Приглашаем вас совершить путешествие, которое перенесет вас сквозь века и откроет самые потаенные секреты древнего Азербайджана! За один незабываемый день вы станете свидетелями уникальных природных явлений, прикоснетесь к истокам мировой нефтяной индустрии и погрузитесь в мистический мир древних цивилизаций.

Первая нефтяная вышка

Начнем наше путешествие с места, изменившего ход мировой истории! Здесь, на берегу Каспийского моря, была пробурена самая первая в мире нефтяная скважина. Вы узнаете захватывающую историю о том, как «черное золото» Азербайджана стало движущей силой промышленной революции и изменило судьбы целых народов.

Мечеть Биби-Хейбат

Восхититесь великолепием жемчужины исламской архитектуры! Эта священная мечеть, бережно восстановленная в своем первозданном величии, поразит вас изысканными мозаиками, изящными минаретами и особой духовной атмосферой. Здесь покоится Укейма-ханум, потомок пророка Мухаммеда, что делает это место особенно почитаемым среди верующих.

Заповедник Гобустан

Приготовьтесь к встрече с древнейшей «картинной галереей» человечества! Тысячи петроглифов, высеченных в камне 5-40 тысяч лет назад, расскажут вам удивительные истории о жизни наших предков. Сцены охоты, ритуальные танцы, изображения животных и людей — это настоящая энциклопедия каменного века под открытым небом.

Грязевые вулканы

Станьте свидетелями одного из самых редких природных явлений на Земле! Азербайджан — настоящая столица грязевых вулканов, здесь находится больше половины всех таких образований планеты. Вы увидите, как из недр земли булькает целебная грязь, создавая фантастические лунные пейзажи.

Розовое озеро Масазыг

Погрузитесь в сказочный мир розового озера! В зависимости от освещения и времени суток вода меняет свои оттенки от нежно-розового до насыщенного малинового. Это природное чудо создается особыми микроорганизмами и высокой концентрацией соли, делая озеро не только красивым, но и целебным. Янардаг — «Гора огня»Приготовьтесь к встрече с настоящим чудом природы! На склоне холма из трещин в земле уже более 4000 лет непрерывно горит природный газ. Эти вечные языки пламени создают мистическую атмосферу, особенно завораживающую в вечерние часы. Не зря Азербайджан называют «Страной огней»!

Храм огнепоклонников Атешгях

Завершим наше путешествие в священном месте поклонения вечному огню! Этот уникальный храмовый комплекс XVII-XVIII веков был центром паломничества зороастрийцев, индуистов и сикхов со всего мира. Здесь горели священные огни, питаемые природным газом, и совершались древние ритуалы.