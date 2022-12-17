Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Выбор продуктов на базаре
Утром я заберу вас от места проживания, и мы отправимся прямо на Яшыл базар или Зеленый рынок Баку. На месте вас ждет «спектакль» актеров-продавцов и мастер-класс по маркетингу в одном флаконе:) Здесь можно найти любую фермерскую продукцию, начиная от сочных сезонных овощей и фруктов, заканчивая ароматными соленьями и местным козьим сыром. Не волнуйтесь, я расскажу о том, как выбирать продукты и что можно из них приготовить. Закупив ингредиенты для ужина и раздразнив аппетит, отправляемся дальше.
Дорога домой
Мы поедем в мой загородный дом. По пути посмотрим на встречающиеся достопримечательности, а я расскажу вам об истории города и как в нем живется сейчас. По желанию заглянем в бутик, где вы сможете продегустировать лучшее местное вино.
Приготовление ужина
В доме вы погрузитесь в местную атмосферу праздника, теплоты и уюта. Вместе мы будем готовить коронные блюда Азербайджана. На ваш выбор я научу готовить 3-4 традиционных угощения. Что это может быть?
Шах-плов в виде пирога — рис в тесте с мясом ягненка с сухофруктами.
Кутабы — лепешки с начинкой из мяса, зелени, сыра и тыквы.
Тикя-кебаб, люля-кебаб или хан-кебаб — разновидности шашлыка.
Садж — жаркое из грибов, мяса, сладкого перчика и разных овощей, приготовленное в специальной сковороде.
Долму в виноградных или буковых листьях.
Кюфтя-бозбаш и пити — два совершенно разных блюда из мяса с горохом.
Азербайджанскую бастурму.
Знаменитый бакинский хаш — очень густой и сытный мясной суп.
Ярпаг хенгель — то есть ленивые хинкали, и другие блюда.
Не забудем уделить внимание домашней водке (араг) из разных фруктов — всем известно, что в маленьких количествах она полезна для кровеносной системы и улучшает метаболизм. У нас напиток перегоняют несколько раз, а затем фильтруют на меду, и при крепости около 60 градусов он сохраняет мягкость и фруктовый аромат. После такого чудного и сытного дня в дружественной обстановке доставлю вас обратно до места проживания. 🎁 А в подарок на память вручу гранатовое вино местного производства.
Организационные детали
Заберу вас от места жительства и привезу обратно
Дополнительных расходов, кроме покупки продуктов для ужина, нет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнур — ваша команда гидов в Баку
Провели 873 экскурсии для 1122 туристов
Я — Эльнур — и моя большая команда гидов из Баку приветствуем вас!
Наша команда проводит экскурсии по всем уголкам солнечного края и с радостью покажет Азербайджан глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем все для того, чтобы вы почувствовали настоящее азербайджанское гостеприимство.
Комфортный автомобиль и безопасное вождение — наша фишка.