Индивидуальная экскурсия по Старому Баку

Ичери-шехер — это не просто старый район за крепостными стенами, а живое сердце Баку, бьющееся в ритме веков.

Здесь каждая улочка, каждый камень дышит легендами о могущественных правителях, отважных воинах и
купцах Великого шёлкового пути.

Прикоснитесь к подлинной истории, где величие Дворца Ширваншахов соседствует с тихими двориками, хранящими тысячу тайн. Откройте для себя Баку, каким он был всегда — загадочным, вечным и бесконечно прекрасным.

5
9 отзывов
Описание экскурсии

Экскурсия по сердцу Баку: от ворот Гоша Гала до Дворца Ширваншахов За 2,5 часа вы увидите главные и скрытые сокровища Старого города — места, которые обычно остаются за рамками стандартных маршрутов. Маршрут включает:
  • Ворота Гоша Гала и старинную подземную баню XVII века — вы узнаете, какую роль они играли в жизни города;
  • Девичью башню с её загадочными легендами и панорамным видом на Баку и Каспийское море;
  • Базарную площадь — центр торговой жизни прошлых столетий;
  • Джуму-мечеть с уникальным куполом и древней архитектурой;
  • Караван-сарай — пристанище купцов Великого шёлкового пути;
  • мечеть Мухаммеда XI века — одну из старейших в городе;
  • Музей миниатюрных книг с удивительной коллекцией крошечных изданий;
  • Дворец Ширваншахов — целый комплекс построек XV века: мечеть, мавзолей, баня и гробница;
  • а также мастерскую Али Шамси, баню Хаджи Гаиба и другие знаковые уголки Старого города. Вы погрузитесь в историю, легенды и культуру Баку, узнаете о традициях банного дела, торговых путях и архитектурных шедеврах Азербайджана.

Вы сами выбираете удобное время — экскурсия подстраивается под ваш график.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ворота Гоша Гала
  • Подземная баня
  • Девичья башня
  • Базарная площадь
  • Джума-мечеть
  • Караван-сарай
  • Мечеть Мухаммеда
  • Музей миниатюрной книги
  • Дворец Ширваншахов
  • Мастерская Али Шамси
  • Памятник Алиага Вахид
  • Баня Хаджи Гаиба
Что включено
  • Услуги русскоязычного гида
  • Wi-fi
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ворота Гоша Гала
Завершение: Старый город Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете удобное время — экскурсия подстраивается под ваш график.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

А
Анна
11 мар 2026
Благодарим за прекрасную экскурсию по старому городу! Очень понравилась программа, интересная и насыщенная содержательная часть. Порадовала удобная логистика, хорошая организация. Благодаря гиду Рузи, мы узнали много интересных фактов и локаций.
На протяжении более 2 часов Рузи рассказывал и показывал фотографии, читал стихи и цитаты. поддерживал спокойную и благоприятную атмосферу в нашей компании. Удалось получить удовольствие от услышанного и увиденного. Спасибо большое Рузи за этот прекрасный день в Баку!

а
Виктория
9 мар 2026
Сегодня была экскурсия по старому городу, гид Руслан, безумно интересно,
слушать приятно, мы с подругами остались в восторге
Мария
23 фев 2026
Очень интересная познавательная экскурсия с гидом Рузи. Много узнали новых фактов, исторических событий, при этом информация воспринимается легко и взрослым, и ребёнком. Полезно, информативно. Благодарим!
Анна
30 янв 2026
Восторг и огромная благодарность!!
Экскурсия живая, динамичная и легко воспринимается слушателями любого возраста. В рассказе столько редких и любопытных деталей, благодаря которым совершенно теряешь ощущение времени и в какой то момент
понимаешь, что хочется узнавать об Ичеришехере всё больше и больше!
Маршрут выстроен очень сбалансированно, он соединяет самые узнаваемые места с укромными уголками, мимо которых легко пройти, если не знать их ценности. Экскурсия подойдёт как для первого знакомства с городом, так и для тех, кто уже успел побродить по Старому городу самостоятельно.
Али замечательный гид. Его рассказ живой, с тонким юмором и искренней, но ненавязчивой любовью к родному городу покоряет и помогает почувствовать свою причастность к этому месту. А готовность ответить или оперативно найти ответ даже на самый каверзный вопрос прямо по ходу прогулки вызывает огромное уважение.

Алексей
29 янв 2026
Остался экскурсией очень-очень доволен! Гид был потрясающи! Информации было много! Подача прекрасная! Маршрут продуман. К финалу устали немного,а расходиться все равно не хотелось! Спасибо!
Павел
27 янв 2026
Брал экскурсию у данного агентства по старому городу уже в последний день пребывания в Баку. Несмотря на легкий стресс перед отъездом получил колоссальное удовольствие от экскурсии. Гидом был Руслан, человек с высокими моральными и человеческими ценностями. Он провел меня бонусом по местам, которые не входили в маршрут, так сказать чтобы оставить след радушия и гостеприимства бакинцев!

Что ж, запомнил! Спасибо Руслан!!
Анастасия
14 янв 2026
Получили удовольствие от экскурсии! Даже не очень хорошая погода не испортила впечатление от экскурсии! Большое спасибо нашему гиду за интересный рассказ и за внимание! Ребенок в полном восторге, а для нас - это самое главное!
Евгения
14 янв 2026
Была на экскурсии по Старому городу в одиночку с гидом Низами и осталась очень довольна. Баку невероятно красивый, а старый город просто манит к себе. Очень понравилась Девичья башня и
прилегающие к ней улочки. Бани, музей миниатюрной книги– всё просто безумно красивое, а в сопровождении Низами ещё и интересное!
После экскурсии я всё ещё нахожусь под впечатлением. Появилось желание приехать ещё раз, но только летом и погулять по солнечному Баку! ☀️

