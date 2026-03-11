Ичери-шехер — это не просто старый район за крепостными стенами, а живое сердце Баку, бьющееся в ритме веков.
Здесь каждая улочка, каждый камень дышит легендами о могущественных правителях, отважных воинах и
Описание экскурсииЭкскурсия по сердцу Баку: от ворот Гоша Гала до Дворца Ширваншахов За 2,5 часа вы увидите главные и скрытые сокровища Старого города — места, которые обычно остаются за рамками стандартных маршрутов. Маршрут включает:
- Ворота Гоша Гала и старинную подземную баню XVII века — вы узнаете, какую роль они играли в жизни города;
- Девичью башню с её загадочными легендами и панорамным видом на Баку и Каспийское море;
- Базарную площадь — центр торговой жизни прошлых столетий;
- Джуму-мечеть с уникальным куполом и древней архитектурой;
- Караван-сарай — пристанище купцов Великого шёлкового пути;
- мечеть Мухаммеда XI века — одну из старейших в городе;
- Музей миниатюрных книг с удивительной коллекцией крошечных изданий;
- Дворец Ширваншахов — целый комплекс построек XV века: мечеть, мавзолей, баня и гробница;
- а также мастерскую Али Шамси, баню Хаджи Гаиба и другие знаковые уголки Старого города. Вы погрузитесь в историю, легенды и культуру Баку, узнаете о традициях банного дела, торговых путях и архитектурных шедеврах Азербайджана.
Вы сами выбираете удобное время — экскурсия подстраивается под ваш график.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Wi-fi
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ворота Гоша Гала
Завершение: Старый город Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете удобное время — экскурсия подстраивается под ваш график.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
11 мар 2026
Благодарим за прекрасную экскурсию по старому городу! Очень понравилась программа, интересная и насыщенная содержательная часть. Порадовала удобная логистика, хорошая организация. Благодаря гиду Рузи, мы узнали много интересных фактов и локаций.
В
Виктория
9 мар 2026
Сегодня была экскурсия по старому городу, гид Руслан, безумно интересно,
слушать приятно, мы с подругами остались в восторге
М
Мария
23 фев 2026
Очень интересная познавательная экскурсия с гидом Рузи. Много узнали новых фактов, исторических событий, при этом информация воспринимается легко и взрослым, и ребёнком. Полезно, информативно. Благодарим!
А
Анна
30 янв 2026
Восторг и огромная благодарность!!
Экскурсия живая, динамичная и легко воспринимается слушателями любого возраста. В рассказе столько редких и любопытных деталей, благодаря которым совершенно теряешь ощущение времени и в какой то момент
А
Алексей
29 янв 2026
Остался экскурсией очень-очень доволен! Гид был потрясающи! Информации было много! Подача прекрасная! Маршрут продуман. К финалу устали немного,а расходиться все равно не хотелось! Спасибо!
П
Павел
27 янв 2026
Брал экскурсию у данного агентства по старому городу уже в последний день пребывания в Баку. Несмотря на легкий стресс перед отъездом получил колоссальное удовольствие от экскурсии. Гидом был Руслан, человек с высокими моральными и человеческими ценностями. Он провел меня бонусом по местам, которые не входили в маршрут, так сказать чтобы оставить след радушия и гостеприимства бакинцев!
Что ж, запомнил! Спасибо Руслан!!
А
Анастасия
14 янв 2026
Получили удовольствие от экскурсии! Даже не очень хорошая погода не испортила впечатление от экскурсии! Большое спасибо нашему гиду за интересный рассказ и за внимание! Ребенок в полном восторге, а для нас - это самое главное!
Е
Евгения
14 янв 2026
Была на экскурсии по Старому городу в одиночку с гидом Низами и осталась очень довольна. Баку невероятно красивый, а старый город просто манит к себе. Очень понравилась Девичья башня и
