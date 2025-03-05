Водная прогулка
Эксклюзивная вечерняя прогулка по Баку с посещением уникальных мест
Окунитесь в атмосферу ночного Баку, прогуливаясь по его знаковым местам и наслаждаясь великолепными видами с воды
Начало: Ваш отель, либо станция метро «Ичери Шехер»
«Затем мы выйдем к пирсу и прогуляемся на катере по Бакинской бухте»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
7 июл в 16:00
8 июл в 16:00
$250 за экскурсию
Водная прогулка
Прогулка под парусом на Каспийском море
Живописные пейзажи, истории мореходства, пустынные пляжи, морские развлечения и обед на яхте
«Но вас также ждут морские развлечения: вы порыбачите, поплаваете с масками, пройдёте тренинг по фри-дайвингу, подводному плаванию и охоте, а наш шкипер расскажет об основах хождения под парусом»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€330 за всё до 5 чел.
-
3%
Водная прогулка
Романтичный Баку на водной прогулке по Каспийскому морю
Полюбоваться историческими зданиями и современной архитектурой с воды
Начало: В Старом Баку
«На борту теплохода будет русскоязычный гид — во время водной прогулки он расскажет о главных достопримечательностях по пути:»
Расписание: ежедневно в 14:30, 16:30, 18:30 и 20:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
€29
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь5 марта 2025Здравствуйте! Могу сказать, что прогулка по вечернему Баку была великолепной. Это - песня, у которой имя ФУАД! Вот уж истинно
- ИИрина9 января 2025Великолепная экскурсия! Спасибо большое гиду Фуаду, который полностью погрузил в атмосферу Азербайджана. Экскурсия длилась больше 4-х часов, но время пролетело как
- ММаксим31 марта 2019Отличная экскурсия для тех, кто не боится много ходить. Много увидели и услышали интересного. За 4 часа практически все достопримечательности. Маршрут подобран грамотно. Можно поговорить и узнать много о текущей жизни азербайджанцев. Спасибо Фуату.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2025
Сейчас в Баку в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 29 до 330 со скидкой до 3%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Водные экскурсии в Баку на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2025