Откройте тайны Баку: от Старого города с его легендами до впечатляющих историй современности «Насладитесь прогулкой по Каспийской набережной, проходя мимо модных кофеен и элитных бутиков, и, конечно, откроете самые неожиданные городские сюжеты» € 116 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 3 часа 165 отзывов Узнать Баку за 3 часа: от Старого Города до Пламенных башен Проведите незабываемые 3 часа в Баку, погружаясь в историю и культуру города в компании опытного гида Начало: В районе Старого города «После заглянем в Губернаторский садик — первый бакинский парк, пройдем по набережной, полюбуемся каналами Бакинской Венеции и современными Пламенными башнями» от € 119 за всё до 40 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 83 отзыва Вечернее свидание с Баку Прогуляться по must-see местам в свете ночных огней и услышать интереснейшие бакинские истории «Бульвар на набережной удивит поющим фонтаном, а необыкновенная Бакинская Венеция — эклектичностью архитектуры» € 84 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Старый Баку: из прошлого к настоящему Понять главное о городе, погуляв по району, из которого он вырос Начало: Рядом метро «Старый город» «Бульвар Фламинго — чудесное место для прогулок и отдыха на набережной Каспийского моря» € 130 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 60% скидка Мини-группа 2.5 часа 60 отзывов Пульс Баку и секреты местной кухни: Индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Баку, узнайте, как нефть изменила город и насладитесь аутентичными вкусами азербайджанской кухни Начало: В парке Сабира «На набережной посмотрим на торговый центр в виде цветка, пройдем мимо колеса обозрения и Малой Венеции, одного из самых атмосферных уголков Баку» Расписание: ежедневно в 16:00 65 € 26 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 15 отзывов Баку - первое впечатление Насладиться видами столицы на обзорной экскурсии с трансфером из аэропорта «Это будет самый увлекательный путь до отеля: вы увидите лучший проект Захи Хадид, живописную набережную, Старый город и крепостные стены» от € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 🛶 На гондоле Фотопрогулка 1 час 8 отзывов Фотопрогулка по Малой Венеции Покататься на гондоле, раскрыть романтический облик Баку и получить яркие снимки на память Начало: В Малой Венеции «Вы пройдете по окрестностям Малой Венеции, полюбуетесь каналами и мостами, покатаетесь на гондоле и впечатлитесь чудесной набережной с видом на море» € 170 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 16 отзывов С ветерком по Баку и вокруг Коренной бакинец представляет: весь Баку и Апшерон за один день для истинных гурманов путешествий «Бакинская набережная — одна из самых протяженных в мире» от € 250 за всё до 60 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 7 отзывов Шашлык-машлык-тур Побывать на самой вкусной среди обзорных и самой обзорной среди вкусных экскурсий по Баку от € 250 за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 15 отзывов В гости к виноделу - деревенская жизнь Азербайджана Узнать секреты семейной винодельни и насладиться сытным традиционным обедом на берегу моря «По пути в гости вы полюбуетесь живописными видами Бакинской набережной и Старого Города и увидите такие знаковые места, как Девичью Башню и Башни Огней, Центр Г» от € 150 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Вечерняя экскурсия по Баку: от старинных улиц до современных чудес Погрузитесь в атмосферу вечернего Баку, где история и современность переплетаются в уникальном танце света и тени «Я покажу Бакинскую набережную и наш уголок восточной Венеции, Белый город и футуристичный центр Г» от € 120 за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 5 часов 8 отзывов Баку от Б до У Всё, что нужно увидеть и узнать в городе счастливых людей, на большой авто-пешеходной экскурсии «Живописная набережная и рассказы коренного бакинца» € 130 за всё до 4 чел.