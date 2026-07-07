Вы покинете шумный Баку, и через 30 минут вас встретит абсолютная тишина. Вокруг — холмы, уходящие за горизонт, и сменяющие друг друга декорации: от города к степи, от асфальта к мягкой траве. В программе дня — верховая прогулка, вкусный пикник на открытом воздухе и возможность почувствовать себя героем пейзажного кино.

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Описание экскурсии

Уединённое ранчо — аутентичная база в глубине Апшеронского полуострова. Вы не встретите других групп — только вы, лошади и проводники.

Монгольские холмы — мягкие линии рельефа, сухая трава и бескрайний горизонт. Пейзаж действительно напоминает кадры из Центральной Азии, хотя вы всего в получасе от столицы.

Смотровая площадка у степного озера — сделаем остановку в точке, откуда открывается неожиданный контраст: вода среди сухой степи. Здесь же — лучшие условия для фотографий и короткого пикника.

Открытые просторы Апшерона — финальная часть прогулки проходит по самому сердцу полуострова.

Организационные детали