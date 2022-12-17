Азбука азербайджанской кухни

Поторговаться на базаре и приготовить традиционные блюда в семейной обстановке

Приглашаю вас окунуться в однодневную гастрономическую сказку «страны огней».

Для начала ранним утром мы посетим Яшыл базар (Зелёный рынок), где я расскажу о традиционных азербайджанских продуктах и научу их выбирать.

А после — отправимся в мой загородный дом, где приготовим несколько национальных блюд и устроим теплый семейный ужин. Будет вкусно и немного волшебно.
Азбука азербайджанской кухни
Азбука азербайджанской кухни
Азбука азербайджанской кухни
Азбука азербайджанской кухни
Азбука азербайджанской кухни
Азбука азербайджанской кухни
Азбука азербайджанской кухни
Азбука азербайджанской кухни
Азбука азербайджанской кухни
Азбука азербайджанской кухни
Азбука азербайджанской кухни
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Выбор продуктов на базаре

Утром я заберу вас от места проживания, и мы отправимся прямо на Яшыл базар или Зеленый рынок Баку. На месте вас ждет «спектакль» актеров-продавцов и мастер-класс по маркетингу в одном флаконе:) Здесь можно найти любую фермерскую продукцию, начиная от сочных сезонных овощей и фруктов, заканчивая ароматными соленьями и местным козьим сыром. Не волнуйтесь, я расскажу о том, как выбирать продукты и что можно из них приготовить. Закупив ингредиенты для ужина и раздразнив аппетит, отправляемся дальше.

Дорога домой

Мы поедем в мой загородный дом. По пути посмотрим на встречающиеся достопримечательности, а я расскажу вам об истории города и как в нем живется сейчас. По желанию заглянем в бутик, где вы сможете продегустировать лучшее местное вино.

Приготовление ужина

В доме вы погрузитесь в местную атмосферу праздника, теплоты и уюта. Вместе мы будем готовить коронные блюда Азербайджана. На ваш выбор я научу готовить 3-4 традиционных угощения. Что это может быть?

  • Шах-плов в виде пирога — рис в тесте с мясом ягненка с сухофруктами.
  • Кутабы — лепешки с начинкой из мяса, зелени, сыра и тыквы.
  • Тикя-кебаб, люля-кебаб или хан-кебаб — разновидности шашлыка.
  • Садж — жаркое из грибов, мяса, сладкого перчика и разных овощей, приготовленное в специальной сковороде.
  • Долму в виноградных или буковых листьях.
  • Кюфтя-бозбаш и пити — два совершенно разных блюда из мяса с горохом.
  • Азербайджанскую бастурму.
  • Знаменитый бакинский хаш — очень густой и сытный мясной суп.
  • Ярпаг хенгель — то есть ленивые хинкали, и другие блюда.

Не забудем уделить внимание домашней водке (араг) из разных фруктов — всем известно, что в маленьких количествах она полезна для кровеносной системы и улучшает метаболизм. У нас напиток перегоняют несколько раз, а затем фильтруют на меду, и при крепости около 60 градусов он сохраняет мягкость и фруктовый аромат.
После такого чудного и сытного дня в дружественной обстановке доставлю вас обратно до места проживания.
🎁 А в подарок на память вручу гранатовое вино местного производства.

Организационные детали

  • Заберу вас от места жительства и привезу обратно
  • Дополнительных расходов, кроме покупки продуктов для ужина, нет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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