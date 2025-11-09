Начнём с Гобустана и Шамахи, где вы посетите древние мечети и ферму альпак, а затем отправимся в Габалу и Шеки.

На второй день вас ждут полёт на воздушном шаре, прогулка на лошадях и посещение историко-этнографического комплекса Чухур Габала и горного курорта Туфандаг.

Третий день посвящён Шеки с его дворцом ханов и Караван-сараем.

Четвёртый день включает поездку в Гах с посещением Илису и Сарыбаша.

Пятый день — возвращение в Баку с захватывающим сафари на грязевые вулканы.

Завершаем наше путешествие поездкой в Губу-Гусар, где вас ждёт чаепитие на высоте 550 метров с видом на море и дегустация чёрной икры. Что вы будете делать на экскурсии? Вы будете наслаждаться уникальными природными и историческими достопримечательностями, такими как древние мечети, горные курорты и исторические музеи. Вас ждут захватывающие приключения, включая полёты на воздушном шаре, прогулки на лошадях и сафари на грязевые вулканы. Почему ваша экскурсия интересна? Эта экскурсия предлагает уникальное сочетание культурных, исторических и природных достопримечательностей, которые невозможно найти в других турах. Вы увидите древние памятники, насладитесь живописными видами и попробуете местные деликатесы. В чём разница между вашей экскурсией и похожими на неё другими? Наш тур предлагает эксклюзивные посещения мест, которые редко включаются в стандартные маршруты. Мы уделяем особое внимание деталям и комфорту наших гостей, обеспечивая незабываемые впечатления. Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять по городу с печатным путеводителем? С нами вы получите доступ к уникальным знаниям и инсайдам от опытных гидов, которые знают все тайные уголки и истории этих мест. Мы обеспечим вам комфорт и безопасность, чтобы вы могли полностью насладиться путешествием без забот. Важная информация:.

