Охватить все важнейшие достопримечательности азербайджанской столицы
Чтобы ваша поездка по Баку прошла с максимальной пользой, я разработал однодневный маршрут по важнейшим местам.
Исследуя достопримечательности, вы изучите всю историю основания города и узнаете, как формировались его границы.
Словно панорама, на которой запечатлена вся красота «страны огней», перед вами откроются как старинные улочки, так и новейшие кварталы.
Исследуя достопримечательности, вы изучите всю историю основания города и узнаете, как формировались его границы.
Словно панорама, на которой запечатлена вся красота «страны огней», перед вами откроются как старинные улочки, так и новейшие кварталы.
Ближайшие даты:
7
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Описание
Что вас ожидает
Старый добрый Баку
Историческая часть города — настоящий архитектурный заповедник с характерным обликом. Приготовьтесь увидеть самые узнаваемые и окутанные тайнами достопримечательности.
- Начнём экскурсию у Парных Ворот Старого Города, где вы ощутите атмосферу древности и загадочности.
- Отправимся в старинные хаммамы и караван-сараи, которые в прошлом были важными торговыми и культурными центрами. Я расскажу о роли этих зданий в истории Азербайджана и их уникальной архитектуре
- По желанию заглянем в Музей миниатюрной книги, где выставлены произведения искусства размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.
- Затем мы направимся к Дворцу ширваншахов — рассматривать детали на фасаде и погружаться в атмосферу восточной роскоши.
- Продолжим у Девичьей башни, известной множеством легенд и историй из прошлого.
- Прогуляемся по улице, где снимался легендарный фильм «Бриллиантовая рука».
- Осмотрим старинную рыночную площадь и развалины часовни Святого Варфоломея.
Дивный новый Баку
Переходим к изучению современной архитектуры! Вы увидите ансамбли и строения, которые заслужили не только народную любовь, но и признание среди профессионалов.
- Первой остановкой будет зона отдыха «Малая Венеция». Здесь можно покататься на лодках с настоящими гондольерами и насладиться окружающей природой.
- После этого мы погуляем по Приморскому бульвару и при желании посетим Национальный музей ковра, один из самых красивых и уникальных культурных объектов города.
- Следующей остановкой станет мечеть Гейдара Алиева. В её декоре сочетаются элементы современного дизайна и традиционной арабской архитектуры.
- Продолжим знакомство с современным Баку возле Центра Гейдара Алиева. Пока вы будете восхищаться обликом здания, я расскажу о вкладе первого президента Азербайджана в развитие страны.
- За панорамными видами на город отправимся на Нагорный парк — излюбленное место отдыха бакинцев.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле с кондиционером
- В пути я предоставлю бесплатный доступ к Wi-Fi, а также бутилированную воду
- Дополнительно оплачиваются входные билеты (если планируете посещать музеи по программе), а также обед
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азик — ваш гид в Баку
Здравствуйте, меня зовут Азик, работаю гидом в Азербайджане уже более 5 лет. Для меня это не просто работа, а призвание. Я обожаю делиться знаниями об истории, культуре и архитектуре своей Родины. Каждый день я стараюсь показать её гостям с новой стороны, чтобы они вдохновились её красотой.
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