Тур по Азербайджанской Албании включает посещение Гобустана и Шамахи с осмотром Дири Баба и Джума мечети, поездку в Габалу и Шеки.
На второй день полёт на воздушном шаре, прогулка на лошадях
Описание экскурсии
- Начнём с Гобустана и Шамахи, где вы посетите древние мечети и ферму альпак, а затем отправимся в Габалу и Шеки.
- На второй день вас ждут полёт на воздушном шаре, прогулка на лошадях и посещение историко-этнографического комплекса Чухур Габала и горного курорта Туфандаг.
- Третий день посвящён Шеки с его дворцом ханов и Караван-сараем.
- Четвёртый день включает поездку в Гах с посещением Илису и Сарыбаша.
- Пятый день — возвращение в Баку с захватывающим сафари на грязевые вулканы.
Завершаем наше путешествие поездкой в Губу-Гусар, где вас ждёт чаепитие на высоте 550 метров с видом на море и дегустация чёрной икры.
- Будьте готовы к пешим прогулкам.
- Одевайтесь по погоде.
- Наденьте удобную обувь, возьмите с собой повербанк, дождевик.
В 09:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гобустан - Шамаха
- Огуз - Габала
- Шеки
- Гах
- Губа - Гусар
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Питьевая вода
- Дегустация чёрной икры
- Чаепитие на горе Бешбармак
Что не входит в цену
- Бронирование отелей
- Личные расходы
Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: В 09:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
