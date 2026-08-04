Ариф — ваша команда гидов в Баку Организатор данного мероприятия

На сайте с 2023 года

Обычно отвечает за 10 минут

Провели экскурсии для 1929 туристов

Я работаю гидом со своими коллегами в Азербайджане уже более 7 лет. Для нас это не просто работа, а призвание. Мы обожаем делиться знаниями об истории, культуре и архитектуре своей Родины. Каждый день мы стараемся показать её гостям с новой стороны, чтобы они вдохновились её красотой.