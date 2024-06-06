1 чел.
По популярности
скидка
40%
Мини-группа
2 часа
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Насладитесь вечерней прогулкой по Баку, исследуя Старый город, площадь Фонтанов и аллею Шахидов. Узнайте историю и легенды столицы Азербайджана
Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п...
«А после поднимемся на аллею Шахидов, откуда открывается живописный вид на «Языки пламени» и набережную»
Расписание: ежедневно в 18:45
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
30€18 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку: от панорам до культуры
Погрузитесь в атмосферу Баку: от высот Нагорного парка до современных архитектурных шедевров. Все это в комфортной индивидуальной поездке
«А также здание филармонии, Бакинский кристальный зал, известный поклонникам «Евровидения-2011», набережный парк-бульвар, который растянулся на 10 километров вдоль бакинской бухты»
Сегодня в 11:00
10 июня в 10:30
от €58 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Город ветров и огня - путешествие по историческому и современному Баку
Откройте тайны Баку: от Старого города с его легендами до впечатляющих историй современности
«Насладитесь прогулкой по Каспийской набережной, проходя мимо модных кофеен и элитных бутиков, и, конечно, откроете самые неожиданные городские сюжеты»
12 июня в 14:00
13 июня в 13:00
€116 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Узнать Баку за 3 часа: от Старого Города до Пламенных башен
Проведите незабываемые 3 часа в Баку, погружаясь в историю и культуру города в компании опытного гида
Начало: В районе Старого города
«После заглянем в Губернаторский садик — первый бакинский парк, пройдем по набережной, полюбуемся каналами Бакинской Венеции и современными Пламенными башнями»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €119 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечернее свидание с Баку
Прогуляться по must-see местам в свете ночных огней и услышать интереснейшие бакинские истории
«Бульвар на набережной удивит поющим фонтаном, а необыкновенная Бакинская Венеция — эклектичностью архитектуры»
12 июня в 15:30
13 июня в 15:30
€84 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старый Баку: из прошлого к настоящему
Понять главное о городе, погуляв по району, из которого он вырос
Начало: Рядом метро «Старый город»
«Бульвар Фламинго — чудесное место для прогулок и отдыха на набережной Каспийского моря»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€130 за всё до 6 чел.
скидка
60%
Мини-группа
2.5 часа
Пульс Баку и секреты местной кухни: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Баку, узнайте, как нефть изменила город и насладитесь аутентичными вкусами азербайджанской кухни
Начало: В парке Сабира
«На набережной посмотрим на торговый центр в виде цветка, пройдем мимо колеса обозрения и Малой Венеции, одного из самых атмосферных уголков Баку»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
65€26 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Баку - первое впечатление
Насладиться видами столицы на обзорной экскурсии с трансфером из аэропорта
«Это будет самый увлекательный путь до отеля: вы увидите лучший проект Захи Хадид, живописную набережную, Старый город и крепостные стены»
Сегодня в 04:30
Завтра в 00:30
от €150 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Малой Венеции
Покататься на гондоле, раскрыть романтический облик Баку и получить яркие снимки на память
Начало: В Малой Венеции
«Вы пройдете по окрестностям Малой Венеции, полюбуетесь каналами и мостами, покатаетесь на гондоле и впечатлитесь чудесной набережной с видом на море»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€170 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
С ветерком по Баку и вокруг
Коренной бакинец представляет: весь Баку и Апшерон за один день для истинных гурманов путешествий
«Бакинская набережная — одна из самых протяженных в мире»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от €250 за всё до 60 чел.
Индивидуальная
5 часов
Шашлык-машлык-тур
Побывать на самой вкусной среди обзорных и самой обзорной среди вкусных экскурсий по Баку
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от €250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
В гости к виноделу - деревенская жизнь Азербайджана
Узнать секреты семейной винодельни и насладиться сытным традиционным обедом на берегу моря
«По пути в гости вы полюбуетесь живописными видами Бакинской набережной и Старого Города и увидите такие знаковые места, как Девичью Башню и Башни Огней, Центр Г»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерняя экскурсия по Баку: от старинных улиц до современных чудес
Погрузитесь в атмосферу вечернего Баку, где история и современность переплетаются в уникальном танце света и тени
«Я покажу Бакинскую набережную и наш уголок восточной Венеции, Белый город и футуристичный центр Г»
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Баку от Б до У
Всё, что нужно увидеть и узнать в городе счастливых людей, на большой авто-пешеходной экскурсии
«Живописная набережная и рассказы коренного бакинца»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Влюбиться в Ленкорань за 1 день: в мини-группе из Баку
Посетить южную столицу страны, увидеть её главные места и насладиться чарующими пейзажами
Начало: в районе Старого города
«Ленкорань — живописный город на берегу Каспия, известный потрясающей природой и прекрасными людьми»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 09:00
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Замечательная экскурсия. Нестандартный выбор локаций. Возможно, больше подойдёт тем, кто у знаковых, «заезженных» достопримечательностей уже побывал. Тем более, информацию о
- ХХамдия3 июня 2024Была на экскурсии с Салехом 21 мая. Впечатление супер! Получила много интересной, познавательной информации, увидела город изнутри с его маленькими
- MMaliya2 июня 2024Прогулка очень понравилась! В свете вечерних огней Баку особенно неотразим. Одно наслаждение наблюдать это волшебное преображение! Эльнур отличный гид. Веселый и очень дружелюбный. Маршрут интересный, продуманный. Рассказал много увлекательных, исторических фактов. Все было замечательно. Большая благодарность! 👍
- ДДмитрий2 июня 2024Отлично! У Эльнура хорошее чувство юмора 👍 Помог сделать отличные фото 😊
- ИИрина2 июня 2024Гулять по вечернему Баку было романтично. Маршрут идеально построен. И, вроде, много прошли пешком, но совсем не устали. Пианино в парке с пением местных случилось как вишенка на торте)))
- MMaliya1 июня 2024Это мой первый визит в Баку и первая, очень удачная и познавательная экскурсия с Салехом. 2.5 часа промчались как один миг.
- ММихаил28 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия с Тофом! Спокойная, ровная! Не перегружена информацией! Во время экскурсии, по пути, заходили куда мы хотели. В середине экскурсии пообедали в отличном недорогом ресторане. Тоф забрал нас в отеле и потом отвез нас обратно! Всем рекомендуем!
- IIgnateva28 мая 2024Тоф отличный рассказчик, экскурсия интересная.
- ннаталья27 мая 2024Рекомендуем!!!!! Алиса- профессионал. Очень интересно, доступно. Информативно, но не перегружено. Спасибо за рассказ о Баку!
- VVarvara25 мая 2024Отличный вариант, чтобы познакомиться с городом. Во время экскурсии увидели самые известные места в Старом городе, посетили смотровую площадку и
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
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