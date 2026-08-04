Чтобы ваша поездка по Баку прошла с максимальной пользой, я разработал однодневный маршрут по важнейшим местам.
Исследуя достопримечательности, вы изучите всю историю основания города и узнаете, как формировались его границы.
Словно панорама, на которой запечатлена вся красота «страны огней», перед вами откроются как старинные улочки, так и новейшие кварталы.
Исследуя достопримечательности, вы изучите всю историю основания города и узнаете, как формировались его границы.
Словно панорама, на которой запечатлена вся красота «страны огней», перед вами откроются как старинные улочки, так и новейшие кварталы.
Описание экскурсии
Старый добрый Баку
Историческая часть города — настоящий архитектурный заповедник с характерным обликом. Приготовьтесь увидеть самые узнаваемые и окутанные тайнами достопримечательности.
- Начнём экскурсию у Парных Ворот Старого Города, где вы ощутите атмосферу древности и загадочности
- Отправимся в старинные хаммамы и караван-сараи, которые в прошлом были важными торговыми и культурными центрами. Я расскажу о роли этих зданий в истории Азербайджана и их уникальной архитектуре
- По желанию заглянем в Музей миниатюрной книги, где выставлены произведения искусства размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров
- Затем мы направимся к Дворцу ширваншахов — рассматривать детали на фасаде и погружаться в атмосферу восточной роскоши.
- Продолжим у Девичьей башни, известной множеством легенд и историй из прошлого
- Прогуляемся по улице, где снимался легендарный фильм «Бриллиантовая рука»
- Зайдём на старинную рыночную площадь и рассмотрим развалины часовни Святого Варфоломея
- Увидим место съёмок советского фильма «Человек-амфибия»
- Осмотрим снаружи дворцы миллионеров времён нефтяного бума — здание Исмаилия и дом Гаджинского
- Подойдём к галерее художника Али Шамси и мавзолею Сейида
Дивный новый Баку
- Центр Гейдара Алиева — всемирно известный архитектурный шедевр Захи Хадид и одна из лучших локаций для стильных фотографий
Переходим к изучению современной архитектуры! Вы увидите ансамбли и строения, которые заслужили не только народную любовь, но и признание среди профессионалов
- Первой остановкой будет зона отдыха «Малая Венеция». Здесь можно покататься на лодках с настоящими гондольерами и насладиться окружающей природой
- После этого мы погуляем по Приморскому бульвару, где увидим Национальный музей ковра, один из самых красивых и уникальных культурных объектов города
- Следующей остановкой станет мечеть Биби-Хейбат — одна из самых старинных в Баку. Здесь покоится прямой потомок пророка Мухаммада. В её декоре сочетаются элементы современного дизайна и традиционной арабской архитектуры
- За панорамными видами на город отправимся на Нагорный парк — излюбленное место отдыха бакинцев.
- Закончим нашу экскурсию в Старом городе
Организационные детали
- Поедем на современных и комфортабельных автомобилях с кондиционером Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Kia Carnival, Mercedes Vito, Mercedes Sprinter, Kia Cerato — в зависимости от количества человек
- Достопримечательности осматриваем снаружи
- Забираем из любой точки в черте города. Возможен трансфер из аэропорта — €20
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Место проживания туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариф — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1929 туристов
Я работаю гидом со своими коллегами в Азербайджане уже более 7 лет. Для нас это не просто работа, а призвание. Мы обожаем делиться знаниями об истории, культуре и архитектуре своей Родины. Каждый день мы стараемся показать её гостям с новой стороны, чтобы они вдохновились её красотой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 185 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Побывали на обзорной экскурсии по Баку с гидом Сергеем, нам очень понравилось! Сергей очень интересно и доходчиво рассказал про все локации, указанные в маршруте, отвечал на наши вопросы. Грамотная речь, много знает исторических фактов, очень рекомендую посетить данную экскурсию всем, кто хочет познакомиться с городом). Плюс отличный фотограф, знающий все выгодные ракурсы!
+2
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Хочу выразить благодарность моему гиду Азику за шикарный день и погружение в историю Азербайджана🇦🇿🙏♥️ экскурсия длилась почти 6,5 часов, это если по часам, в по ощущениям, час, это максимум! Очень
+2
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Н
Большое спасибо Фариду за обзорную экскурсию по городу Баку. Прекрасный город, интеллигентный и доброжелательный гид. Были 23.07.2026.
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отличная индивидуальная экскурсия, посмотрели много классных локаций. гид рассказывал интересные факты из истории города, продегустировали местные вина в старом городе)
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Е
Делимся невероятными впечатлениями по обзорной экскурсии проводимой Тамилой! Были в Баку 1 день (транзитная пересадка по рейсу) и позволили себе погрузиться в этот сумашедше красивый город!
Организовано было на высшем уровне! Встретили в аэропорте, провезли по маршруту и просто мего глубоко и развернуть познакомили с Баку!
Обязательно вернемся!
Организовано было на высшем уровне! Встретили в аэропорте, провезли по маршруту и просто мего глубоко и развернуть познакомили с Баку!
Обязательно вернемся!
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С гидом Сергеем посетили все знаковые места Баку, узнали много интересного об истории города и Азербайджана в целом. Рекомендую 👍🏻
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