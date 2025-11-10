Приглашаем на однодневное путешествие по Апшеронскому полуострову и Гобустану с посещением семи уникальных достопримечательностей — от первой нефтяной вышки до древних петроглифов и огненной горы Янардаг.
Описание экскурсии
Приглашаем вас совершить путешествие, которое перенесет вас сквозь века и откроет самые потаенные секреты древнего Азербайджана! За один незабываемый день вы станете свидетелями уникальных природных явлений, прикоснетесь к истокам мировой нефтяной индустрии и погрузитесь в мистический мир древних цивилизаций.
Первая нефтяная вышка
Начнем наше путешествие с места, изменившего ход мировой истории! Здесь, на берегу Каспийского моря, была пробурена самая первая в мире нефтяная скважина. Вы узнаете захватывающую историю о том, как «черное золото» Азербайджана стало движущей силой промышленной революции и изменило судьбы целых народов.
Мечеть Биби-Хейбат
Восхититесь великолепием жемчужины исламской архитектуры! Эта священная мечеть, бережно восстановленная в своем первозданном величии, поразит вас изысканными мозаиками, изящными минаретами и особой духовной атмосферой. Здесь покоится Укейма-ханум, потомок пророка Мухаммеда, что делает это место особенно почитаемым среди верующих.
Заповедник Гобустан
Приготовьтесь к встрече с древнейшей «картинной галереей» человечества! Тысячи петроглифов, высеченных в камне 5-40 тысяч лет назад, расскажут вам удивительные истории о жизни наших предков. Сцены охоты, ритуальные танцы, изображения животных и людей — это настоящая энциклопедия каменного века под открытым небом.
Грязевые вулканы
Станьте свидетелями одного из самых редких природных явлений на Земле! Азербайджан — настоящая столица грязевых вулканов, здесь находится больше половины всех таких образований планеты. Вы увидите, как из недр земли булькает целебная грязь, создавая фантастические лунные пейзажи.
Розовое озеро Масазыг
Погрузитесь в сказочный мир розового озера! В зависимости от освещения и времени суток вода меняет свои оттенки от нежно-розового до насыщенного малинового. Это природное чудо создается особыми микроорганизмами и высокой концентрацией соли, делая озеро не только красивым, но и целебным. Янардаг — «Гора огня»Приготовьтесь к встрече с настоящим чудом природы! На склоне холма из трещин в земле уже более 4000 лет непрерывно горит природный газ. Эти вечные языки пламени создают мистическую атмосферу, особенно завораживающую в вечерние часы. Не зря Азербайджан называют «Страной огней»!
Храм огнепоклонников Атешгях
Завершим наше путешествие в священном месте поклонения вечному огню! Этот уникальный храмовый комплекс XVII-XVIII веков был центром паломничества зороастрийцев, индуистов и сикхов со всего мира. Здесь горели священные огни, питаемые природным газом, и совершались древние ритуалы.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Первая нефтяная вышка
- Мечеть Биби-Хейбат
- Заповедник Гобустан (петроглифы)
- Грязевые вулканы
- Розовое озеро Масазыг
- Янардаг - «Гора огня»
- Храм огнепоклонников Атешгях
Что включено
- Услуги гида
- Комфортная иномарка
Что не входит в цену
- Питание
- Билеты в достопримечательности
- Трансфер на вулканы 30 манат за машину
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место проживания
Завершение: По желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
М
Макс
10 ноя 2025
Поехали на дикие вулканы, пересаживались на пикап — столько эмоций! Всё было очень атмосферно и весело, почувствовали настоящий дух приключений. Получился настоящий off-road тур, который запомнится надолго! Спасибо гиду за организацию и отличное настроение!
В
Валя
28 окт 2025
Все прошло очень хорошо!
N
Natali
28 окт 2025
Очень понравилась экскурсия в Гобустан и храм зороастрийцев!
Каменные узоры, вулканы и древние легенды создают особую атмосферу.
Гид рассказывал так увлекательно, что хотелось слушать без остановки.
Природа, история и энергетика этих мест — просто невероятные!
Спасибо нашему невероятному гиду Азифу!
С
Саша
27 окт 2025
Экскурсия в Гобустан оставила море впечатлений! До грязевых вулканов ехали на Ниве — столько эмоций, смеха и приключений по бездорожью! А горящая гора просто поразила — стоишь рядом, а из земли вырывается настоящий огонь. Очень необычное и запоминающееся место, точно стоит увидеть своими глазами!
Н
Неля
22 окт 2025
Выбирая эту экскурсию, я хотела, чтобы гид был настоящим профессионалом. Пообщалась с несколькими, и в итоге выбрала именно эту не пожалела ни на минуту! Гид Эмин очень эрудированный начитанный и вежливый. Экскурсия прошла замечательно, всё было интересно и с душой. Спасибо большое!
С
Стелла
21 окт 2025
Это был лучший день в Азербайджане! 🌞
Лучшая экскурсия и самый замечательный гид — всё прошло просто идеально!
Столько эмоций, впечатлений и позитива! Спасибо за этот день, который запомнится надолго
И
Ируся
20 окт 2025
Очень понравилась экскурсия! 🥰 Гобустан и Атешгях — просто вау! Столько эмоций и красивых мест. Всё прошло легко, интересно и совсем не утомительно.
Л
Лиля
19 окт 2025
Очень насыщенная экскурсия! Приятный гид, прекрасно знающий историю не только мест, где мы побывали, но и своей страны. Всё прошло легко, интересно и с комфортом.
С
Стас
6 окт 2025
Место необычное и красивое, особенно петроглифы и грязевые вулканы. Было интересно слушать гида и узнавать историю этих мест. День прошёл замечательно!
Н
Никита
6 окт 2025
Всем рекомендуем!
Л
Леонид
5 окт 2025
Были на экскурсии в Гобустан и храм зороастрийцев — очень понравилось! Особенно храм, место просто завораживает. Экскурсия подойдёт всем, кто любит историю. Азик рассказывал так интересно, что казалось, будто сам оказался в тех древних временах.
Д
Дима
30 сен 2025
Мы остались в полном восторге от экскурсии и нашего гида Анара!
Л
Лидия
29 сен 2025
Бронировала у этого гида две экскурсии. Первая очень понравилась, поэтому решила поехать ещё и во вторую — в Гобустан и храм зороастрийцев. Обе прошли превосходно!
О
Олеся
13 сен 2025
Всем рекомендую!
D
Dr
13 сен 2025
Были на экскурсии в Гобустан — петроглифы произвели сильное впечатление, удивительно увидеть такую древнюю историю вживую. Потом посетили храм Атешгях — место силы с особой атмосферой. Завершением дня стал Янардаг, огонь горы завораживает, смотреть можно бесконечно. Экскурсия получилась насыщенной и очень интересной, рекомендую!
