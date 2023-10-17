Улицы, переулки и дворы Баку

Прогуляться с коренной жительницей города по самым нетуристическим местам

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Случается, что исторический центр города становится «мёртвым» и существует только для туристов.

В Баку всё не так! Здесь в домах своих предков живут и трудятся завсегдатаи этих мест, передавая из поколения в поколение традиции гостеприимства.

Резные балконы, восточные орнаменты, архитектурная эклектика и удивительная жизнь за фасадами — таким вы увидите Баку вместе со мной.
Улицы, переулки и дворы Баку
Улицы, переулки и дворы Баку
Улицы, переулки и дворы Баку
Улицы, переулки и дворы Баку
Улицы, переулки и дворы Баку
Улицы, переулки и дворы Баку
Улицы, переулки и дворы Баку
Улицы, переулки и дворы Баку
Улицы, переулки и дворы Баку
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Описание

Что вас ожидает

Там, где всегда рады гостям

На прогулке по Старому городу перед вами откроется весь его колорит: дома местных умельцев, необычная галерея, особняки миллионеров, изящные балконы и фонари…. Со мной вы проложите маршрут вдоль секретных улочек, отыщете самые атмосферные места и услышите невероятные истории. Я расскажу, как жили выдающиеся бакинцы и почему Баку по праву называют «Парижем Кавказа».

Маршрут прогулки

Венецианское палаццо. Осматривая здание, построенное в начале 20 века, вы узнаете печальную историю, которая побудила известного миллионера воссоздать уголок Венеции на бакинской земле.
Фонтан желаний и Колодец времени. Я расскажу о самом любимом и старинном фонтане в Баку, и вы поймёте, почему бакинцы так любят именно здесь загадывать желания. Этой традиции последуем и мы.
Древние хаммамы, мечети и мектебэ. Вы узнаете, как проходил банный день в Азербайджане в Средние века, какие совершались ритуалы и обряды. Я покажу вам лучшие образцы старинной архитектуры, религиозные школы и каменные мечети. Вместе мы рассмотрим необычные балконы и витражи, резные окна шебеке и заглянем в жилые дома.
Необычные здания. Дом с картинами, Дом с кошками, Дом моряка и Дом любви… Каждый из них достоин отдельной истории. Я раскрою для вас их прошлое и непростые судьбы бывших жителей.
Вкусный бонус. В конце экскурсии я приглашаю вас на традиционное азербайджанское чаепитие, где продолжим обсуждать Баку и его жителей, традиции и обычаи, древнюю историю и национальную кухню.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле крепости Ичери Шехер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Необычные
Летние
Старый город
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