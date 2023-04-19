Баку - сокровищница Восточного мира
Добро пожаловать на обзорную экскурсию по Баку — городу, в котором гармонично сочетаются древность и современность.
Во время этого туры вы посетите все самые интересные места, увидите современные здания, знаковые монументы, а также узнаете много интересного о культуре и истории Азербайджана.
Во время этого туры вы посетите все самые интересные места, увидите современные здания, знаковые монументы, а также узнаете много интересного о культуре и истории Азербайджана.
Ближайшие даты:
19
апр
апр
20
апр
апр
21
апр
апр
22
апр
апр
23
апр
апр
24
апр
апр
25
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Парные ворота Старого города
- Хаммамы
- Караван-сараи
- Музей миниатюрной книги
- Девичья башня
- Рыночная площадь
- Часовня св. Варфоломея
- Бакинский приморский бульвар
- «Мини Венеция»
- Дворец ширваншахов
- Музей ковра
- Мечеть Гейдара Алиева
- Дворец Исмаила
- Дом Гаджинского
- Губернаторский дворик
- Центр Гейдара Алиева
- Нагорный парк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Мы начнем нашу увлекательную экскурсию у Парных ворот Старого города. Они являются одним из символов Баку и представляют собой две башни, соединенные воротами. Парные ворота были построены в 12 веке и до сих пор являются важным историческим памятником.
- Затем мы отправимся в старинные хаммамы и караван-сараи, которые в прошлом были важными торговыми и культурными центрами. Хаммамы — это традиционные бани, где вы сможете насладиться атмосферой прошлого и отдохнуть после насыщенного дня. Караван-сараи — это гостиницы для караванов, где купцы могли остановиться на ночлег. Мы узнаем больше о роли этих зданий в истории Азербайджана и посмотрим на их уникальную архитектуру.
- Далее мы посетим Музей миниатюрной книги, где вы сможете увидеть удивительные произведения искусства, созданные на страницах книг в масштабах от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Этот музей является уникальным, и заслуживает внимания любого путешественника, интересующегося искусством и культурой.
- Продолжим наше путешествие прогулкой к Девичьей башне — монументу архитектуры известному своей таинственной историей. Эта башня была построена в 12 веке и имеет множество легенд, связанных с ее прошлым. Также мы пройдемся по улице, на которой снимался знаменитый фильм «Бриллиантовая рука», и посетим Художественную галерею, где вы сможете оценить творческие достижения местных художников.
- Также мы побываем на Рыночной площади и развалинах Часовни св. Варфоломея. Рыночная площадь — это одно из самых живописных и исторически значимых мест в Баку. Здесь вы увидите множество старинных зданий, которые были построены в разное время и в разных стилях. Часовня св. Варфоломея хотя и находится в развалинах, но все еще является важным памятником города и привлекает множество туристов.
- Далее вас ожидает прогулка по Бакинскому приморскому бульвару, где вы сможете насладиться красивейшими видами города и современными зданиями. В течение прогулки мы посетим несколько знаковых мест города.
- Первой остановкой станет «Мини Венеция». Здесь можно покататься на лодках по водным каналам и насладиться красивыми видами окружающей природы.
- Затем мы направимся к знаменитому Дворцу ширваншахов. В его архитектуре сочетаются элементы разных эпох, что делает его особенным и уникальным. После этого мы посетим Музей ковра — внутри можно увидеть множество редких и ценных ковров, которые поражают своей красотой и изысканностью.
- Следующим пунктом нашей экскурсии станет мечеть Гейдара Алиева — самая большая и современная мечеть в Закавказье. Эта мечеть является не только религиозным, но и культурным центром города. В ее архитектуре сочетаются элементы современного дизайна и традиционной арабской архитектуры.
- Далее мы посетим Дворец Исмаила, известный своей роскошной архитектурой и множеством красивых деталей.
- Дом Гаджинского — знаковое здание в истории города Баку. Этот дом является памятником архитектуры и привлекает внимание туристов своей необычной внешностью и исторической значимостью. Прогулка по Губернаторскому дворику позволит окунуться в атмосферу прошлого.
- Затем вы увидите центр Гейдара Алиева, который был признан в 2014 году самым лучшим архитектурным сооружением в мире. Вы сможете посмотреть интересные экспозиции и насладиться прекрасной архитектурой здания.
- После этого мы отправимся в Нагорный парк — одно из излюбленных мест жителей города. Парк расположен на холме, откуда открывается панорамный вид на весь Баку и Каспийское море. Вы сможете насладиться прекрасной природой, узнать много интересного о истории парка и сделать потрясающие фотографии с панорамой города.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Профессиональный гид
- Водитель на комфортабельном автомобиле (забирает по месту вашего проживания)
- Бутилированная вода
- Wi-fi в машине
- Что не входит
- Питание
- Билеты в музеи
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По месту вашего проживанияЗавершение: По желанию гостя
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Баку
Индивидуальные
Необычные
Религиозные
На весь день
Обзорные
Старый город
Популярные места
Девичья башня
Нагорный парк
Дворец Ширваншахов
Дворцы, замки и особняки
Похожие туры из Баку
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
Прокатиться по трассе «Формулы-1», увидеть первую в мире нефтяную скважину и лучший вид на город
Ваш отель в черте города
Сегодня
22 апр
23 апр
25 апр
от €88 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Узнать Баку за 3 часа
Первое знакомство с «городом огней» на душевной обзорной прогулке с коренным бакинцем
в районе Старого города
Сегодня
Завтра
20 апр
21 апр
от €100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мистический Баку
Погрузиться в мир городских легенд, фольклора и восточных суеверий на прогулке по Старому городу
Завтра
20 апр
21 апр
25 апр
€60 за всё до 4 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании