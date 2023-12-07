Азик — ваш гид в Баку

Здравствуйте, меня зовут Азик, работаю гидом в Азербайджане уже более 5 лет. Для меня это не просто работа, а призвание. Я обожаю делиться знаниями об истории, культуре и архитектуре своей Родины. Каждый день я стараюсь показать её гостям с новой стороны, чтобы они вдохновились её красотой.

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