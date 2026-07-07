Вы покинете шумный Баку, и через 30 минут вас встретит абсолютная тишина.
Вокруг — холмы, уходящие за горизонт, и сменяющие друг друга декорации: от города к степи, от асфальта к мягкой траве.
В программе дня — верховая прогулка, вкусный пикник на открытом воздухе и возможность почувствовать себя героем пейзажного кино.
Вокруг — холмы, уходящие за горизонт, и сменяющие друг друга декорации: от города к степи, от асфальта к мягкой траве.
В программе дня — верховая прогулка, вкусный пикник на открытом воздухе и возможность почувствовать себя героем пейзажного кино.
Описание экскурсии
Уединённое ранчо — аутентичная база в глубине Апшеронского полуострова. Вы не встретите других групп — только вы, лошади и проводники.
Монгольские холмы — мягкие линии рельефа, сухая трава и бескрайний горизонт. Пейзаж действительно напоминает кадры из Центральной Азии, хотя вы всего в получасе от столицы.
Смотровая площадка у степного озера — сделаем остановку в точке, откуда открывается неожиданный контраст: вода среди сухой степи. Здесь же — лучшие условия для фотографий и короткого пикника.
Открытые просторы Апшерона — финальная часть прогулки проходит по самому сердцу полуострова.
Организационные детали
- Дорога до ранчо займёт 30–40 мин, в седле вы проведёте около 1 ч
- Дополнительные расходы: прогулка на лошади — €20 за чел., пикник — €8 за чел.
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€26
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Азербайджан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайям — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Профессиональный гид по Азербайджану. Вместе с командой организую эксклюзивные туры, треккинги и хайкинги по самым живописным маршрутам страны. Мы создаём индивидуальные программы для ценителей активного отдыха и аутентичных впечатлений. Наша цель
Входит в следующие категории Баку
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