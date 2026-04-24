Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Это уникальный опыт знакомства с Баку в час, когда город утопает в огнях разнообразных ламп, подчеркивающих неповторимые детали столичной архитектуры.



А самым неповторимым является то, что мы предлагаем вам прокатиться по вечернему Баку в автомобиле, который не ограничит ваш обзор крышей. Мы предлагаем вам прокатиться на кабриолете. 5 1 отзыв

Юсиф Ваш гид в Баку Задать вопрос Индивидуальная фото-прогулка -20% $120 выгода $24 $96 за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 1 отзыв 🇷🇺 русский 3 часа 1-3 человека На автомобиле, кабриолете Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание фото-прогулки Погрузитесь в магию вечернего Баку — города, который с наступлением темноты превращается в сверкающую восточную сказку. Вас ждет особенный опыт знакомства со столицей Азербайджана в самом красивом ее облике. И главное — путешествовать мы будем на кабриолете, чтобы ничто не мешало любоваться панорамами ночного города, ощущать теплый ветер и атмосферу живого, сияющего Баку. Когда зажигаются тысячи огней, город раскрывается по-новому. Подсветка старинных дворцов, современных небоскребов, набережной и уютных улиц делает архитектуру Баку особенно выразительной и романтичной. В открытом автомобиле вы увидите это без преград — без крыши над головой, с полным обзором и ощущением свободы. Во время экскурсии мы проедем по самым красивым вечерним локациям столицы. Полюбуемся легендарными Горящими Башнями, которые особенно впечатляют после заката световыми шоу. Поднимемся к Высокогорному сайту, откуда открывается завораживающая панорама ночного города и бухты. Проедем вдоль блистающего бульвара Баку, увидим элегантный Центр Гейдара Алиева в вечерней подсветке, а также старый и новый Баку, где история и современность создают удивительный контраст. Вы услышите истории о городе, его легендах и современной жизни, узнаете, почему Баку называют городом ветров и огней, увидите самые эффектные панорамы и сделаете впечатляющие фотографии, которые невозможно получить на обычной обзорной экскурсии.

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Ответы на вопросы Что включено Фотосессия от гида Где начинаем и завершаем? Начало: Забираем по месту проживания Завершение: По желанию туристов Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.