Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия

Охватить все важнейшие достопримечательности азербайджанской столицы
Чтобы ваша поездка по Баку прошла с максимальной пользой, я разработал однодневный маршрут по важнейшим местам.

Исследуя достопримечательности, вы изучите всю историю основания города и узнаете, как формировались его границы.

Словно панорама, на которой запечатлена вся красота «страны огней», перед вами откроются как старинные улочки, так и новейшие кварталы.
5
185 отзывов
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия

Описание экскурсии

Старый добрый Баку

Историческая часть города — настоящий архитектурный заповедник с характерным обликом. Приготовьтесь увидеть самые узнаваемые и окутанные тайнами достопримечательности.

  • Начнём экскурсию у Парных Ворот Старого Города, где вы ощутите атмосферу древности и загадочности
  • Отправимся в старинные хаммамы и караван-сараи, которые в прошлом были важными торговыми и культурными центрами. Я расскажу о роли этих зданий в истории Азербайджана и их уникальной архитектуре
  • По желанию заглянем в Музей миниатюрной книги, где выставлены произведения искусства размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров
  • Затем мы направимся к Дворцу ширваншахов — рассматривать детали на фасаде и погружаться в атмосферу восточной роскоши.
  • Продолжим у Девичьей башни, известной множеством легенд и историй из прошлого
  • Прогуляемся по улице, где снимался легендарный фильм «Бриллиантовая рука»
  • Зайдём на старинную рыночную площадь и рассмотрим развалины часовни Святого Варфоломея
  • Увидим место съёмок советского фильма «Человек-амфибия»
  • Осмотрим снаружи дворцы миллионеров времён нефтяного бума — здание Исмаилия и дом Гаджинского
  • Подойдём к галерее художника Али Шамси и мавзолею Сейида

Дивный новый Баку

  • Центр Гейдара Алиева — всемирно известный архитектурный шедевр Захи Хадид и одна из лучших локаций для стильных фотографий
    Переходим к изучению современной архитектуры! Вы увидите ансамбли и строения, которые заслужили не только народную любовь, но и признание среди профессионалов
  • Первой остановкой будет зона отдыха «Малая Венеция». Здесь можно покататься на лодках с настоящими гондольерами и насладиться окружающей природой
  • После этого мы погуляем по Приморскому бульвару, где увидим Национальный музей ковра, один из самых красивых и уникальных культурных объектов города
  • Следующей остановкой станет мечеть Биби-Хейбат — одна из самых старинных в Баку. Здесь покоится прямой потомок пророка Мухаммада. В её декоре сочетаются элементы современного дизайна и традиционной арабской архитектуры
  • За панорамными видами на город отправимся на Нагорный парк — излюбленное место отдыха бакинцев.
  • Закончим нашу экскурсию в Старом городе

Организационные детали

  • Поедем на современных и комфортабельных автомобилях с кондиционером Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Kia Carnival, Mercedes Vito, Mercedes Sprinter, Kia Cerato — в зависимости от количества человек
  • Достопримечательности осматриваем снаружи
  • Забираем из любой точки в черте города. Возможен трансфер из аэропорта — €20
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Место проживания туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариф
Ариф — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1929 туристов
Я работаю гидом со своими коллегами в Азербайджане уже более 7 лет. Для нас это не просто работа, а призвание. Мы обожаем делиться знаниями об истории, культуре и архитектуре своей Родины. Каждый день мы стараемся показать её гостям с новой стороны, чтобы они вдохновились её красотой.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 185 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
176
4
4
3
2
2
3
1
З
Побывали на обзорной экскурсии по Баку с гидом Сергеем, нам очень понравилось! Сергей очень интересно и доходчиво рассказал про все локации, указанные в маршруте, отвечал на наши вопросы. Грамотная речь, много знает исторических фактов, очень рекомендую посетить данную экскурсию всем, кто хочет познакомиться с городом). Плюс отличный фотограф, знающий все выгодные ракурсы!
Побывали на обзорной экскурсии по Баку с гидом Сергеем, нам очень понравилось! Сергей очень интересно и
Побывали на обзорной экскурсии по Баку с гидом Сергеем, нам очень понравилось! Сергей очень интересно и
Побывали на обзорной экскурсии по Баку с гидом Сергеем, нам очень понравилось! Сергей очень интересно и
Побывали на обзорной экскурсии по Баку с гидом Сергеем, нам очень понравилось! Сергей очень интересно и
Побывали на обзорной экскурсии по Баку с гидом Сергеем, нам очень понравилось! Сергей очень интересно и
Побывали на обзорной экскурсии по Баку с гидом Сергеем, нам очень понравилось! Сергей очень интересно и
Побывали на обзорной экскурсии по Баку с гидом Сергеем, нам очень понравилось! Сергей очень интересно и
Побывали на обзорной экскурсии по Баку с гидом Сергеем, нам очень понравилось! Сергей очень интересно и+2
Побывали на обзорной экскурсии по Баку с гидом Сергеем, нам очень понравилось! Сергей очень интересно и
Побывали на обзорной экскурсии по Баку с гидом Сергеем, нам очень понравилось! Сергей очень интересно и
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Наталия
Хочу выразить благодарность моему гиду Азику за шикарный день и погружение в историю Азербайджана🇦🇿🙏♥️ экскурсия длилась почти 6,5 часов, это если по часам, в по ощущениям, час, это максимум! Очень
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много деталей, интересная подача информации, шутки, забота и комфорт!!! Обязательно вернусь в Баку и следующие экскурсии к Арифу и Азику⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ ну и бесспорно, мои рекомендации!!!! P.S. Д. Яше привет передала 😉

Хочу выразить благодарность моему гиду Азику за шикарный день и погружение в историю Азербайджана🇦🇿🙏♥️ экскурсия длилась
Хочу выразить благодарность моему гиду Азику за шикарный день и погружение в историю Азербайджана🇦🇿🙏♥️ экскурсия длилась
Хочу выразить благодарность моему гиду Азику за шикарный день и погружение в историю Азербайджана🇦🇿🙏♥️ экскурсия длилась
Хочу выразить благодарность моему гиду Азику за шикарный день и погружение в историю Азербайджана🇦🇿🙏♥️ экскурсия длилась
Хочу выразить благодарность моему гиду Азику за шикарный день и погружение в историю Азербайджана🇦🇿🙏♥️ экскурсия длилась
Хочу выразить благодарность моему гиду Азику за шикарный день и погружение в историю Азербайджана🇦🇿🙏♥️ экскурсия длилась
Хочу выразить благодарность моему гиду Азику за шикарный день и погружение в историю Азербайджана🇦🇿🙏♥️ экскурсия длилась
Хочу выразить благодарность моему гиду Азику за шикарный день и погружение в историю Азербайджана🇦🇿🙏♥️ экскурсия длилась+2
Хочу выразить благодарность моему гиду Азику за шикарный день и погружение в историю Азербайджана🇦🇿🙏♥️ экскурсия длилась
Хочу выразить благодарность моему гиду Азику за шикарный день и погружение в историю Азербайджана🇦🇿🙏♥️ экскурсия длилась
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Н
Большое спасибо Фариду за обзорную экскурсию по городу Баку. Прекрасный город, интеллигентный и доброжелательный гид. Были 23.07.2026.
Большое спасибо Фариду за обзорную экскурсию по городу Баку. Прекрасный город, интеллигентный и доброжелательный гид. Были 23.07.2026.
Большое спасибо Фариду за обзорную экскурсию по городу Баку. Прекрасный город, интеллигентный и доброжелательный гид. Были 23.07.2026.
Большое спасибо Фариду за обзорную экскурсию по городу Баку. Прекрасный город, интеллигентный и доброжелательный гид. Были 23.07.2026.
Большое спасибо Фариду за обзорную экскурсию по городу Баку. Прекрасный город, интеллигентный и доброжелательный гид. Были 23.07.2026.
Большое спасибо Фариду за обзорную экскурсию по городу Баку. Прекрасный город, интеллигентный и доброжелательный гид. Были 23.07.2026.
Большое спасибо Фариду за обзорную экскурсию по городу Баку. Прекрасный город, интеллигентный и доброжелательный гид. Были 23.07.2026.
Большое спасибо Фариду за обзорную экскурсию по городу Баку. Прекрасный город, интеллигентный и доброжелательный гид. Были 23.07.2026.
Большое спасибо Фариду за обзорную экскурсию по городу Баку. Прекрасный город, интеллигентный и доброжелательный гид. Были 23.07.2026.
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Анна
отличная индивидуальная экскурсия, посмотрели много классных локаций. гид рассказывал интересные факты из истории города, продегустировали местные вина в старом городе)
отличная индивидуальная экскурсия, посмотрели много классных локаций. гид рассказывал интересные факты из истории города, продегустировали местные
отличная индивидуальная экскурсия, посмотрели много классных локаций. гид рассказывал интересные факты из истории города, продегустировали местные
отличная индивидуальная экскурсия, посмотрели много классных локаций. гид рассказывал интересные факты из истории города, продегустировали местные
отличная индивидуальная экскурсия, посмотрели много классных локаций. гид рассказывал интересные факты из истории города, продегустировали местные
отличная индивидуальная экскурсия, посмотрели много классных локаций. гид рассказывал интересные факты из истории города, продегустировали местные
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Е
Делимся невероятными впечатлениями по обзорной экскурсии проводимой Тамилой! Были в Баку 1 день (транзитная пересадка по рейсу) и позволили себе погрузиться в этот сумашедше красивый город!
Организовано было на высшем уровне! Встретили в аэропорте, провезли по маршруту и просто мего глубоко и развернуть познакомили с Баку!
Обязательно вернемся!
Делимся невероятными впечатлениями по обзорной экскурсии проводимой Тамилой! Были в Баку 1 день (транзитная пересадка по
Делимся невероятными впечатлениями по обзорной экскурсии проводимой Тамилой! Были в Баку 1 день (транзитная пересадка по
Делимся невероятными впечатлениями по обзорной экскурсии проводимой Тамилой! Были в Баку 1 день (транзитная пересадка по
Делимся невероятными впечатлениями по обзорной экскурсии проводимой Тамилой! Были в Баку 1 день (транзитная пересадка по
Делимся невероятными впечатлениями по обзорной экскурсии проводимой Тамилой! Были в Баку 1 день (транзитная пересадка по
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Dmitrii
С гидом Сергеем посетили все знаковые места Баку, узнали много интересного об истории города и Азербайджана в целом. Рекомендую 👍🏻
С гидом Сергеем посетили все знаковые места Баку, узнали много интересного об истории города и Азербайджана в целом. Рекомендую 👍🏻
С гидом Сергеем посетили все знаковые места Баку, узнали много интересного об истории города и Азербайджана в целом. Рекомендую 👍🏻
С гидом Сергеем посетили все знаковые места Баку, узнали много интересного об истории города и Азербайджана в целом. Рекомендую 👍🏻
С гидом Сергеем посетили все знаковые места Баку, узнали много интересного об истории города и Азербайджана в целом. Рекомендую 👍🏻
С гидом Сергеем посетили все знаковые места Баку, узнали много интересного об истории города и Азербайджана в целом. Рекомендую 👍🏻
С гидом Сергеем посетили все знаковые места Баку, узнали много интересного об истории города и Азербайджана в целом. Рекомендую 👍🏻
С гидом Сергеем посетили все знаковые места Баку, узнали много интересного об истории города и Азербайджана в целом. Рекомендую 👍🏻
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