Мои заказы

Экскурсии по воде в Баку

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Баку на русском языке, цены от $29, скидки до 3%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Вечерняя прогулка по Баку с посещением тайных мест
Пешая
4 часа
4 отзыва
Водная прогулка
Эксклюзивная вечерняя прогулка по Баку с посещением уникальных мест
Окунитесь в атмосферу ночного Баку, прогуливаясь по его знаковым местам и наслаждаясь великолепными видами с воды
Начало: Ваш отель, либо станция метро «Ичери Шехер»
«Затем мы выйдем к пирсу и прогуляемся на катере по Бакинской бухте»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
7 июл в 16:00
8 июл в 16:00
$250 за экскурсию
Прогулка под парусом на Каспийском море
На яхте
8 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Прогулка под парусом на Каспийском море
Живописные пейзажи, истории мореходства, пустынные пляжи, морские развлечения и обед на яхте
«Но вас также ждут морские развлечения: вы порыбачите, поплаваете с масками, пройдёте тренинг по фри-дайвингу, подводному плаванию и охоте, а наш шкипер расскажет об основах хождения под парусом»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€330 за всё до 5 чел.
Романтичный Баку на водной прогулке по Каспийскому морю
1 час
-
3%
Водная прогулка
Романтичный Баку на водной прогулке по Каспийскому морю
Полюбоваться историческими зданиями и современной архитектурой с воды
Начало: В Старом Баку
«На борту теплохода будет русскоязычный гид — во время водной прогулки он расскажет о главных достопримечательностях по пути:»
Расписание: ежедневно в 14:30, 16:30, 18:30 и 20:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
€29€30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    5 марта 2025
    Вечерняя прогулка по Баку с посещением тайных мест
    Здравствуйте! Могу сказать, что прогулка по вечернему Баку была великолепной. Это - песня, у которой имя ФУАД! Вот уж истинно
    читать дальше

    человек на своём месте. Прекрасный рассказчика-повествователь, с археологически знаниями - углубляется в историю очень грамотно и интересно. Слушать его одно удовольствие. Сразу становишься соучастником тех событий, о которых он рассказывает. Идет непринужденная беседа между тобой и гидом. В этом и заключается истинный профессионализм! Очень вежливый, внимательный, тактичный👍 Наша прогулка длилась 5 часов и это было истинное удовольствие! Так что, друзья мои туристы, я громко скандирую: Фуад!!! Обязательно ещё приеду. Только с Фуадом можно узнать Азербайджан‼️❤️

  • И
    Ирина
    9 января 2025
    Вечерняя прогулка по Баку с посещением тайных мест
    Великолепная экскурсия! Спасибо большое гиду Фуаду, который полностью погрузил в атмосферу Азербайджана. Экскурсия длилась больше 4-х часов, но время пролетело как
    читать дальше

    одно мгновение. Было очень интересно, получила массу положительных эмоций от увиденного и услышанного. Посетили много интересных, значимых мест Баку и про каждое Фуад рассказывал с очень глубоким пониманием истории и значения каждого из объектов которые посетили. Экскурсия индивидуальная и очень комфортная, полностью подстроена под запрос гостя. Очень удачный смешанный формат автомобильно- пешеходный позволяет увидеть большее количество объектов и при этом совсем не устаешь. Очень приятным сюрпризом был комплимент от гида великолепный гранатовый глинтвейн в Turkafe в Старом городе https://maps.app.goo.gl/HUqswm3CMss3R4i5A?g_st=ic Спасибо Фуаду за экскурсию, прекрасное настроение и очень комфортное теплое общение! Всем рекомендую данную экскурсию и гида Фуада!

  • М
    Максим
    31 марта 2019
    Вечерняя прогулка по Баку с посещением тайных мест
    Отличная экскурсия для тех, кто не боится много ходить. Много увидели и услышали интересного. За 4 часа практически все достопримечательности. Маршрут подобран грамотно. Можно поговорить и узнать много о текущей жизни азербайджанцев. Спасибо Фуату.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вечерняя прогулка по Баку с посещением тайных мест
  2. Прогулка под парусом на Каспийском море
  3. Романтичный Баку на водной прогулке по Каспийскому морю
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Девичья башня
  3. Самое главное
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Гобустан
  6. Нагорный парк
  7. Джума-Мечеть
  8. Розовые озера
  9. Хызы
  10. Янардаг
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2025
Сейчас в Баку в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 29 до 330 со скидкой до 3%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Водные экскурсии в Баку на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2025