Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия

Индивидуальная экскурсия в Баку

Охватить все важнейшие достопримечательности азербайджанской столицы

Чтобы ваша поездка по Баку прошла с максимальной пользой, я разработал однодневный маршрут по важнейшим местам.

Исследуя достопримечательности, вы изучите всю историю основания города и узнаете, как формировались его границы.

Словно панорама, на которой запечатлена вся красота «страны огней», перед вами откроются как старинные улочки, так и новейшие кварталы.
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия
Ближайшие даты:
7
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8
дек
9
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10
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11
дек
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Описание

Что вас ожидает

Старый добрый Баку

Историческая часть города — настоящий архитектурный заповедник с характерным обликом. Приготовьтесь увидеть самые узнаваемые и окутанные тайнами достопримечательности.

  • Начнём экскурсию у Парных Ворот Старого Города, где вы ощутите атмосферу древности и загадочности.
  • Отправимся в старинные хаммамы и караван-сараи, которые в прошлом были важными торговыми и культурными центрами. Я расскажу о роли этих зданий в истории Азербайджана и их уникальной архитектуре
  • По желанию заглянем в Музей миниатюрной книги, где выставлены произведения искусства размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.
  • Затем мы направимся к Дворцу ширваншахов — рассматривать детали на фасаде и погружаться в атмосферу восточной роскоши.
  • Продолжим у Девичьей башни, известной множеством легенд и историй из прошлого.
  • Прогуляемся по улице, где снимался легендарный фильм «Бриллиантовая рука».
  • Осмотрим старинную рыночную площадь и развалины часовни Святого Варфоломея.

Дивный новый Баку

Переходим к изучению современной архитектуры! Вы увидите ансамбли и строения, которые заслужили не только народную любовь, но и признание среди профессионалов.

  • Первой остановкой будет зона отдыха «Малая Венеция». Здесь можно покататься на лодках с настоящими гондольерами и насладиться окружающей природой.
  • После этого мы погуляем по Приморскому бульвару и при желании посетим Национальный музей ковра, один из самых красивых и уникальных культурных объектов города.
  • Следующей остановкой станет мечеть Гейдара Алиева. В её декоре сочетаются элементы современного дизайна и традиционной арабской архитектуры.
  • Продолжим знакомство с современным Баку возле Центра Гейдара Алиева. Пока вы будете восхищаться обликом здания, я расскажу о вкладе первого президента Азербайджана в развитие страны.
  • За панорамными видами на город отправимся на Нагорный парк — излюбленное место отдыха бакинцев.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле с кондиционером
  • В пути я предоставлю бесплатный доступ к Wi-Fi, а также бутилированную воду
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты (если планируете посещать музеи по программе), а также обед

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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