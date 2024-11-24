Погуляв по улочкам старого города Баку Ичери-шехер со мной, вы узнаете почему его так называют. Я открою секреты его архитектурного строения. Мы познакомимся с архитектурными памятниками, которые внесены в список
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
По архитектурному наследию Баку
Приглашаю вас в захватывающее приключение по улочкам старого города Баку, Ичери-шехер! Вместе мы раскроем тайны его архитектурного великолепия, познакомимся с архитектурными шедеврами, внесенными в список наследия ЮНЕСКО. Вы услышите множество легенд и тайн о городе и его обитателях, а также откроете места, где снимались фрагменты из легендарных советских фильмов, таких как «Брилиантовая рука», «Человек Амфибия», «Тегеран 43». Особое внимание мы уделим уникальным архитектурным объектам, таким как Крепостные стены с величественными парными воротами, дворцовый комплекс Ширваншахов, Девичья башня — Гыз галасы, а также посетим единственный в мире музей миниатюрных книг. Мы погрузимся в атмосферу средневековых карван-сараев и хамамов, остановимся у величественных мечетей и заглянем во дворец Иса бей Гаджинского. В ходе экскурсии вы также познакомитесь с традициями искусства художника Али Шамси и окунетесь в волшебный мир азербайджанской кухни. Не упустите возможность открыть для себя не туристические места, где можно насладиться вкусными блюдами, и стать частью богатой истории этого удивительного города. Приглашаю вас в увлекательное путешествие по Баку вместе со мной! Важная информация:• Рекомендуем надевать удобную одежду и обувь по погоде.
Возьмите с собой воду и легкий перекус.
ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепостные стены - Гоша гала гапысы, парные ворота
- Дворцовый комплекс Ширваншахов
- Девичья башня - Гыз галасы
- Единственный музей миниатюрних книг в мире
- Мастерская художника Али Шамси
- Дворец Исмаиллыя, дворец Бакинской Доджи в Баку
- Средневековые карван-сараи
- Хамамы-бани
- Мечети
- Дворец Иса бей Гаджинского
- Места, где снимались фрагменты из советских фильмов "Брилиантовая рука", "Человек Амфибия"
- Памятники
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Перед метростанции Ичеришахар
Завершение: Старый город Баку
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Рекомендуем надевать удобную одежду и обувь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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