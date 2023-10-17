Случается, что исторический центр города становится «мёртвым» и существует только для туристов. В Баку всё не так! Здесь в домах своих предков живут и трудятся завсегдатаи этих мест, передавая из поколения в поколение традиции гостеприимства. Резные балконы, восточные орнаменты, архитектурная эклектика и удивительная жизнь за фасадами — таким вы увидите Баку вместе со мной.

Описание

Что вас ожидает

Там, где всегда рады гостям

На прогулке по Старому городу перед вами откроется весь его колорит: дома местных умельцев, необычная галерея, особняки миллионеров, изящные балконы и фонари…. Со мной вы проложите маршрут вдоль секретных улочек, отыщете самые атмосферные места и услышите невероятные истории. Я расскажу, как жили выдающиеся бакинцы и почему Баку по праву называют «Парижем Кавказа».

Маршрут прогулки

Венецианское палаццо. Осматривая здание, построенное в начале 20 века, вы узнаете печальную историю, которая побудила известного миллионера воссоздать уголок Венеции на бакинской земле.

Фонтан желаний и Колодец времени. Я расскажу о самом любимом и старинном фонтане в Баку, и вы поймёте, почему бакинцы так любят именно здесь загадывать желания. Этой традиции последуем и мы.

Древние хаммамы, мечети и мектебэ. Вы узнаете, как проходил банный день в Азербайджане в Средние века, какие совершались ритуалы и обряды. Я покажу вам лучшие образцы старинной архитектуры, религиозные школы и каменные мечети. Вместе мы рассмотрим необычные балконы и витражи, резные окна шебеке и заглянем в жилые дома.

Необычные здания. Дом с картинами, Дом с кошками, Дом моряка и Дом любви… Каждый из них достоин отдельной истории. Я раскрою для вас их прошлое и непростые судьбы бывших жителей.

Вкусный бонус. В конце экскурсии я приглашаю вас на традиционное азербайджанское чаепитие, где продолжим обсуждать Баку и его жителей, традиции и обычаи, древнюю историю и национальную кухню.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.