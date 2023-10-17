Прогуляться с коренной жительницей города по самым нетуристическим местам
В Баку всё не так! Здесь в домах своих предков живут и трудятся завсегдатаи этих мест, передавая из поколения в поколение традиции гостеприимства.
Резные балконы, восточные орнаменты, архитектурная эклектика и удивительная жизнь за фасадами — таким вы увидите Баку вместе со мной.
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Описание
Что вас ожидает
Там, где всегда рады гостям
На прогулке по Старому городу перед вами откроется весь его колорит: дома местных умельцев, необычная галерея, особняки миллионеров, изящные балконы и фонари…. Со мной вы проложите маршрут вдоль секретных улочек, отыщете самые атмосферные места и услышите невероятные истории. Я расскажу, как жили выдающиеся бакинцы и почему Баку по праву называют «Парижем Кавказа».
Маршрут прогулки
Венецианское палаццо. Осматривая здание, построенное в начале 20 века, вы узнаете печальную историю, которая побудила известного миллионера воссоздать уголок Венеции на бакинской земле.
Фонтан желаний и Колодец времени. Я расскажу о самом любимом и старинном фонтане в Баку, и вы поймёте, почему бакинцы так любят именно здесь загадывать желания. Этой традиции последуем и мы.
Древние хаммамы, мечети и мектебэ. Вы узнаете, как проходил банный день в Азербайджане в Средние века, какие совершались ритуалы и обряды. Я покажу вам лучшие образцы старинной архитектуры, религиозные школы и каменные мечети. Вместе мы рассмотрим необычные балконы и витражи, резные окна шебеке и заглянем в жилые дома.
Необычные здания. Дом с картинами, Дом с кошками, Дом моряка и Дом любви… Каждый из них достоин отдельной истории. Я раскрою для вас их прошлое и непростые судьбы бывших жителей.
Вкусный бонус. В конце экскурсии я приглашаю вас на традиционное азербайджанское чаепитие, где продолжим обсуждать Баку и его жителей, традиции и обычаи, древнюю историю и национальную кухню.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле крепости Ичери Шехер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.