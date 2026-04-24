Это уникальный опыт знакомства с Баку в час, когда город утопает в огнях разнообразных ламп, подчеркивающих неповторимые детали столичной архитектуры.
А самым неповторимым является то, что мы предлагаем вам прокатиться по вечернему Баку в автомобиле, который не ограничит ваш обзор крышей. Мы предлагаем вам прокатиться на кабриолете.
А самым неповторимым является то, что мы предлагаем вам прокатиться по вечернему Баку в автомобиле, который не ограничит ваш обзор крышей. Мы предлагаем вам прокатиться на кабриолете.
Описание фото-прогулкиПогрузитесь в магию вечернего Баку — города, который с наступлением темноты превращается в сверкающую восточную сказку. Вас ждет особенный опыт знакомства со столицей Азербайджана в самом красивом ее облике. И главное — путешествовать мы будем на кабриолете, чтобы ничто не мешало любоваться панорамами ночного города, ощущать теплый ветер и атмосферу живого, сияющего Баку. Когда зажигаются тысячи огней, город раскрывается по-новому. Подсветка старинных дворцов, современных небоскребов, набережной и уютных улиц делает архитектуру Баку особенно выразительной и романтичной. В открытом автомобиле вы увидите это без преград — без крыши над головой, с полным обзором и ощущением свободы. Во время экскурсии мы проедем по самым красивым вечерним локациям столицы. Полюбуемся легендарными Горящими Башнями, которые особенно впечатляют после заката световыми шоу. Поднимемся к Высокогорному сайту, откуда открывается завораживающая панорама ночного города и бухты. Проедем вдоль блистающего бульвара Баку, увидим элегантный Центр Гейдара Алиева в вечерней подсветке, а также старый и новый Баку, где история и современность создают удивительный контраст. Вы услышите истории о городе, его легендах и современной жизни, узнаете, почему Баку называют городом ветров и огней, увидите самые эффектные панорамы и сделаете впечатляющие фотографии, которые невозможно получить на обычной обзорной экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Фотосессия от гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем по месту проживания
Завершение: По желанию туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ф
Прогулка была незабываемой. Баку ночью очень красив, а с открыт верхом поездка на кабриолете становится еще красивее. По дороге мы увидели все основные локации. Анар дал много информации о Баку. Очень доброжелательный и позитивный парень. Всем рекомендую!
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