Приглашаю вас окунуться в однодневную гастрономическую сказку «страны огней». Для начала ранним утром мы посетим Яшыл базар (Зелёный рынок), где я расскажу о традиционных азербайджанских продуктах и научу их выбирать. А после — отправимся в мой загородный дом, где приготовим несколько национальных блюд и устроим теплый семейный ужин. Будет вкусно и немного волшебно.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Выбор продуктов на базаре

Утром я заберу вас от места проживания, и мы отправимся прямо на Яшыл базар или Зеленый рынок Баку. На месте вас ждет «спектакль» актеров-продавцов и мастер-класс по маркетингу в одном флаконе:) Здесь можно найти любую фермерскую продукцию, начиная от сочных сезонных овощей и фруктов, заканчивая ароматными соленьями и местным козьим сыром. Не волнуйтесь, я расскажу о том, как выбирать продукты и что можно из них приготовить. Закупив ингредиенты для ужина и раздразнив аппетит, отправляемся дальше.

Дорога домой

Мы поедем в мой загородный дом. По пути посмотрим на встречающиеся достопримечательности, а я расскажу вам об истории города и как в нем живется сейчас. По желанию заглянем в бутик, где вы сможете продегустировать лучшее местное вино.

Приготовление ужина

В доме вы погрузитесь в местную атмосферу праздника, теплоты и уюта. Вместе мы будем готовить коронные блюда Азербайджана. На ваш выбор я научу готовить 3-4 традиционных угощения. Что это может быть?

Шах-плов в виде пирога — рис в тесте с мясом ягненка с сухофруктами.

Кутабы — лепешки с начинкой из мяса, зелени, сыра и тыквы.

Тикя-кебаб, люля-кебаб или хан-кебаб — разновидности шашлыка.

Садж — жаркое из грибов, мяса, сладкого перчика и разных овощей, приготовленное в специальной сковороде.

Долму в виноградных или буковых листьях.

Кюфтя-бозбаш и пити — два совершенно разных блюда из мяса с горохом.

Азербайджанскую бастурму.

Знаменитый бакинский хаш — очень густой и сытный мясной суп.

Ярпаг хенгель — то есть ленивые хинкали, и другие блюда.

Не забудем уделить внимание домашней водке (араг) из разных фруктов — всем известно, что в маленьких количествах она полезна для кровеносной системы и улучшает метаболизм. У нас напиток перегоняют несколько раз, а затем фильтруют на меду, и при крепости около 60 градусов он сохраняет мягкость и фруктовый аромат.

После такого чудного и сытного дня в дружественной обстановке доставлю вас обратно до места проживания.

🎁 А в подарок на память вручу гранатовое вино местного производства.

Организационные детали