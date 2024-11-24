По архитектурному наследию Баку

Приглашаю вас в захватывающее приключение по улочкам старого города Баку, Ичери-шехер! Вместе мы раскроем тайны его архитектурного великолепия, познакомимся с архитектурными шедеврами, внесенными в список наследия ЮНЕСКО. Вы услышите множество легенд и тайн о городе и его обитателях, а также откроете места, где снимались фрагменты из легендарных советских фильмов, таких как «Брилиантовая рука», «Человек Амфибия», «Тегеран 43». Особое внимание мы уделим уникальным архитектурным объектам, таким как Крепостные стены с величественными парными воротами, дворцовый комплекс Ширваншахов, Девичья башня — Гыз галасы, а также посетим единственный в мире музей миниатюрных книг. Мы погрузимся в атмосферу средневековых карван-сараев и хамамов, остановимся у величественных мечетей и заглянем во дворец Иса бей Гаджинского. В ходе экскурсии вы также познакомитесь с традициями искусства художника Али Шамси и окунетесь в волшебный мир азербайджанской кухни. Не упустите возможность открыть для себя не туристические места, где можно насладиться вкусными блюдами, и стать частью богатой истории этого удивительного города. Приглашаю вас в увлекательное путешествие по Баку вместе со мной! Важная информация:• Рекомендуем надевать удобную одежду и обувь по погоде.

Возьмите с собой воду и легкий перекус.