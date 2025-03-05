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одно мгновение. Было очень интересно, получила массу положительных эмоций от увиденного и услышанного. Посетили много интересных, значимых мест Баку и про каждое Фуад рассказывал с очень глубоким пониманием истории и значения каждого из объектов которые посетили. Экскурсия индивидуальная и очень комфортная, полностью подстроена под запрос гостя. Очень удачный смешанный формат автомобильно- пешеходный позволяет увидеть большее количество объектов и при этом совсем не устаешь. Очень приятным сюрпризом был комплимент от гида великолепный гранатовый глинтвейн в Turkafe в Старом городе https://maps.app.goo.gl/HUqswm3CMss3R4i5A?g_st=ic Спасибо Фуаду за экскурсию, прекрасное настроение и очень комфортное теплое общение! Всем рекомендую данную экскурсию и гида Фуада!